2019-01-14T19:35:02+03:00
Спорт
КП Беларусь

Саснович начала выступление на Australian Open с разгрома и порадовала фото в купальнике

Белорусские примы тенниса ударно стартовали в Австралии
Захар ПЛАТОНОВ
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Александра Саснович прекрасна на корте и за его пределами. Фото: инстаграм Александры Саснович.Александра Саснович прекрасна на корте и за его пределами. Фото: инстаграм Александры Саснович.
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В Мельбурне стартовал Australian Open.

Арина Соболенко (11 WTA) встретилась с россиянкой Анной Калинской (167 WTA) и уверенно выиграла – 6:1, 6:4.

Следующей соперницей Арины будет Кати Болтер (97 WTA) из Великобритании.

Александра Саснович (33 WTA) сыграла с бельгийкой Кирстен Флипкенс (49 WTA) и добилась уверенной победы - 6:1, 6:1.

Следующая соперница Александры – эстонка Анетт Контавейт (20 WTA).

Вера Лапко (63 WTA) вышла на матч против шведской теннисистки Юханны Ларссон (75 WTA) и при счете 6:7 (5:7), 0:3 завершила выступление, видимо, по медицинским показаниям.

Виктория Азаренко (52 WTA) встретится с немкой Лаурой Зигемунд (110 WTA). Ориентировочное начало игры – 15 января, 06.00.

Александра Саснович между выступлениями на турнирах в Брисбене и Мельбурне успела провести впечатляющую фотосессию.

Судя по геолокации, фото сделано в Melbourne, Victoria, Australia. Фото: инстаграм Александры Саснович.

Судя по геолокации, фото сделано в Melbourne, Victoria, Australia. Фото: инстаграм Александры Саснович.

Любители тенниса (и не только) наверняка в восторге.

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