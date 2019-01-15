2019-01-15T11:45:09+03:00
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КП Беларусь

Вера Каретникова родила сына Степана

У известной телеведущей, которую многие помнят еще и как певицу, 14 января появился второй ребенок
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Фото: instagram.com/vera_karetnikovaФото: instagram.com/vera_karetnikova
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Хорошая и неожиданная для многих новость – телеведущая, ослепительная блондинка из «Добрай ранiцы, Беларусь!» родила сына. Неожиданная – потому что в соцсетях она не выкладывала свои беременные фото, а светскую жизнь Вера давно уже не ведет. Говорит, что ей больше нравится проводить время дома.

- Родила 14 января вечером. В имени мы совершенно не сомневались – назвали Степаном Васильевичем, рост и вес идеальные 3450 гр. и 53 см. На кого похож? Папа – 100%, как я и хотела, уж очень он у нас хорош собой!

vera_karetnikovavera_karetnikova
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У Веры уже есть старший сын Добрыня, ему 5 с половиной лет.

Напомним, Каретникова впервые заявила о себе в 2004 году, став победительницей белорусско-российского межвузовского конкурса красоты «Королева Весна». В этом же году участвовала в проекте «Народный артист», после чего в Беларусь вернулась уже довольно известной певицей. В 2008 году стала финалисткой музыкального конкурса «Hello, Jurmala!». Однако позже решила отказаться от карьеры певицы и полностью сконцентрироваться на профессии телеведущей – сначала на СТВ, затем на «Беларусь-1».

vera_karetnikovavera_karetnikova
В последние пару лет страшно боюсь потратить даже одну малюсенькую минутку жизни, которую хочется посвящать тем, кого так люблю , на какую-то праздную ерунду
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