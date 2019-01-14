2019-01-14T17:15:23+03:00
Спорт
КП Беларусь

Александр Глеб остался в БАТЭ, чтобы сыграть против «Арсенала»

37-летний футболист готовится к 21-му сезону в профессиональной карьере. А борисовский клуб обновляет ряды
Владимир КРИУЛИН
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Так Александр Глеб подмигивал нам в августе.Так Александр Глеб подмигивал нам в августе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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После завершения сезона Глеб получил от борисовского клуба предложение продлить контракт. У него были предложения из-за границы, да и ведь весной он намекал, что планирует завершить карьеру. Но успешный финиш сезона, похоже, изменил планы.

- Я принял решение переподписать контракт с БАТЭ. Поэтому продолжу свою карьеру, по сути, в родном клубе. В дальнейшем у меня есть желание получить тренерскую лицензию. Планирую учиться на тренера параллельно с карьерой футболиста, - цитирует Глеба sport24.ru.

Первый матч сезона у БАТЭ - игра с лондонским «Арсеналом» в 1/16 финала Лиги Европы (14 февраля - в Борисове, 21 февраля - в Лондоне).

- Если получится выйти на поле «Эмирейтс» против «Арсенала», то у меня будут особые чувства. Все-таки «Арсенал» у меня в сердце, - добавил Александр.

Через две недели БАТЭ выйдет из отпуска. Пока же тренерский штаб во главе с Алексеем Багой проходит стажировку в голландском «Витессе», который возглавляет Леонид Слуцкий.

Тем временем Максим Володько по истечении срока действия контракта перешел в «Арсенал».

БАТЭ расстался с четырьмя игроками

Тульский. Казалось бы, 26-летний защитник с опытом выступлений в Лиге чемпионов может сделать карьеру в дальнем зарубежье. Но все срослось лишь с середняком (11-е место) российского чемпионата.

И тут же подоспело пополнение: ряды «желто-синих» пополнил Дмитрий Бессмертный. 22-летний футболист может сыграть почти на любой позиции в защите и полузащите, в минувшем сезоне был один из лидеров «Минска» и молодежной сборной. Ранее в БАТЭ перешли сербские нападающие Боян Дубайич и Неманья Милич.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Глеб год назад планировал завершить карьеру, но передумал.

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