«Вклады в белорусских рублях будут выгоднее валютных, даже если доллар будет дорожать»

На эти и другие вопросы читателей «Комсомолки» на прямой линии ответил начальник управления разработки и развития розничных продуктов ЗАО «Альфа-Банк» Олег Казеко.

«РУБЛЕВЫЕ ДЕПОЗИТЫ БУДУТ ОСТАВАТЬСЯ ВЫГОДНЫМИ, НЕСМОТРЯ НА КОЛЕБАНИЯ КУРСОВ»

- Добрый день! Скажите, в какой валюте лучше открыть вклад, чтобы больше заработать?

- Сейчас доходность вкладов в белорусских рублях в несколько раз, чем по долларам. Комфортный срок для размещения рублевых депозитов - чуть больше года, тогда на проценты не будет начислен подоходный налог. Могу предложить вам наш вклад на 13 месяцев со ставкой 12,5% годовых. Это максимальная ставка на рынке на данный момент. Если говорить о вкладах в валюте, то их выгодно открывать на срок от 24 месяцев, чтобы не платить налог с процентов. Здесь мы предлагаем ставку 1,8%. 12,5% против 1,8% - выгода очевидна. Поэтому рекомендую вам выбрать белорусские рубли, 13 месяцев и ставку 12,5%.

Олег Казеко

- А насколько это надежно? Курс в последнее время шел вверх, ситуация какая-то нестабильная… Альфа-Банк уверенно себя чувствует?

- Конечно! Альфа-Банк, безусловно, уверенно себя чувствует. Напомню, что возврат вкладов в белорусских банках гарантирован государством, и в любом случае они выплачиваются в установленном порядке, поэтому за сохранность своих сбережений переживать не стоит.

- И все-таки выгодно ли открывать вклад именно в белорусских рублях с учетом колебаний курса? Может, лучше все-таки открыть вклад на год в долларах?

- Даже если предположить, что доллар подорожает на 20 - 30 копеек, хотя никаких предпосылок к такому значительному росту нет, то вклад в белорусских рублях все равно будет выгоднее валютного. Особенно с учетом того, что обычно при скачках валюты человек бежит покупать доллары по возросшему курсу, а в итоге через месяц продает по уже снизившемуся и теряет деньги. А с учетом того, что с процентов по валютным вкладам сроком до двух лет нужно платить подоходный налог, это еще сильнее уменьшает доход по вкладу при и так невысокой ставке. Поэтому я бы рекомендовал вам все-таки обратить внимание на белорусские рубли.

- Понятно, спасибо!

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- Подскажите, на что стоит обратить внимание при выборе вклада?

- Как правило, основной критерий для клиентов - это процентная ставка. Также важен тип выплаты процентов. Здесь мы предлагаем два варианта: либо ежемесячная выплата процентов на карточку, и тогда эти деньги уже можно тратить, либо капитализация. При капитализации проценты ежемесячно прибавляются к сумме вклада, и в результате сумма, которую получит клиент после окончания срока вклада, увеличится. И, конечно, важен срок депозита. В зависимости от своих целей клиенты выбирают либо краткосрочный вклад на 1, 3 или 6 месяцев, либо долгосрочный. На сегодня большинство клиентов выбирают долгосрочные вклады, самый популярный срок - 13 месяцев.

- Я думала, что, наоборот, популярны краткосрочные, потому что с курсом валют все так изменчиво…

- В том-то и преимущество долгосрочного вклада: на горизонте 12 - 13 месяцев все незначительные колебания курса, как правило, покрываются.

- А у вас на сайте есть какой-нибудь калькулятор, чтобы понять, сколько я вообще заработаю на вкладе?

- Да, на сайте www.alfabank.by вы можете подобрать наиболее подходящий вам вклад исходя из валюты и срока. Там же есть и калькулятор, в который нужно ввести сумму, которую вы планируете разместить на депозит. Вы сразу увидите, сколько сможете заработать на конкретном вкладе.

«ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ДЕПОЗИТ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ХОДИТЬ В БАНК. ВСЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ В МОБИЛЬНОМ БАНКЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА»

- Здравствуйте! Могу ли я открыть такой вклад, чтобы с него в любой момент можно было забрать деньги?

