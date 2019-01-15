В Гданьске после убийства мэра тысячи людей пришли на демонстрацию против ненависти

Павел Адамович избирался мэром Гданьска с 1998 года. Вечером 14 января, когда стало известно о том, что он не выжил после ножевого ранения в сердце, почтить его память в центр города вышли тысячи людей.

- Дорогой Павел, ты вынужден был ждать так долго, аж до трагичного момента, чтобы увидеть с высоты, сколько у тебя друзей в Гданьске. Десятки тысяч. Ты был всегда там, где надо было показать добро и отважное лицо. Вся твоя жизнь заключалась в этом. Хочу тебе, любимый Павел, обещать во имя всех, что для тебя и многих других мы защитим наш Гданьск, нашу Польшу и нашу Европу от ненависти и презрения. Клянемся тебе в этом. Прощай, - цитирует Дональда Туска Radio Zet. Бывший премьер-министр Польши и нынешний председатель Европейского совета родом из Гданьска.

Фото: facebook.com/radiozet

Митинг собрался на улице Длуги Тарг в историческом центре Гданьска. Тысячи людей провели его в молчании и со слезами на глазах. В конце митинга солист исполнил песню The Sound of Silence, после чего все разошлись.

Павел Адамович руководил Гданьском на протяжении 20 лет.Фото: REUTERS

В Гданьске, кроме Туска, пришли вицемэр Гданьска Александра Дулкевич, бывший президент Полши Лех Валенса и другие политики. Подобные акции прошли и в других городах Польши.

Фото: facebook.com/aerovideopl

А В ЭТО ВРЕМЯ

27-летний нападавший находится под арестом. Он может провести в тюрьме остаток жизни - его обвиняют в убийстве мэра. Его допрашивали, он не признает вину. По неофициальной информации Польского пресс-агентства, у парня шизофрения. Он отбывал наказание за нападение на банки - 5 с половиной лет. Освободился в декабре 2018. До этого времени находился под медицинским контролем.

КСТАТИ

В тот же день, когда стало известно и смерти мэра Гданьска, произошли задержания в других городах Польши. В Ольштыне 24-летнего местного жителя задержали за угрозы убийством на интернет-форуме в адрес мэра города.

- Нет и не будет разрешения на слова ненависти! - так объяснили задержание в полиции Ольштына.

А в Варшаве задержали 72-летнего варшавянина, который угрожал смертью президенту Польши Анджею Дуде. Он позвонил в службу спасения. Он сказал: «Умер Адамович, а завтра может умереть Анджей Дуда».