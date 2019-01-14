2019-01-14T17:15:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Интрига раскрыта: смотреть сериалы для VOKA за 1000 рублей будет выпускница БГЭУ

С приятных перемен Новый год начался для 22-летней минчанки Станиславы Путриной: с 9 января она приступила к работе в должности специалиста по просмотру сериалов для видеосервиса VOKA
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Так закончилась история, начавшаяся с появления в интернете необычной вакансии.

Возможность на протяжении месяца совершенно легально смотреть сериалы прямо на рабочем месте и получать за это вполне неплохую по белорусским меркам зарплату в 1000 рублей привлекла многих - настолько, что работодателю даже пришлось закрыть прием резюме на третьи сутки после размещения вакансии и устроить для претендентов отбор в формате кастинга с креативными заданиями и неожиданными вопросами. Лучшей из 100 финалистов отбора, по мнению жюри, и стала молодой специалист в сфере лингвистического обеспечения межкультурных связей Станислава Путрина.

Теперь ей предстоит целый месяц интересной работы: просматривать российские сериалы в соответствии с определенным работодателем списком, выставлять им оценки и формировать рейтинг, чтобы пользователям VOKA было проще ориентироваться в мире сериальных новинок.

«Станислава с первых дней сумела органично вписаться в дружную команду VOKA, так что предстоящий месяц окажется интересным и запоминающимся для всех нас. Мы очень надеемся, что она хорошо зарекомендует себя - и тогда уже в ближайшее время нашего специалиста по просмотру сериалов ожидает повышение: от российских сериалов она сможет перейти к зарубежным, а в списке ее должностных обязанностей появятся еще более ответственные и интересные задачи», - отметили в видеосервисе VOKA.

Необходимость в специалисте по просмотру сериалов возникла в связи с появлением пакета START для пользователей VOKA. Именно над оптимизацией его контента и предстоит работать победителю кастинга. Совсем скоро зрители смогут оценить результаты работы Станиславы: им станет проще и удобнее находить интересные для себя новинки и ориентироваться в разнообразии предлагаемого контента.

А прямо сейчас они могут узнать, как проходил заключительный этап кастинга и определился его победитель: третий выпуск шоу VOKAMAN уже появился на платформе VOKA и доступен по ссылке.

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