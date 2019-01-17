Выиграй автомобиль за один поход в «КАМЕЛОТ»

Центр мебели и интерьера «КАМЕЛОТ» начал 2019 год с приятного сюрприза - розыгрыша автомобиля! Только представьте: вы приходите в магазин, чтобы купить мебель, шторы или, к примеру, плитку для своей квартиры, а бонусом получаете такой солидный приз, как новенькое авто KIA Rio X-Line. Порадуйте себя нужной покупкой для дома на сумму от 500 рублей - и, возможно, удача улыбнется именно вам. Чем выше сумма покупки - тем больше шансов на победу. Участвовать в рекламной игре можно до 13 февраля 2019 года.

В «КАМЕЛОТЕ» есть все, что нужно для современного интерьера: мягкая и корпусная мебель, отделочные материалы, камины, декор для дома, двери, напольные покрытия и многое другое. В этом стильном мебельном центре более 80 магазинов, во многих из которых действуют рассрочки и приятные акции. На что обратить внимание? Мы подскажем!

10 УДАЧНЫХ ПОКУПОК в Центре мебели и интерьера «КАМЕЛОТ»

1. Камин, который увлажняет воздух

Простой способ сделать интерьер уютнее - установить камин. Ничего, что в квартире нет дымохода - присмотритесь к современным водным каминам с технологией получения «пламени» за счет образования пара. Внутрь наливается вода, а испаряющийся пар подсвечивается лампой. Выглядит очень реалистично! Такой камин абсолютно безопасен, не имеет запаха гари, а ухаживать за ним легко. Бонусом вы получите еще и увлажнение воздуха, что актуально в отопительный сезон. Водный камин ирландского производства на акции сейчас можно купить всего за 1050 рублей вместо 1308. Еще один тренд - электрокамины с кристаллами вместо углей, шириной до 2,5 метра, которые встраиваются в стену (около 3000 руб.). Цены на обычные электрокамины стартуют от 269 руб.

2. Мебель из натурального дерева

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Если дешевая мебель из ДСП с годами теряет свой вид и разрушается, то вещи из натурального дерева со временем становятся только благороднее. Их даже передают по наследству внукам и правнукам! В «КАМЕЛОТЕ» большой выбор мебели из массива дуба, ясеня, ольхи, сосны. Обратите внимание на эффектную кухню из дуба белорусской компании «Лучший дом», а также на стеллажи и комоды. Изготовить мебель здесь могут по индивидуальным заказам.

Если вам нужна качественная кровать, ищите мебель из ольхи и ясеня в компании Ecomax. Дерево могут обработать по вашему заказу не лаком, а натуральным маслом с экологически чистым составом. Кровати делают на заказ любого размера. Изделия частной мастерской Woodlight отлично впишутся в интерьер в скандинавском стиле: здесь большой выбор кресел и столов (дубовый стол обойдется в 690 руб.).

3. Шторы и занавески-дреды

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Хотите обновить интерьер, но менять мебель не планируете? Есть простое решение: замените шторы - и квартира преобразится. Выбирайте классические модели с кистями и подхватами или эффектные римские шторы. А может, в ваш интерьер впишутся современные занавески-дреды? Дизайнер из компании «Планета штор» поможет с выбором тканей и посоветует, как оформить окно. Комплект штор в современном стиле обойдется примерно в 600 - 700 руб., занавески-дреды - в 200 руб. В центре несколько салонов штор, так что без покупки вы не уйдете.

4. Диваны и кресла, которые не боятся царапин

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Если у вас есть маленькие дети или домашние животные, выбирайте правильную мягкую мебель: она должна быть не только комфортной и красивой, но и устойчивой к царапинам и загрязнениям. Ищите такую в салоне Mebel Bos - при заказе диванов и кресел польской фабрики Gala Gollezione можно выбрать ткани, с которых легко удаляются загрязнения и которые не поцарапает ни одна кошка. Диваны - от 1200 руб., кресла - от 600 руб.

5. Кухни: красиво и функционально

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Нужна идеальная кухня? Обращайтесь в «Хоум Трейд» на первом этаже торгового центра. Даже если вы пока не определились ни со стилем, ни с цветом, опытные дизайнеры помогут вам это сделать, а также подскажут, какие материалы меньше пачкаются, легче моются и дольше служат. Технику тоже подберут! Кухню можно оформить в рассрочку по картам «Халва», «Карта покупок» и другим.

