2019-01-11T22:04:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Почти 100 человек искали под Брестом парня: он отмечал Новый год в деревенской компании и пропал

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, но тело до сих пор не найдено
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Николай Бетеня пропал утром 1 января в Брестском районе.Николай Бетеня пропал утром 1 января в Брестском районе.
Изменить размер текста:

Николая Бетеню, 26-летнего жителя поселка Домачево под Брестом, до последнего надеялись найти живым. Но после безуспешных поисков у правоохранителей появились основания подозревать, что Николаю кто-то «помог» потеряться.

Он пропал в новогоднюю ночь в деревне Комаровка. Там парень в съемном доме в компании 19 человек отмечал праздник. После ссоры с друзьями ушел из дома, не взяв даже куртку, и с тех пор бесследно исчез.

В милицию с заявлением 2 января обратилась сестра парня. Ее брата искали сотрудники милиции, десантники и солдаты внутренних войск МВД, пограничники, спасатели и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». В разные дни в поисковой операции было задействовано от 50 до 100 человек.

В поисках задействованы милиция, военные и добровольцы. Фото: uvd.brest.gov.by

В поисках задействованы милиция, военные и добровольцы. Фото: uvd.brest.gov.by

- Кто-то прочесывал лес, а мы шли вдоль трассы, обращали внимание на следы на снегу, может, какие-то его вещи - ничего нет. Ездили по соседним деревням, показывали ориентировку, расспрашивали, может, видел кто высокого парня-блондина, но без толку, - рассказывает один из волонтеров, брестчанин Михаил.

Активные поиски продолжались даже спустя неделю после пропажи мужчины.

Красный Крест организовал обогрев для поисковиков. Фото: uvd.brest.gov.by

Красный Крест организовал обогрев для поисковиков. Фото: uvd.brest.gov.by

- В поисковых мероприятиях 10 января было задействовано более 100 человек. В районе поиска отряд быстрого реагирования Брестской областной организации Белорусского Общества Красного Креста поставил палатку для обогрева и питания всех участников поисковых мероприятий, - комментирует официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но не о безвестном исчезновении человека, а об убийстве, совершенном группой лиц. По неофициальной информации, в нем подозреваются трое из компании, в которой отдыхал Николай: 20-летний житель Комаровки и 20 и 33-летние жители соседней деревни Томашовка. Другие подробности следователи пока не сообщают.

Водолазы обследовали каналы в районе, где пропал Николай. Фото: uvd.brest.gov.by

Водолазы обследовали каналы в районе, где пропал Николай. Фото: uvd.brest.gov.by

Поиски мужчины продолжаются. Водолазы МЧС проверили обводные каналы в районе деревни, но тело не нашли.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Женщина на легковушке упала с моста в Случь
Матери сообщили, что ее сын сбил ребенка, и потребовали денег
Лукашенко вручил Макею орден Отечества III степени
В Бресте у замдиректора одной из фирм нашли килограмм марихуаны
Николай Лукашенко подарил жителям дома-интерната козочек – Дусю и Веру
На озере в Полоцком районе минчанин выловил щуку весом 8 кг! [фото]
За сутки в стране перемерзли на холоде и получили травмы из-за гололеда больше 260 белорусов
Сразу два резидента ПВТ названы самыми инновационными в мире на выставке CES-2019 в Лас-Вегасе
Витебские таможенники задержали партию говядины
Евро, доллар и российский рубль сегодня подешевели
Чтобы найти в доме деньги, семья из Молодечненского района вызвала милицию
Москва ответила на слова Лукашенко о потере союзника
МАРТ: дифференцированные тарифы на электроэнергию пока что действуют
МИД Беларуси подтвердил, что Макей звонил руководству Госдепа США
Девушка, которая недавно получила права, катала парней на капоте. Один погиб, один - в реанимации