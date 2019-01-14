Субсидии или тарифы для бедных? Как государство может помочь белорусам оплачивать коммуналку

Тарифы на коммуналку вновь выросли. По нашим подсчетам, жировка среднестатистической семьи может потяжелеть почти на 10 рублей!

Регулярно дорожающая коммуналка не могла не попасть в поле зрения экономистов. «Комсомолка» изучила исследование «Оценка доступности оплаты расходов на жилищно-коммунальные услуги для домашних хозяйств Беларуси за 2007 - 2016 годы», проведенное экспертами исследовательского центра BEROC Олегом Мазолем и Еленой Циулей.

Рассказываем, кому особенно тяжело платить по счетам и как может измениться ситуация.

В городе коммуналку оплачивать сложнее одному родителю с ребенком, на селе - многодетным

Какое-то время все шло неплохо, и расходы белорусов на коммуналку относительно зарплат снижались: в 2007 году на оплату средней жировки уходило 5,9% среднедушевых доходов, а в 2012 году - всего 3%. Но потом тенденция пошла в обратную сторону. В 2016 году, по подсчетам экспертов, расходы на коммуналку составили уже 5,2% доходов семьи, практически вернувшись на отметку десятилетней давности.

Как изменились расходы белорусов на коммуналкуФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Основных причин две. Во-первых, стоимость коммуналки начала заметно расти, особенно водоснабжение, канализация, электричество и газ. Хотя отопление, наоборот, подешевело (см. инфографику). Во-вторых, доходы белорусов увеличивались медленнее, а в какой-то момент и вовсе пошли вниз. Так, с 2014 по 2016 год среднедушевые доходы домохозяйств снизились в среднем на 8,5%. В результате жителям страны с каждым годом приходится отдавать все большую долю своих доходов на оплату жировок.

Некоторые люди пострадали больше остальных. В первую очередь малообеспеченные семьи, в которых на человека в месяц приходится меньше бюджета прожиточного минимума (сейчас это 214 руб. 21 коп.). Причем городским семьям тяжелее, чем сельским. Если в городе в 2016 году на оплату коммуналки у малообеспеченных семей уходило в среднем 9,6% доходов, то на селе - 7,2%. Но в любом случае это больше, чем в среднем по стране.

Вторая группа, кому стало особенно тяжело оплачивать счета, - это те, кто живет один. У городских одиночек на жировку уходит в среднем 6,7% дохода, у сельских - 6,9%.

Третья группа - одинокие родители с детьми. Здесь место жительства тоже влияет на ситуацию.

- Если в городах наиболее чувствительны для семейного бюджета расходы на ЖКУ для домашних хозяйств с одним ребенком - в 2016 году на оплату жилья тратилось 6,8% среднедушевых доходов, то в сельской местности для домашних хозяйств с тремя и более детьми, то есть для многодетных семей - 6,6%, - объясняют авторы исследования.

И, наконец, пенсионеры. В городе на оплату коммуналки у них уходило в среднем 6,8% дохода, а на селе - 5,1%.

Как изменились цены на коммунальные услугиФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Для горожан расходы выросли почти на 30%, для сельчан - на 71,5%

Судя по всему, расходы на коммуналки и дальше будут расти. Эксперты отмечают несколько факторов, которые могут повлиять на эту тенденцию. Один из них - государство стало меньше помогать с оплатой ЖКУ.

- В 2016 году по сравнению с 2011 годом субсидии, выделяемые правительством, уменьшились на 72% (в сопоставимых ценах). А также уменьшилась доля домохозяйств, получивших данную поддержку, - с 4,6% до 3,4%. Отчасти это объясняется применением с 2011 года более строгих критериев отбора для определения нуждающихся домохозяйств, - комментируют авторы исследования.

Вносит свой вклад и то, что коммуналка дорожает быстрее, чем любые другие товары и услуги в стране: обычно более чем на 20% в год. И особенно заметно это сказывается на кошельках сельчан. Если для городских жителей в период с 2007 по 2016 год расходы на коммуналку выросли на 29,6%, то для сельских - на 71,5%.

- В то же время за этот период среднедушевые доходы домохозяйств, проживающих в сельской местности, увеличились больше, чем у домохозяйств, проживающих в городах, - рост на 61,3% и 55,3% соответственно. Тем не менее, это не смогло компенсировать отрицательную динамику роста расходов на оплату жилья для сельских жителей, - говорят специалисты. - Основной причиной данной ситуации является более чем 20-процентный разрыв в среднем уровне оплаты труда в сельской местности по сравнению с городами, а также в целом меньшее количество возможностей для заработка.

Чтобы уменьшить негативный эффект, эксперты советуют властям пересмотреть систему субсидий на оплату коммуналки.

- Рекомендуется скорректировать как размер субсидий, так и тарифы на ЖКУ для данных групп домашних хозяйств. При этом дополнительная поддержка необходима как для малообеспеченных домашних хозяйств и многодетных семей, проживающих в городах, так и проживающих в сельской местности, - считают авторы исследования.

КСТАТИ

Богатые семьи получают более высокие субсидии на оплату коммуналки, чем бедные

Семьям с невысоким доходом оплачивать коммуналку помогает государство. Если сумма в жировке оказалась больше 20% совокупного дохода семьи (для горожан) или 15% (для сельчан), то на сумму превышения государство выделяет безналичную субсидию. То есть, по сути, частично оплачивает жировку.

Предполагается, что такие субсидии должны помочь в первую очередь бедным семьям. Но получить их могут и семьи с высоким доходом. Более того, иногда и получают они в два раза больше бедных!

- Дело в том, что доступ к субсидиям на оплату ЖКУ предоставляется в равной степени как богатым, так и бедным домохозяйствам, - объясняют эксперты. - Но поскольку более высокий доход обычно подразумевает более просторное жилье, домохозяйства с более высоким доходом сталкиваются с большими коммунальными расходами и, соответственно, получают более высокие субсидии, что повышает для них доступность оплаты жилищно-коммунальных услуг. В то же время более бедные домохозяйства получают более высокую долю своего дохода в виде субсидий.

А КАК У НИХ?

Скидки, отсрочки, субсидии на повышение энергоэффективности: как европейские страны помогают бедным оплачивать коммуналку

В Евросоюзе коммуналка стоит значительно дороже, чем у нас, и даже более высокие зарплаты не всегда позволяют платить по счетам. Авторы исследования отмечают, что в Европе даже существует такое понятие, как энергетическая бедность. Оказаться за ее чертой больше всего рискуют пенсионеры, дети, инвалиды, безработные и малообеспеченные. Чтобы этого не произошло, европейские правительства помогают гражданам несколькими способами.

Во-первых, это специальные социальные тарифы для группы риска. Например, в Бельгии и на Кипре некоторые категории населения могут получить 20-процентную скидку на оплату электричества, а в Испании - от 25% до 50%. Конкретный размер скидки обычно зависит от финансового положения семьи и от региона. Во-вторых, в некоторых странах существуют те же субсидии на оплату некоторых коммунальных услуг. Скажем, в Великобритании на оплату отопления для пенсионеров и для тех, кто получает социальные пособия от государства. Они составляют от 271 до 407 евро в пересчете. В-третьих, в некоторых странах тем, кто оказался в трудном финансовом положении, могут дать отсрочку на оплату коммуналки.

Есть и более необычные формы помощи. Так, во Франции можно получить от государства субсидию в размере до 227 евро на то, чтобы сделать свое жилье более энергоэффективным. А значит, впоследствии меньше платить за коммуналку.