6. Кровати с мягким изголовьем

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Мягкое изголовье кровати - это не только красиво, но и очень удобно. Если вы любите читать в постели, пить кофе или смотреть телевизор, то оцените удобство таких моделей. Присмотритесь к элегантным кроватям с каретной обивкой, к «парящим» моделям с подсветкой внизу и к мягким панелям для стен. В компании Grand Manar около 80 видов кроватей, которые делают под заказ. Выбрав модель с подъемным механизмом, вы получите еще и удобное место для хранения. Цены - от 500 рублей.

7. Плитка: цены доступные, а качество на высоте

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Современная белорусская плитка выглядит стильно, а по качеству не уступает изделиям многих европейских производителей. В коллекции «Керамин» есть плитка под мрамор и под дерево, с яркими узорами и однотонная, для кухонных фартуков и санузлов. Цены приятные - от 12 рублей за квадратный метр.

8. Двери, которым не страшны морозы и воры

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Если вам предстоит установка входной двери, смело обращайтесь в компанию «Строймир» (2-й этаж). Фирме, которая уже 20 лет на рынке, можно доверять! Здесь вам предложат надежные долговечные эстетичные двери для квартир и коттеджей, которые защитят от холода и непрошеных гостей. Обратите внимание на двери с терморазрывом - их устанавливают в частных домах, чтобы двери не промерзали даже в самые сильные морозы.

9. Удобные шкафы: скрытые ручки и отделения для ремней

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Шкаф для хранения одежды и других вещей должен быть удобным и отлично вписываться в интерьер. Заказать корпусные и встроенные шкафы из МДФ, массива березы и ольхи можно в компании Panamera (2-й этаж). Вам посоветуют, как лучше сделать вешалку для брюк, где расположить отделение для ремней, и помогут предусмотреть другие нюансы. На готовый радиусный шкаф сейчас действует скидка 40%.

10. Вентилируемые фасады

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Строите частный дом? Загляните в компанию «Основание стиль», которая занимается вентилируемыми фасадами. Это современная технология облицовки зданий: панели крепятся не прямо на стену, а на металлический каркас, благодаря чему между стеной и облицовочным материалом остается пространство. Благодаря этому и внутри устанавливается благоприятный микроклимат, стены не промерзают, влага не скапливается и не разрушает дом. Выбор материалов очень большой: это и клинкерный кирпич, и «рваные» камни, и материалы под фактуру дерева, штукатурки. Цены от 55 до 230 руб. за метр. Где вы еще такое найдете?

БУДЬ В КУРСЕ!

КАК ВЫИГРАТЬ АВТО KIA Rio X-line?

- Совершите покупку в Центре мебели и интерьера «КАМЕЛОТ» на сумму от 500 рублей до 13 февраля 2019 года включительно.

- Зарегистрируйте чек в инфоцентре на первом этаже В ДЕНЬ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ. За каждые 500 рублей в чеке вы получите один купон. Больше сумма покупки - больше шансов на выигрыш!

- Торжественный розыгрыш Главного приза состоится в Центре мебели и интерьера «КАМЕЛОТ» 14 февраля 2019 г. в 16.00. Вас ждет увлекательная программа, живая музыка, конкурсы и призы.

Участвовать может каждый совершеннолетний гражданин Беларуси.

Рекламная игра «Автомобиль от КАМЕЛОТ». Свидетельство №3436 о государственной регистрации рекламной игры, зарегистрированной 28.11.2018 г., выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Организатор рекламной игры - ООО «Трансойлстандарт», УНП190149684. Срок проведения: с 05.12.2018г. по 07.03.2019г. включая период выдачи Главного приза победителю. Информацию об условиях участия и проведения Игры можно получить по телефону «горячей линии» +375 (29) 647-20-47 c 10.00 до 20.00 ежедневно, а так же на Интернет-сайте www.camelotmebel.by.

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС

Центр мебели и интерьера «КАМЕЛОТ» находится по адресу:

Минск, ул. Мазурова, 1. Телефон: +375 (29) 647-20-47.

Сайт: camelotmebel.by

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