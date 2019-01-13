Родители, которые катают детей на тюбингах: «Горки не оборудованы, все на свой страх и риск»

Медики не первый год бьют тревогу: катание на тюбингах опасно и может обернуться травмами, даже смертью. Всех предупреждают: «ватрушки» можно использовать только на специальной трассе, но люди пренебрегают и выбирают для катания стихийные горки. Мы отправились на такие горки в минском Зеленом луге и поговорили с их посетителями.

О трагических случаях, когда детки пострадали от тюбинга, знают все, пытаются обезопасить своих детейФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Горка на улице Карбышева смущает сразу: на ней деревья, а внизу – проезжая часть. Тем не менее, там немало детей, есть и те, кто катается на тюбингах.

- За зиму раз пятый катаемся, - говорит мама Анна. - Тюбинг выбрали ради комфорта: он мягкий, у него нет полозьев и деревянных перекладин, как у санок. Но одних детей на горку не стоит отпускать. Если уж отправляешь одного, нужно быть уверенным, что горка подходящая. Здесь места не оборудованы, катаемся на свой страх и риск. Эту горку выбрали, потому что она около дома, небольшой уклон. Есть деревья по сторонам, но посередине есть место, чтобы проехать. Я от самого начала горки торможу ногами. Пусть ты не получишь скорости, но это будет безопасно. Я знаю, что делаю, но одного его я сюда не пустила бы. А вообще хорошо бы расставить знаки на опасных горках, что кататься запрещено. Поймите, ездить на машине, общественном транспорте тоже опасно. Но нужно подходить к этому сознательно и с ответственностью.

Некоторые выбирают для катания горку, которая расположена рядом с дорогойФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Вторая популярная горка находится рядом с школой № 13, прямо в лесу. Около нее также есть деревья, внизу - столб. А ведь во многих случаях дети и взрослые травмируются именно о столбы или деревья!

- Тюбинг купили, потому что дети просили, все ж катаются. Да, мы в курсе трагических случаев с тюбингами, - говорит мама Ирина. - Но подошли серьезно к вопросу. Выбрали, на наш взгляд, более безопасный тюбинг: с крепкими ручками, глубокой посадкой. Мы разрешаем кататься одним только на маленьких горках. Но детям хочется немного поэкстремальнее, поэтому пришли сюда. Но они не ездят одни, муж их возит. Нам далеко ездить в специально оборудованные горки, но, если бы такая была в нашем районе, отдавали бы ей предпочтение. Да и эту горку тоже можно было сеткой огородить.

Родители покупают тюбинги, потому что они сейчас очень популярны среди детей.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Другие родители для безопасности стоят у того самого столба внизу, чтобы в случае чего помочь ребенку.

- Чтобы дети не травмировались, нужно выбирать горку, где небольшой склон, меньше деревьев и нет столбов. Смотрите, здесь есть ложбина (узкий овраг – Авт.) перед лесным массивом. Как бы тюбинг не крутило, он к деревьям не выедет. Столб на этой горке есть, но я около него стою и смотрю, чтобы ни санки, ни ледянки, ни тюбинги в него не врезались, - говорит Дмитрий. - Раньше катались на горке на Карбышева, которая еще выходит на проезжую часть, но я там тоже внизу стоял и контролировал. Но потом прочитали новости про травмы детей, решили более безопасную горку выбрать.

Некоторые родители стоят у столба возле горки, чтобы в случае чего защитить ребенкаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Что говорили дочке перед тем, как разрешить ей съехать?

-Я сам пробовал кататься, экстремальная вещь! Но я могу им управлять. Дочку учил кататься: показывал, как притормозить, что нужно руками держаться. Есть мысли привезти мотошлем деда, чтобы еще более обезопасить ребенка. Правда, пока что будет ей великоват.

Родители советуют детям крепко держаться за ручки тюбинга и притормаживать ногамиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Несмотря на то, что родители очень уверенно рассуждают о выборе стихийной трассы для катания детей на тюбинге, все они были бы «за» оборудованную горку для этого.

- На этой горке есть углубление, моя внучка никуда не выедет, а внизу мы с сыном ловим. Садим ее так, чтобы ножки свисали немного, и она могла притормаживать. Родители должны присматривать за детьми. Конечно, санки безопаснее, ими можно управлять, но детям они уже не интересны, они хотят тюбинг, - объясняет Сергей Николаевич. - Но лучше, чтобы выделили средства и сделали оборудованную трассу, не так уж это будет дорого. На крайний случай можно обтянуть сеткой.

Родители уверены: дети, катаясь на тюбинге, должны быть всегда под присмотром родителейФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Тюбинги, или круглые надувные сани, очень популярны среди детейФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Купив тюбинг, родители сажают ребенка в машину без тормозов...»

- Вчера я оперировал двоих детей. Один ребенок уже переведен в отделение, с ним все хорошо. Он выпишется дней через пять. Но он был на грани жизни и смерти, - говорит руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии Михаил Талабаев.

За зимние каникулы в РНПЦ травматологии и ортопедии обратилось с тюбинговой травмой 38 детей, 8 из них госпитализированы(читайте далее)

«Побледнел весь быстро». В Могилеве погиб парень, катаясь на тюбинге на стихийной горке

Он врезался в фонарный столб и ударился головой о землю (читайте далее)

СК о катании на тюбингах: за два рождественских дня 5 детей получили тяжелые травмы, взрослый - погиб

Катание на тюбингах оборачивается серьезными травмами, реанимацией и смертью (читайте далее)