Суд над экс-главврачом Центра реабилитации и бальнеолечения: «Стыдно. Бес попутал»

В суде Заводского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главного врача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергея Корытько. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 430 УК РБ «Получение взятки». Максимальное наказание, которое грозит мужчине, - до 7 лет лишения свободы.

Перед судом Сергей Корытько сказал, что признает вину. Сейчас он под домашним арестом.

- Как так получилось? Вы же заслуженный врач, пишете стихи... - спросили журналисты.

- Бес попутал.

- Чем сейчас занимаетесь?

- Пишу стихи, воспитываю внуков, консультирую. Работаю, где Бог пошлет.

По словам гособвинителя Натальи Михайловской, Корытько дал указание своему подчиненному о подготовке заявки на закупку в 2017 году стационарной системы УЗИ (высокого класса).

Заявку направил в «Белмедтехнику» для организации закупки. Затем он сообщил Владимиру Ладутько (директор компании «Геол-М» и представитель ООО «Медикал Юнит») сведения о планируемой закупке медтехники. В октябре того же года был проведен электронный аукцион по закупке аппарата. Победителем был выбран «Медикал Юнит». Именно от Ладутько обвиняемый получил 2 тысячи долларов.

По словам гособвинителя Натальи Михайловской, Корытько дал указание своему подчиненному о подготовке заявки на закупку в 2017 году системы ультразвуковой визуализации стационарной высокого класса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, Ладутько давал взятки и Владимиру Кравченку, экс-главврачу 12-й стоматологической поликлиники.

- Вину признаю в полном объеме. Раскаиваюсь, cтыдно. К сожалению, жизнь не отмотаешь обратно. Что есть, то есть, - говорит Сергей Корытько.

Как стало известно в суде, для Республиканского центра были куплены два аппарата, при этом на один из них тендер выиграла не компания, которую представлял Ладутько. Обвиняемый рассказал, что предшествовало закупке второго аппарата.

- В центре работает 18 врачей-узистов. Поэтому есть 10 УЗИ-аппаратов. К сожалению, материальная база УЗИ-аппаратов устаревает. Они быстро становятся аппаратами прошлого времени, ломаются часто. И в феврале или марте сломались сразу три аппарата в одном отделении... Работать и зарплаты платить надо. Возник вопрос экстренного приобретения УЗИ-аппарата.

По словам обвиняемого, они обратились в фирму, чтобы узнать, есть ли у них возможность экстренно поставить аппарат такого же класса.

- Они сказали, что да. И начался процесс закупки. (...) Не я сказал написать заявку. Все было так. Аппарат сломался, заведующая отделением пригласила специалиста по ремонту. Аппарат ремонту не подлежит - ему уже 15 лет. Смысла его ремонтировать нет. Была написана служебная записка заведующей, документ был адресован на комиссию по закупкам. (...) Мы (ну опять, как оказывается, нарушение) решили спросить название датчика и программы у фирмы-поставщика... Хотел как лучше, а получилось как всегда. Каждое действие было направлено на то, чтобы именно приобрести аппарат. Потому что если бы в тендере не участвовал «Геол-М», то после того, как победил бы, допустим, «Сименс» или «Филипс», было бы написано заключение, что тендер отменить в связи не с недостаточным финансированием...

Перед судом Сергей Корытько сказал, что признает вину.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам обвиняемого, он нарушил инструкцию о закупках.

Во время судебного заседания судья несколько раз задавала обвиняемому вопрос: за что он взял деньги?

- Вы знаете, я взял деньги по глупости. Деньги затуманили разум. Увидел, решил, что... Сам не знаю, что решил. (...) Бес попутал. Соблазнился этим. Деньги легкие пришли вдруг...

- Как распорядились деньгами? - спросил гособвинитель.

- Не успел распорядиться, вернул.

По словам Корытько, с Ладутько вознаграждение он не обсуждал. Обвиняемый говорит, что для него это «очень нетипичная ситуация».

Судебное заседание продолжится.

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