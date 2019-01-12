Водителю вручили благодарность от ГАИ за то, что он не сбил пешехода

Благодарность от управления ГАИ УВД Витебского облисполкома получил Вячеслав Старикович. Благодаря отменной реакции и водительскому опыту он сумел объехать лежащего на проезжей части человека, заметив его в последнюю секунду.

История произошла 3 декабря. Знакомые, которые были за городом, попросили Вячеслава привезти их в Витебск. На выезде из города недалеко от поселка Лужесно он был около половины десятого вечера. И буквально в последнюю секунду заметил лежащего на дороге человека.

- Его уже снегом припорошило, - рассказывает Вячеслав. - Мужчина довольно высокий, с меня ростом, еще голову положил на вытянутую руку. Вместе с рукой, получается, метра на два растянулся. Я мгновенно среагировал - руль влево, ногу на газ. Хорошо, на встречной не было никого. Объехал его уже по обочине, сам едва в кювет не вылетел.

Вдвоем с другом, который был с ним в машине, Вячеслав оттащил мужчину с проезжей части. Тот был пьян до беспамятства, не понимал, что с ним происходит. Единственное, что смог, - несколько раз спросить: «Ты кто?» Вячеслав вызвал милицию. Пьяного пришлось стеречь до приезда ГАИ, чтобы снова не выбрался поспать на проезжей части.

- Я 35 лет за рулем, сначала работал, водил грузовики, теперь на своей машине езжу, но такого со мной не случалось, - говорит Вячеслав.