Саснович начала выступление на Australian Open с разгрома и порадовала фото в купальнике
В Мельбурне стартовал Australian Open.
Арина Соболенко (11 WTA) встретилась с россиянкой Анной Калинской (167 WTA) и уверенно выиграла – 6:1, 6:4.
Следующей соперницей Арины будет Кати Болтер (97 WTA) из Великобритании.
Александра Саснович (33 WTA) сыграла с бельгийкой Кирстен Флипкенс (49 WTA) и добилась уверенной победы - 6:1, 6:1.
Следующая соперница Александры – эстонка Анетт Контавейт (20 WTA).
Вера Лапко (63 WTA) вышла на матч против шведской теннисистки Юханны Ларссон (75 WTA) и при счете 6:7 (5:7), 0:3 завершила выступление, видимо, по медицинским показаниям.
Виктория Азаренко (52 WTA) встретится с немкой Лаурой Зигемунд (110 WTA). Ориентировочное начало игры – 15 января, 06.00.
Александра Саснович между выступлениями на турнирах в Брисбене и Мельбурне успела провести впечатляющую фотосессию.
Судя по геолокации, фото сделано в Melbourne, Victoria, Australia. Фото: инстаграм Александры Саснович.
Любители тенниса (и не только) наверняка в восторге.