- Да, у нас есть такой вклад - «Альфа-Актив» в белорусских рублях. Это отзывный вклад, который можно забрать до окончания срока. На 6 и 12 месяцев мы предлагаем максимальную ставку по рынку - 8,05%. Этот вклад можно пополнять, ежемесячно получать проценты на карту либо воспользоваться капитализацией и увеличить основную сумму вклада.

- Но если я заберу его раньше времени, то потеряю проценты?

- При закрытии вклада начиная со второго месяца пересчет процентов будет незначительным. Проценты будут начислены по ставке - 7,89%.

- А я смогу перевести деньги с этого вклада на валютный?

- До истечения вклада такой возможности нет. Но поскольку он отзывный, вы в любой момент сможете забрать с него деньги, открыть новый вклад в валюте и перевести их туда.

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- Можно ли открыть вклад дистанционно? Или нужно обязательно ехать в ваш банк?

- Если у вас уже есть карточка нашего банка, вы сейчас же можете открыть вклад в нашем мобильном банке InSync. Если карточки нет, ее можно заказать дистанционно. Установите наше мобильное приложение, заполните в нем личную информацию, приложите фотографию паспорта и закажите карточку. Курьер привезет ее вам домой. А уже с помощью этой карточки вы сможете открыть и пополнить онлайн-депозит.

- А я смогу перевести на нее деньги с карточки другого банка?

- Такой перевод можно сделать через ЕРИП, с нашей стороны при перечислении суммы до 10 000 рублей в месяц комиссии не будет. В ЕРИП нужно выбрать раздел «Банки», в нем - «Финансовые услуги». Там выберите Альфа Банк, введите номер счета и пополните его.

- Большое спасибо!

«НА РУБЛЕВЫЙ ДЕПОЗИТ МОЖНО ПОЛОЖИТЬ ДАЖЕ 50 РУБЛЕЙ»

- Скажите, как обезопасить свой вклад? Допустим, я открою его в рублях, а курс доллара сильно вырастет. Может быть, есть какая-то индексация в таких случаях?

- Один из вариантов обезопасить себя от колебаний курсов - это делить сбережения в разных валютах. Например, половину держать в рублях, половину - в долларах. Но при нынешнем уровне ставок по рублевым депозитам они будут оставаться выгодными, даже если курс доллара вырастет. С учетом того, что никаких предпосылок для такого роста курса нет, выгода очевидна. На рублевом вкладе вы заработаете больше, чем если будете хранить эти деньги в валюте.

- Какой вклад вы бы посоветовали для суммы около 3000 долларов?

- Предлагаю рассмотреть вклад «Альфа-Фикс» на 13 месяцев под ставку 12,5% годовых без необходимости уплаты подоходного налога. Это максимально комфортные условия для сбережений в рублях. Что касается доллара, то здесь максимальную ставку мы предлагаем для депозитов на пять лет - 2,5% годовых. Как видите, ставка значительно ниже. Поэтому я бы рекомендовал вам какую-то часть ваших сбережений, если не всю сумму, разместить именно в рублях.

- А это фиксированная ставка, или банк может в одностороннем порядке ее изменить?

- Банки не имеют права менять ставки в одностороннем порядке, так что это фиксированные ставки.

- Вклад можно будет пополнить?

- Все наши вклады с правом пополнения. Если говорить о валютном вкладе «Альфа-Фикс» на 24 месяца, то его можно будет пополнить в течение первых 18 месяцев.

- Спасибо, подумаю!

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- Добрый день! На какой минимальный срок я могу открыть вклад в белорусских рублях?

- Минимальный срок - это один месяц. Ставка в этом случае будет 9% годовых. Если вам подойдет вклад на 3 месяца, ставка будет выше - 9,2%.

- Какую минимальную сумму я могу положить на вклад на один месяц?

- Минимальная сумма - 50 белорусских рублей. Мы рады вкладчикам с любыми сбережениями!

ЗАО "Альфа-Банк". УНП 101541947.