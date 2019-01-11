Почти 100 человек искали под Брестом парня: он отмечал Новый год в деревенской компании и пропал

Николая Бетеню, 26-летнего жителя поселка Домачево под Брестом, до последнего надеялись найти живым. Но после безуспешных поисков у правоохранителей появились основания подозревать, что Николаю кто-то «помог» потеряться.

Он пропал в новогоднюю ночь в деревне Комаровка. Там парень в съемном доме в компании 19 человек отмечал праздник. После ссоры с друзьями ушел из дома, не взяв даже куртку, и с тех пор бесследно исчез.

В милицию с заявлением 2 января обратилась сестра парня. Ее брата искали сотрудники милиции, десантники и солдаты внутренних войск МВД, пограничники, спасатели и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». В разные дни в поисковой операции было задействовано от 50 до 100 человек.

В поисках задействованы милиция, военные и добровольцы. Фото: uvd.brest.gov.by

- Кто-то прочесывал лес, а мы шли вдоль трассы, обращали внимание на следы на снегу, может, какие-то его вещи - ничего нет. Ездили по соседним деревням, показывали ориентировку, расспрашивали, может, видел кто высокого парня-блондина, но без толку, - рассказывает один из волонтеров, брестчанин Михаил.

Активные поиски продолжались даже спустя неделю после пропажи мужчины.

Красный Крест организовал обогрев для поисковиков. Фото: uvd.brest.gov.by

- В поисковых мероприятиях 10 января было задействовано более 100 человек. В районе поиска отряд быстрого реагирования Брестской областной организации Белорусского Общества Красного Креста поставил палатку для обогрева и питания всех участников поисковых мероприятий, - комментирует официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но не о безвестном исчезновении человека, а об убийстве, совершенном группой лиц. По неофициальной информации, в нем подозреваются трое из компании, в которой отдыхал Николай: 20-летний житель Комаровки и 20 и 33-летние жители соседней деревни Томашовка. Другие подробности следователи пока не сообщают.

Водолазы обследовали каналы в районе, где пропал Николай. Фото: uvd.brest.gov.by

Поиски мужчины продолжаются. Водолазы МЧС проверили обводные каналы в районе деревни, но тело не нашли.