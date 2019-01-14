2019-01-14T17:13:58+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Манчестер Юнайтед» вздохнул свободно после ухода Моуриньо. Но обыграть «Тоттенхэм» помог Человек-паук

При Оле-Гуннаре Сульшере манкунианцы одержали шесть побед подряд, но игра пока не впечатляет
Владимир КРИУЛИН
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Давид Де Хеа - герой матча со "Тоттенхэмом". Фото: twitter.com/ManUtdДавид Де Хеа - герой матча со "Тоттенхэмом". Фото: twitter.com/ManUtd
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18 декабря у боссов «Манчестер Юнайтед» лопнуло терпение, и они отправили в отставку Жозе Моуринью. На тот момент МЮ с 26 очков в 17 матчах показывал худший результат с сезона-1990/91. Отставание от четвертого места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, составляло 11 очков.

Пришедший на смену норвежец Оле-Гуннар Сульшер раскрепостил команду. Уже первая игра с «Кардиффом» завершилась со счетом 5:1, «красные дьяволы» забили пять мячей впервые с 2013 года. В минувшее воскресенье Сульшера ждал первый матч с топ-соперником - «Тоттенхэмом».

По ударам в створ «шпоры» переиграли МЮ - 11:8. Во втором тайме их преимущество и вовсе выглядело подавляющим. Но в лучшем случае это можно оставить лишь себе на память. Гол Маркуса Рэшфорда в концовке первого тайма в итоге стал единственным в матче и принес победу «красным» (1:0).

- Во втором тайме я увидел лучшую игру «Тоттенхэма» после четырех с половиной лет здесь, - сказал главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. - Это было прекрасно. Де Хеа совершил 11 сэйвов, что невероятно. В футболе иногда ты не побеждаешь, когда заслуживаешь, а иногда побеждаешь, когда не заслуживаешь этого.

Де Хеа летал по углам и спасал команду. Фото: twitter.com/ManUtd

Де Хеа летал по углам и спасал команду. Фото: twitter.com/ManUtd

Действительно, если бы не Де Хеа, то МЮ мог бы проиграть, и крупно.

- Большая победа для «Манчестер Юнайтед». Разница в их игре после ухода Моуринью говорит о многом. «Тоттенхэм» потрясающе играл во втором тайме и мог бы победить, если бы не человек-паук в воротах МЮ, - написал легенда английского футбола Гари Линекер в своем Твиттере.

Вратаря сравнили с Человеком-пауком. Фото: twitter.com/ManUtd

Вратаря сравнили с Человеком-пауком. Фото: twitter.com/ManUtd

Лишь один раз в истории Де Хеа делал больше 11 сэйвов за матч - в 2017-м в игре с «Арсеналом» было 14 спасений своих ворот. Оба показателя рекорды сезонов в Англии.

Таким образом, Оле-Гуннар Сульшер стартовал с шести побед подряд (одна в Кубке Англии) с общим счетом 17:3. Это повторение клубного рекорда 1946 года. Сейчас МЮ с 41 очком делит 5 - 6 место с «Арсеналом», отставание от четвертого места - 6 баллов.

Но пока нельзя говорить, что за столь короткий срок Сульшер изменил игру МЮ, пока главная его заслуга - улучшение атмосферы в команде. Скоро эмоциональный всплеск после смены тренера пройдет, чтобы цепляться за топ-4, надо сбалансировать игру.

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