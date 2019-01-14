2019-01-14T14:04:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Александр Лукашенко раздал награды, а артисты изобразили героев советских фильмов

Традиционно на старый Новый год Александр Лукашенко устраивает в центре «БелЭкспо» (который удобно располагается по соседству с Дворцом Независимости) прием для известных людей Беларуси.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Искуи Абалян с Владимиром Радзивилловым в роли Деда Мороза. Фото: инстаграмИскуи Абалян с Владимиром Радзивилловым в роли Деда Мороза. Фото: инстаграм
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Говорят, на этом приеме звания и награды сыплются как из рога изобилия. В этот раз орден Отечества III степени вручили министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею, медаль Франциска Скорины - Руслану Алехно. Официально присвоили звание заслуженной артистки Беларуси певице Искуи Абалян, актрисе Валерии Арлановой и артистке балета Людмиле Хитровой. Гимнастка Екатерина Галкина стала заслуженным мастером спорта Беларуси.

- Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это не простые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб", на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим, - сказал Александр Лукашенко, как сообщает БелТА.

После официальной части начался концерт. Дедом Морозом по традиции стал Владимир Радзивиллов, а вот Снегурочка неожиданная – молодая певица Анжелика Пушнова.

Дед Мороз Владимир Радзивиллов и Снегурочка - Анжелика Пушнова. Фото: инстаграм

Дед Мороз Владимир Радзивиллов и Снегурочка - Анжелика Пушнова. Фото: инстаграм

Главной приглашенной звездой в этом году стал Стас Михайлов, который исполнил 8 песен – именно с ним больше всего фотографировались в кулуарах артисты. Среди гостей были также Николай Басков, Тамара Гвердцители и Таисия Повалий. По видеосвязи собравшихся поздравил Александр Ширвиндт.

Белорусские же артисты под аккомпанемент президентского оркестра под управлением Виктора Бабарикина перевоплотились в персонажей старых советских фильмов. Так, Лариса Грибалева изобразила «отличницу, спортсменку, комсомолку» Нину с песней о медведях из «Кавказской пленницы».

Лариса Грибалева и пол квартета "Тяни Толкай" в образах из "Джентльменов удачи". Фото: инстаграм

Лариса Грибалева и пол квартета "Тяни Толкай" в образах из "Джентльменов удачи". Фото: инстаграм

"Тяни Толкай" в образах "Джентльменов удачи". Фото: инстаграм

"Тяни Толкай" в образах "Джентльменов удачи". Фото: инстаграм

«Тяни-Толкай» перевоплотились в «Джентельменов удачи» и исполнили с детьми «Проснись и пой». Искуи Абалян, Алена Ланская и Анастасия Тиханович спели песню из «Девчат».

Александр Солодуха и Виктория Алешко. Фото: инстаграм

Александр Солодуха и Виктория Алешко. Фото: инстаграм

Александр Солодуха в дуэте с Викторией Алешко – «Снег кружится». Конечно, не обошлось без самого новогоднего фильма «С легким паром!». Одну из композиций здорово обыграли фигуристы на роликовых коньках в образах героев фильма, а Руслан Алехно в образе Лукашина исполнил «Я спросил у тополя».

Виктор Бабарикин, Искуи Абалян и Руслан Алехно. Фото: инстаграм

Виктор Бабарикин, Искуи Абалян и Руслан Алехно. Фото: инстаграм

В это время на большом экране показывали фрагменты фильма, из которого звучала композиция. Получилось довольно занятно, и даже жаль, что этот концерт не показал ни один белорусский канал.

Выросшие дети "Евровидения": Александр Миненок, Ольга Сацюк, Ксения Ситник, Руслан Асланов. Фото: инстаграм

Выросшие дети "Евровидения": Александр Миненок, Ольга Сацюк, Ксения Ситник, Руслан Асланов. Фото: инстаграм

Дядя Ваня и Анжелика Пушнова. Фото: инстаграм

Дядя Ваня и Анжелика Пушнова. Фото: инстаграм

Александр Солодуха (в центре) и телевизионщики. Фото: инстаграм

Александр Солодуха (в центре) и телевизионщики. Фото: инстаграм

Телеведущая Ольга Куришко. Фото: инстаграм

Телеведущая Ольга Куришко. Фото: инстаграм

Александр Солодуха, Виктория Алешко и Алена Спиридович. Фото: инстаграм

Александр Солодуха, Виктория Алешко и Алена Спиридович. Фото: инстаграм

Александр Солодуха, Анатолий Ярмоленко и Виктор Бабарикин. Фото: инстаграм

Александр Солодуха, Анатолий Ярмоленко и Виктор Бабарикин. Фото: инстаграм

Александр Солодуха и Стас Михайлов. Фото: инстаграм

Александр Солодуха и Стас Михайлов. Фото: инстаграм

Искуи Абалян. Фото: инстаграм

Искуи Абалян. Фото: инстаграм

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