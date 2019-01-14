Бесплатный Wi-Fi появится на площади Свободы, у Дворца спорта и на 12 станциях метро

Подключиться к общественной сети Free Wi-Fi Minsk вскоре можно будет на площади Свободы, а также в районе Дворца спорта и на 12 станциях минского метро. При этом точки доступа будут работать в двух диапазонах – 2.4 ГГц и 5 ГГц, что позволит существенно повысить уровень обслуживания.

- Ранее предоставление услуг в диапазоне 5 ГГц на открытых пространствах было связано со значительными бюрократическими процедурами. Однако ограничение частотой 2,4 ГГц уже давно приводит к тому, что уровень принимаемого сигнала на гаджетах пользователей снижается — каналы в этом диапазоне перегружены. Вы это ощущаете дома, когда по вечерам все ваши соседи активно пользуются компьютерами, планшетами и смартфонами: скорость Интернета падает в разы. «Деловая сеть» провела огромное количество тестов и приложила немало усилий, чтобы убедить чиновников снять запрет. В результате сейчас можно по заявительному принципу на открытых пространствах устанавливать точки доступа, работающие в диапазоне 5 ГГц. Все современные мобильные гаджеты принимают сигнал на этой частоте, — рассказал руководитель компании Павел Алексеенко.

Wi-Fi в перспективе появится на всех станциях метро, а вот с наземным транспортом есть проблемы: технические и бюрократические

Что касается метро, доступ к Free Wi-Fi Minsk появится еще на 10 станциях. Если сегодня подключиться к сети можно лишь на «Октябрьской» и «Купаловской», то до июня 2019 года общественный Wi-Fi будет на станциях «Петровщина», «Площадь Ленина», «Уручье», «Автозаводская», «Первомайская» и «Немига». А во второй половине года точки доступа будут установлены на станциях «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Могилевская» и «Каменная горка».

По словам главы компании, в перспективе «Деловая сеть» планирует подключить к Free Wi-Fi Minsk все станции столичного метрополитена. А вот планов на 2019 год по интернетизации наземного общественного транспорта пока нет. Существует пилотный проект – бесплатным Wi-Fi можно пользоваться на 6 автобусах маршрута 300Э, следующих в Национальный аэропорт. Что же касается других маршрутов и автобусов, которые будут обслуживать II Европейские игры, то, как заявил Павел Алексеенко, возник целый ряд препятствий, не зависящих от компании. Это и вопросы установки оборудования на автобусы, находящиеся на гарантийном обслуживании, и бюрократические процедуры.

На данный момент в публичной сети Free Wi-Fi Minsk фиксируется более 100 тысяч подключений в месяц. В компании рассчитывают, что к концу года эта цифра вырастет в 5 раз.