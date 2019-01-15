2019-01-15T14:28:18+03:00
Дом. Семья
КП Беларусь

Отправляем семена в холодильник и сеем клубнику

Главные дачные дела, которые надо успеть сделать в начале года
Ирина КАЛИНИНА
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Подготовка к новому дачному сезону начинается! Фото: GettyImagesПодготовка к новому дачному сезону начинается! Фото: GettyImages
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За окном январские морозы, но самые активные дачники уже открывают новый сезон. О том, что нужно успеть сделать в январе и начале февраля, читателям «Комсомолки» рассказывает наш постоянный эксперт - ландшафтный дизайнер, директор компании «Аграрно-Промышленный Дом» Татьяна Беляева.

Стратификация: отправляем семена в холодильник

- Семена многих многолетних цветов нуждаются в стратификации - проще говоря, имитации зимних условий. Для этого их кладут в грунт в небольшую плошку, заворачивают в полиэтиленовый пакет и отправляют в холодильник на 2 - 4 недели при температуре от 0 до +5 градусов. И только после этого их нужно будет выращивать на подоконнике. Вторая половина января - отличное время для этой процедуры, не пропустите.

К растениям, которые нуждаются в стратификации, относятся такие многолетники, как дельфиниум, некоторые виды гераней, а также хосты и декоративные древесные кустарники - к примеру, туи (их тоже можно выращивать из семян, хотя процесс это небыстрый). Сроки стратификации должны быть указаны на упаковке - иногда этот период может длиться до двух месяцев.

Первые посадки - уже в январе

Для выращивания рассады хороши и торфяные горшочки - главное, чтобы они были не слишком плотными. Фото: GettyImages

Для выращивания рассады хороши и торфяные горшочки - главное, чтобы они были не слишком плотными. Фото: GettyImages

В конце января - начале февраля уже можно сеять на рассаду семена некоторых цветов - гвоздики шабо, гелиотропа, глоксинии, бегонии. Вы также можете посеять в это время семена двулетних растений, если хотите, чтобы они зацвели в первый, а не во второй год. Это виола, мальва и другие цветы. Из овощей первыми в это время сеют листовой, корневой и черешковый сельдерей, а из ягод - клубнику.

- При таком раннем выращивании рассаду полезно обеспечить дополнительной подсветкой, ведь световой день пока еще достаточно короткий, - говорит Татьяна Евгеньевна. - Вы можете приобрести специальные фитолампы, однако учитывайте, что у них специфический розовый свет, идеальный для растений, но не слишком приятный для человеческих глаз. Вместо фитоламп можно использовать лампы дневного света или светодиодные.

Сколько часов в день надо подсвечивать растения? Рассчитывайте время исходя из того, что рассада нуждается в освещении не меньше 12 часов в сутки.

- Впрочем, рассаду можно вырастить и без подсветки - просто поставьте ее на подоконник самого светлого окна. Обратите внимание на то, чистые ли у вас окна, ведь из-за загрязненных стекол теряется до 10% солнечного света.

Покупаем семена

Зимой выбор семян самый большой, а очередей за ними пока еще нет, поэтому вы спокойно можете выбрать именно те сорта, которые вам хочется. При выборе обращайте внимание на то, чтобы на пакетиках с семенами были указаны название производителя или фасовщика семян, его адрес и телефоны. Также должно быть краткое описание культуры и сроки годности. У импортных семян эти сроки могут быть выше из-за разницы в законодательстве, но это не значит, что белорусские семена хуже. Окончание срока годности далеко не всегда означает окончание срока всхожести семян - некоторые из них могут взойти и через 10 - 12 лет после даты, указанной на упаковке.

Окончание срока годности далеко не всегда означает окончание срока всхожести семян. Фото: GettyImages

Окончание срока годности далеко не всегда означает окончание срока всхожести семян. Фото: GettyImages

- Важно еще и то, где вы покупаете семена, - говорит наш эксперт. - Идеальный посадочный материал можно испортить неправильным хранением. Если семена лежали в мороз на холодном лотке, при неправильной температуре и влажности, то они могут не взойти, а вам будет жаль потраченных усилий, денег и времени. Поэтому выбор лучше делать в магазинах или заказывать через интернет.

Также на пакетиках с семенами должна быть ссылка на ГОСТ или другой документ, по которому проверялись семена.

Контейнер из магазина или стаканчики из-под йогурта?

В продаже уже появились специальные контейнеры для рассады с пластиковыми прозрачными крышками - так называемые микротеплицы для растений.

- Это отличный вариант для выращивания рассады, однако сеять семена можно и в подручные материалы - например, стаканчики или лотки из-под продуктов. Главное - тщательно вымыть такую посуду и продезинфицировать ее раствором марганцовки, чтобы на ней не оставалось болезнетворных микробов. В первую очередь это касается емкостей для молочных продуктов.

Для выращивания рассады также можно использовать торфяные горшочки - они хороши тем, что растения высаживаются в грунт прямо в них, без пересадки. Это идеальный вариант для растений с хрупкой корневой системой - в частности, всех тыквенных: огурцов, кабачков, арбузов, дынь.

Однако здесь может быть подвох: не все торфяные горшки хорошего качества - некоторые из них настолько плотные, что не разлагаются в почве, и их потом приходится доставать из земли. Чтобы быть уверенным в том, что вы покупаете то, что нужно, купите сначала один горшочек и дома размочите его кусочек в воде. Если он разбухает - значит, все в порядке, можно брать нужное количество.

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