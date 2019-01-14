В прошлом году больше всего подорожали капуста и курица, а вот яблоки и гречка - подешевели

Белстат сообщил, что годовая инфляция в 2018 году составила 5,6%. Пусть это и выше прошлогоднего уровня в 4,6%, но в установленный правительством предел 6% мы вписались. Планы правительства на 2019 год еще более амбициозны - довести инфляцию до уровня не более 5%.

Продукты питания за последний год стали дороже в среднем на 5,7%, а непродовольственные - на 3,8%. Больше всего в 2018 году подорожали услуги - в среднем на 8,1%.

Абсолютный чемпион по росту цен за последний год… белокочанная капуста с показателем в 112%. В чем причина?

- Капусты в этом году посадили меньше, потому что в прошлом году не могли ее сбыть. Да и погода для всего сельского хозяйства была не очень благоприятна, и для капусты тоже. Была засуха во время посадки, и рассада капусты много где не взялась. А довысаживать ее нельзя, - рассказали нам в фермерском хозяйстве «Лориник».

Урожай капусты стал действительно меньше: в прошлом году сельхозпредприятия собрали 40 тыс. тонн капусты, а в этом - всего 27 тыс. Фермерские хозяйства в этом году собрали 96, а в прошлом - 107 тыс. тонн. Но в целом капусты все равно выросло столько, что белорусам хватит с лихвой.

На втором месте в топе подорожаний - крупа пшенная, за ней с небольшим отрывом идут морковь и репчатый лук. Курица в этом году выросла в цене настолько, что за выяснение причин даже взялось Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В цифрах это 21,5%. Результатов расследования, правда, пока нет. А вслед за курицей на 16% подорожала и свинина - МАРТ взялся и за нее, подорожание могут быть взаимосвязаны.

Не вошли в топ-10, но тоже прибавили в цене бензин (20,7%), картошка (19,2%), виноград (13,2%), яйца (9%) и шампуни (9,4%).

Среди услуг чемпионы подорожания - канализация, электрички, водоснабжение, платное образование в вузах, ритуальные услуги и техосмотр автомобилей.

Как ни удивительно, есть и товары, которые за прошлый год стали доступнее по цене. В первую очередь это яблоки - они подешевели ровненько на треть. Первая причина - лето в прошлом году длилось четыре месяца, поэтому и урожай хороший. Вторая - в конце лета МАРТ обязал торговые сети продавать больше белорусских яблок.

За яблоками идет гречка, подешевевшая на 20%. Хотя мы еще помним 2011 год, когда стоимость ее взлетела местами в три раза, и гречку даже стали называть «белорусской икрой». На третьем месте - чеснок, потерявший в цене почти 18%. Не вошли в топ, но тоже подешевели в прошедшем году красная икра (перед Новым годом в некоторых магазинах она упала в цене в два раза), бобовые, орехи, цветы и купальники.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