«Как можно крестить детей в церкви, если каждый день живешь по гороскопу?»

Наталья Ивановна давно живет по церковным законам и осуждает тех, кто неразборчив в вопросах веры.

«Как правильно отметить Китайский новый год?» на полном серьезе читает моя подруга заметку в газете. На шее у подруги висит кулон - весы. Потому что родилась в октябре. А недавно она пышно отмечала крестины сына в православной церкви. И яйца, конечно же, на Пасху красит. И бумажку на Новый год сжигает, чтобы желания сбылись! Короче, верит во все подряд и ни во что серьезно, - возмущается в письме Наталья Ивановна. - Я ребенку Библию детскую подарила, сомневаюсь, что они читать будут. Главная задача крестных, говорит подруга, подарки на праздники дарить. Представляете?

Зачем, спрашиваю, тебе эти гороскопы-кулоны-приметы, если ты православный человек? Читай житие святых, Библию, с духовником говори - вот где ответы. А подруга отвечает: «Желание, которое я на бумажке пишу и сжигаю, всегда сбывается! А церковь в этом плане не очень!» У меня уже нет ни слов, ни аргументов на это. Голова, смотрю, у людей забита всякой ерундой. Смотришь - обычный человек по Минску идет, а он-то в душе и Дракон по году рождения, и Водолей по месяцу, и дуб по друидскому гороскопу, и чернокнижником в прошлой жизни был… И все эти глупости раздирают ему душу, и от всех он что-то хочет.