«Деньги потратил на свое лечение и обучение ребенка в медуниверситете»

В Минском городском суде идет суд по уголовному делу в отношении бывшего замминистра Лосицкого и экс-главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Кравченка.

Во второй половине дня 11 января давал показания бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий. На вопросы он отвечает уверенно.

Лосицкий рассказал, как руководитель одной из компаний передал ему каталог медтехники, в который был вложен конверт. Там лежало 1500 долларов. Еще одна сумма взятки составила 10 тысяч долларов - деньги передал руководитель другой фирмы.

По словам Лосицкого, ему диагностировали некроз головки тазобедренного сустава, и лечение обошлось в приличную сумму - около 14 тысяч долларов.

- Деньги (10 тысяч долларов. - Ред.) потратил на лечение.

Третий раз он получил взятку в Бресте.

- Он (руководитель фирмы. - Ред.) предложил пересесть в машину. И во время движения открыл бардачок и достал запечатанный конверт со словами: "Это вам на реабилитацию ". Я переложил конверт себе в сумку. Эти деньги (10 тысяч евро. - Ред.) были потрачены на бытовые нужды - оплату обучения ребенка в медуниверситете.

Лосицкий также рассказал, как Кравченок передал ему конверт с 2 тысячами долларов, а перед этим попросил помощи в регистрации зубных имплантов.

- Вопрос был в том, чтобы сделать клинические испытания на одной базе - 12-й стоматологической поликлиники... Потом мы встретились. Я сказал, что вопрос рассматривается - он в благодарность протянул пакет. В мыслях не было, что он положит туда деньги. Мы знакомы давно. Не предполагал, что он додумается положить деньги. Я думал как по-дружески - бутылка спиртного. Бросил в свою машину, закрыл авто и пошел. (...) Я ни в коем случае не знал, что за этим вопросом стояла его дочь (дочь Кравченка работала в частной клинике стоматологом. - Ред.). Я думал, что поликлиника путем клинических испытаний заработает деньги. (...) Я ничего не ждал. Бутылку взял. Ну что я буду отказываться от бутылки нормального алкоголя? Дома вечером увидел деньги. Использовал их тоже на лечение.

- Почему вы не вернули конверт? - спросил прокурор.

- В принципе, мне нужен был конверт.

Судебное слушание продолжается.

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