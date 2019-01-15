2019-01-15T13:40:16+03:00
Досуг
КП Беларусь

Конкурс KP.BY: выиграй два билета на концерт IAMX в Минске

Музыкант даст в Беларуси концерт в рамках тура Mile Deep Hollow
Анна РЫБЧИНСКАЯДарья ПУТЕЙКО
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Фото: скриншот из клипа IAMX - Stardust.Фото: скриншот из клипа IAMX - Stardust.
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4 февраля в Минск во второй раз приедет британский электронщик Крис Корнер со своим проектом IAMX. Спустя три года он привезет белорусам новый альбом Alive in New Light.

Если вы меломан, то пропустить концерт никак нельзя. Тем более когда есть возможность выиграть два пригласительных! Вместе с организаторами концерта «Комсомолка» объявляет конкурс.

Как выиграть билеты?

Музыканта Криса Корнера, как и остальных участников его проекта, смело можно назвать одним из самых эпатажных исполнителей на британской музыкальной сцене. Их арсенал - вызывающие наряды, броский макияж, рисунки на лице, блёстки, перья, кожа, шипы. Причем не только на сцене, но и в клипах.

Фото: скриншот из клипа IAMX - Mile Deep Hollow.

Фото: скриншот из клипа IAMX - Mile Deep Hollow.

Совсем недавно у IAMX вышел клип на песню Mile Deep Hollow с последнего альбома группы, в честь которой и назван будущий тур. Во всех клипах охотно снимается сам Крис Корнер: в нарядах из перьев и кожи, с разрисованным лицом и в неизменной чёрной шляпе.

Фото: скриншот из клипа IAMX - I Come with Knives.

Фото: скриншот из клипа IAMX - I Come with Knives.

Нередко в видео появляются другие участники и участницы IAMX в вызывающих нарядах и с блёстками на лице.

Фото: скриншот из клипа IAMX - North Star.

Фото: скриншот из клипа IAMX - North Star.

Как правило, все они драматично поют и танцуют в интересных декорациях (например, в пустыне в клипе на I Come With Knives или в белоснежной комнате в Volatile Times)

Фото: скриншот из клипа IAMX - Volatile Times.

Фото: скриншот из клипа IAMX - Volatile Times.

Велика вероятность, что с неба пойдёт дождь, а кто-нибудь размажет краску по лицу.

Фото: скриншот из клипа IAMX - Mile Deep Hollow.

Фото: скриншот из клипа IAMX - Mile Deep Hollow.

Фото: скриншот из клипа IAMX - Mile Deep Hollow.

Фото: скриншот из клипа IAMX - Mile Deep Hollow.

Так что чем больше вещей из этого списка вы сможете воспроизвести, тем лучше!

Что мы просим вас сделать?

1. Послушайте песню IAMX – Mile Deep Hollow.

2. Найдите место в своем городе, которое могло бы стать подходящей декорацией для клипа на нее.

У IAMX вышел клип на песню Mile Deep Hollow.А в феврале 2019-го группа выступит с концертом в Минске

3. Сделайте там фото в стиле Криса Корнера (можно несколько) или снимите видео (короткое или длинное, горизонтальное или вертикальное, таймлапс, замедленное или бумеранг).

3. Пришлите нам результат на электронный адрес konkurs@phkp.by с хештегом #БелорусскийКлипДляIAMX. Мы будем принимать работы с 16 по 29 января. А 30 января объявим, кто получит два билета на концерт!

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? RE:PUBLIC (ул. Притыцкого, 62)

КОГДА? 4 февраля 2019 года в 19.00

ЦЕНА ВОПРОСА: от 57 рублей.

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