Автопортрет американского авангардиста родом из Беларуси нашли в художественном музее

Выставка «Cучаснікі ХХ. Стагоддзе беларускага партрэта» в пяти хронологических разделах показывает часть портретов более чем из четырех сотен, которые хранятся в собрании музея. Также в залах работы из фондов Белорусского союза художников, Национального центра современных искусств, Витебского областного краеведческого музея, музея Академии наук и частных коллекций.

- Но эта выставка - не антология, поскольку от искусства первой половины ХХ века до нас дошли осколки, - замечает Екатерина Изофатова, завотделом современного белорусского искусства, куратор проекта.

На выставке много портретов знаковых персон белорусской культуры - например, портрет Алеся Адамовича, написанный Владимиром Зинкевичем, и портрет Янки Брыля кисти Владимира Товстика.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А портретов в белорусском искусстве огромное количество, и, скажем, в послевоенное время музей активно закупал автопортреты художников, - добавляет ведущий научный сотрудник Надежда Усова. - Интересно, что во время открытия публика узнавала в моделях портретов второй половины ХХ века - учительницах, штукатурах, молодых девушках - своих родных-знакомых. Например, есть портрет наладчика компьютерных машин кисти художника Николая Киреева. Оказалось, что скромный герой портрета Александр Тушинский за прошедшие годы стал заместителем министра обороны Беларуси, а ныне - заместитель генерального директора Международного делового альянса (IBA). - В своей работе Киреев подавал его как физика в известном споре физиков и лириков.

Некоторые герои портретов узнавали себя на выставке, как, например, Александр Тушинский. В свое время - наладчик компьютерных машин, которым его и запечатлел художник Николай Киреев, а потом топ-менеджер IBA.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Абстракционист из Хатыничей

Главным открытием выставки стала картина 1940 года кисти одного из крупнейших американского абстракционистов второй половины ХХ века Николая Казака. Этот автопортрет из фондов музея прибыл в 1947 году из Германии в числе возвращенных ценностей Минской картинной галереи.

- Видно, что это крепкая реалистическая школа, классический автопортрет, с напряженным взглядом, направленным на зрителя, - говорит Екатерина Изофатова. - И, конечно, сложно поверить, что его автор - тот же человек, который стал ярким представителем американской геометрической абстракции, создал собственную концепцию физического искусства.

Разве скажешь, поставив рядом две эти работы, что их делал один и тот же художник? Открытие выставки - Николай Казак – после реалистической школы стал абстракционистом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, кто такой «Н. Казак», как подписано на полотне, в музее узнали благодаря племяннику художника, который живет в Витебске. В межвоенные годы после Варшавской академии изящных искусств Казак преподавал в деревне Хатыничи Ганцевичского района. Первые абстракции, судя по всему, он стал создавать еще в военные годы, когда жил в Беларуси. В 1942-м прошла его единственная выставка на родине - в Барановичах. Затем он обучался в Риме, жил во Флоренции и, наконец, перебрался в Нью-Йорк.

Станюта сама предложила отцу написать ее портрет

Еще одна картина, которая вернулась в Минск из Германии, - «Портрет Стефании Станюта» кисти ее отца.

- Это одна из жемчужин музейной коллекции и яркий образец синтеза всего того, что происходило в 1920-е, - умеренного модернизма, характерного минской художественной среде, и этнографизма, национальной пластики. Ведь тот же Михаил Станюта с коллегами-художниками участвовал в экспедициях по сбору памятников народного художественного творчества, - рассказывает Екатерина Изофатова. - И это мировая тенденция. Пикассо вдохновлялся африканской скульптурой, Матисс - мароканским искусством, а Гоген жил на Таити.

Свой знаменитый портрет юная Стефания Станюта сама заказала у отца.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Этот портрет актрисы (а ее портретов немало) создан в 1923-м. Здесь Стефании 18 лет.

- Она приехала с курсов в Москве и попросила отца написать портрет. Все заняло пару часов. Фон из синего платка и красной гофрированной бумаги она сделала сама. Получился собирательный белорусский типаж, которые пытались вывести многие художники. А еще - образ юности, молодости и мечты, характерный для эпохи модерна.

Портрет Михоэлса не закапывали

- В некоторых источниках есть сведения, что этот портрет Михоэлса сотрудники Минской картинной галереи зарыли в землю в начале Великой Отечественной войны. Однако есть акт приема за подписью директора галереи Елены Аладовой, по которому в Минск и вернулась эта работа Абрама Бразера из московской Третьяковки, - говорит Екатерина Изофатова.

Об этом скульптурном портрете актера Соломона Михоэлса ходила легенда, что в начале войны сотрудники музея его закапали во дворе Минской картинной галереи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По ее словам, скульптура благодаря экспрессии лепки создает очень трагический образ. А ведь сегодня мы знаем, что актера убили в Минске в 1947 году сотрудники НКВД.

- Портрет создан в 1926-м. Но можно предположить, что бронзовая отливка - более поздняя. Во всех каталогах шел гипс. Возможно, портрет был отлит за деньги Михоэлса для какой-то большой выставки.

Котелок учителя Шагала

На выставке показали сразу несколько портретов и автопортретов Юделя Пэна - учителя Марка Шагала и целой плеяды живописцев 1920 - 1930-х.

- Академист, выпускник академии художеств, он был увлечен жанром портрета и автопортрета. После убийства художника в описи насчитали 14 его «селфи», из которых сохранилось восемь - по четыре картины в Витебске и в Национальном художественном.

Не самый известный автопортрет Юделя Пена, учителя Марка Шагала: он выполнен в академической манере - даже фото передает фетр котелка и мех ворота.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На выставке показали его автопортрет 1902 года. Он мало знаком широкой публике.

- Это академический портрет, когда чувствуется, как художник скрупулезно передает фактуру меха, воротника, мягкий фетр котелка. А другой автопортрет Пэна на выставке - более известная картина, где художник - в соломенной шляпе. Также Юдель Моисеевич изображен на живописном портрете кисти Абрама Бразера.

Автопортрет как дневник

На выставке - сразу четыре автопортрета «дедушки белорусского авангарда» Виталия Чернобрисова, как называют его художники помладше.

- Чернобрисов - истинный нонконформист, не получивший образования, и сегодня продолжающий андеграундный образ жизни. На автопортретах он в неизменной позе - трехчетвертной разворот, дымящаяся трубка или сигарета. Причем Чернобрисов портретирует себя регулярно на бумаге, картоне, ДСП - что есть под рукой. Это дневниковая форма, существующая десятилетиями. Причем порой он так густо кладет слои краски, что живописный портрет превращается в барельеф. Это попытка найти себя в меняющемся времени на грани советской и постсоветской действительности, когда реальность была абсурднее созданного этими художниками, - говорит Екатерина Изофатова.

Автопортреты Виталия Чернобрисова - своеобразная форма дневника.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как уточняет Надежда Усова, у Виталия Федосьевича как минимум 260 автопортретов. Для сравнения: Фрида Калло, известная как раз автопортретами, написала их порядка полусотни.

Выставка объединила работы художников разных периодов и стилей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КСТАТИ

- Флорентийская галерея Уфицци заказывает автопортреты художников, которые выставляет в своем знаменитом коридоре Вазари, - рассказывает Надежда Усова. - И среди этих работ есть и полотно одного минского художника - «Автопортрет с музой» 1998 года Бориса Заборова, который давно уехал из БССР и живет во Франции. Недавно он стал академиком Флорентийской академии искусств.

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