Павел Латушко вернется в Беларусь директором Купаловского театра?

О том, что Павел Латушко скоро вернется в Беларусь, заговорили с полгода назад. Ведь как раз 16 ноября 2018-го исполнилось 4 года его работе послом во Франции и при ЮНЕСКО. Как правило, главы дипмиссий Беларуси больше 4-летней кадеции на этих постах не задерживаются (хотя послом в Польше Латушко служил почти 6 лет в 2002 – 2008 годах).

Назначая начальника главного консульского управления Министерства иностранных дел Игоря Фисенко новым послом во Франции и при ЮНЕСКО, дипломатическую работу Латушко оценил президент Александр Лукашенко:

- Не скажу, что там высочайший уровень нашего сотрудничества, но все-таки Латушко был там заметен. Можно так сказать. И есть даже конкретные направления в экономике. Нас интересует прежде всего экономика, - передает слова главы государства belta.by.

Лукашенко интересовало, сможет ли дать результаты новый посол именно в этом направлении. И министр иностранных дел Владимир Макей в своей характеристике Фисенко как человека с опытом работы за границей, профессионального и исполнительного, заявил: «Убежден, что он сможет далее продвинуть то позитивное начало, которое заложено Латушко».

Пока не ясно, что будет с другими должностями Павла Латушко. Ведь кроме диппредставительств во Франции и ЮНЕСКО он возглавлял с мая 2013 года посольства в Испании, Португалии и Монако по совместительству, а также представлял Беларусь во Всемирной туристической организации. Во всяком случае, в Беларуси собирались открыть посольство Испании или отделение российского посольства Испании. Об этом говорилось во время открытия испанского визового центра в Минске в июле 2017-го.

Кстати, один из последних приемов в статусе посла Павел Латушко провел не в Париже, а в Мадриде. Событие было посвящено 100-летию создания современной белорусской дипломатической службы.

Добавим также, что после работы на дипслужбе послам, как правило, дают существенное время на передышку перед новым назначением. Чаще всего - внутри страны. Например, в структуре МИД.

Вместе с тем, продолжают циркулировать слухи, что Павел Латушко, запомнившийся на посту министра культуры в том числе и своей достаточно последовательной белорусскоязычностью, вернется в культурную сферу. Одним из мест назывался Купаловский театр – там как раз свободно кресло генерального директора. Павел Поляков написал заявление об уходе в прошлом году после почти 10-летней работы на посту. На его время пришелся период большой реконструкции и ремонта в театральных стенах.

Этот слух несколько месяцев назад проверила «Народная воля», расспросив худрука Купаловской труппы Николая Пинигина.

– У мяне няма дакладнай інфармацыі, што ўсё будзе менавіта так. Чуткі чуткамі, але... Калі прыйдзе, значыць, прыйдзе. Многа што кажуць... Але пацвердзіць гэта можна будзе толькі пасля таго, як прызначэнне адбудзецца... Я ж не прызначаю дырэктара – гэтым міністр займаецца... – ответил Пинигин, добавив, что министр культуры обещал с ним посоветоваться перед назначением директора. И если бы этой кандидатурой был Латушко, то Пинигин сказал, что согласился бы с ней.

Любопытно, что буквально в субботу вышло большое интервью Павла Латушко газете «Культура», учредителем которой является Министерство культуры. В основном, в интервью Латушко подводит итоги своей дипломатической работы во Франции, Испании, ЮНЕСКО и прочих своих постах. Также интересно, что часть беседы посвящена работе Латушко на дипломатических должностях в Польше.

Среди прочего, Павел Павлович в беседе заметил:

— Бадай усе арганізаваныя намі ў Францыі культурныя імпрэзы мелі пазабюджэтнае фінансаванне. Мы ўдзячныя Міністэрству культуры, Міністэрству замежных спраў Беларусі, абласным выканаўчым камітэтам за падтрымку нашых праектаў. Аднак, разам з тым, варта адзначыць, што большасць неабходных для іх сродкаў, усё ж, выдаткоўваліся прыватнымі структурамі — беларускімі і французскімі кампаніямі. Дапамога бізнесу сведчыць пра настроі ў дзелавых колах: яны ўсё больш усведамляюць важнасць падтрымкі гэтага напрамку міжнароднага супрацоўніцтва. Ізноў жа, тут мне бачыцца добры прыклад натуральнага і ўзаемадапаўняльнага суіснавання эканамічнай і культурнай дыпламатыі.

Также любопытно взглянуть на короткую биографию Павла Латушко на сайте Посольства Беларуси во Франции. Так, белорусский дипломат является почетным гражданином французского Бетюна, а также почетным послом Арманьяка, Марселя и Сант-Эмильона. Отмечено, что у Павла Павловича есть дочь и сын. Раньше в интервью Павел Павлович рассказывал только, что после развода его дочь Яна осталась с ним, а также делился ее впечатлениями о Франции.