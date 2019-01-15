Аферы Дунина-Марцинкевича, побег Горвата из Прудка в Париж и гродненские страшилки для туристов

Андрей Горват. «Прэм’ера»

Андрей Горват. «Прэм’ера»

Новая книга автора «Радзіва Прудок» - это словно выдох Горвата после триумфа своего дебюта (продано, говорят, уже более 7 тысяч экземпляров «Радзіва...»). Наверное, многим книга покажется подверженной «болезни второго альбома». А может, дело в том, что это раньше его книжный персонаж пытался что-то менять, управлять происходящим, искать пути выхода из нараставших сродни снежному кому жизненных обстоятельств (отсюда и побег в деревню)? Потому-то, наверное, в «Прэм’еры» столько попыток вырваться из ставшей угнетающей публичности. Горват в Париже, на итальянском горном серпантине, в поезде, в автобусе - да где угодно, хоть на заседании райисполкома! Лишь бы разобраться с тем, что делать дальше, и не мазохизм ли это - жить в деревне Прудок. Но все-таки перед нами все тот же Андрусик Иванович - абсолютно белорусский типаж, который стесняется взять лишнее пирожное в ресторане отеля (хотя все оплачено), видит режиссера Пинигина озаренным белым светом исключительно в дверях лифта, переживает творческие поиски режиссера и актера спектакля по своей книге как свои личные успехи и неудачи. И, конечно, последний кусок ливерки с витрины, примеченный для котов, в прудковском магазине у него уведет ворвавшаяся, как стихийное бедствие, бабка Параска. И флюорография не сдана опять, и из энергосбыта будут звонить не вовремя...

Мария Мартысевич. «Сарматыя»

Мария Мартысевич. «Сарматыя»

Марии удалось невероятное: она не просто смогла собрать в интернете деньги на издание своей поэмы, но и достичь рекордной цифры - 177% от требующейся суммы. Это рекорд для народного финансирования на книгу поэзии. Даже то, что части «Сарматыі» под специальным хештегом уже публиковались в Фейсбуке автора, не помешало успешному завершению краудфандинга. А сама поэма - это письма-стихотворения о любви. Многосерийная переписка сюжетно относится к XVI веку. Именно в эту эпоху шляхта Великого княжества Литовского и Речи Посполитой стала выводить свою родословную от сарматов - древнего полумифического кочевого племени. И хотя автор говорит, что в своей поэме пытается уловить эхо «старого доброго шляхетского сарматизма», она подчеркивает: такая история любви могла произойти когда и с кем угодно. Да и о нашей истории и мировосприятии на протяжении многих веков сказано немало – да почти все. Скажем, так:

Нават сінагогі тут - абарончага тыпу,

мне неяк страшна падумаць пра іх мячэты.

Вось, калі сцісла, motto майго бэд трыпу:

хочаш быць з іх мужчынам - бярэ мачэтэ.

Кроме того, книга Марии Мартысевич хороша сама по себе. В ней 30 коротких писем-стихотворений, связанных сюжетом. А еще пара отрывных открыток-иллюстраций от оформительницы книги Юлии Рудницкой.

Сергей Шапран. «Някляеў. Незавершаная аўтабіяграфія»

Сергей Шапран. «Някляеў. Незавершаная аўтабіяграфія»

Не так уж часто в Беларуси выходят биографические книги о ныне живущих vip-персонах. Тем более написанные не в виде собрания юбилейных похвал, а словно это роман (правда, с обилием документов) о таком осязаемом прошлом, а тем более - всегда спорном настоящем. Именно такова биография Некляева в изложении историка литературы Сергея Шапрана, создавшего фундаментальные тома о современных классиках - Василе Быкове, Рыгоре Бородулине и Геннадии Буравкине. Любопытно, что Некляев нередко сам создавал мифы о своей творческой, внетворческой и личной жизни. Тем сложнее задача для читателя – как в той игре, понять, правда или нет. Кстати, на обложке не зря помещена картина Николая Селещука. Лодка, на которой плывут ее герои, если присмотреться, так и подписана: «Ул. Някляеў». К чему эта метафора, поможет понять книга.

Змицер Дрозд. «Таямніцы Дуніна-Марцінкевіча»

Змицер Дрозд. «Таямніцы Дуніна-Марцінкевіча»

Архивист создал по-хорошему научную беллетристику, которая читается легко и захватывающе. В центре его внимания - всем известная фигура литературного классика XIX века. Но на полутысяче страниц Дрозд раскрывает огромное количество тайн биографии Дунина-Марцинкевича. Кстати, «Комсомолка» уже писала в свое время, что и часть фамилии «Дунин», скорее всего, результат махинаций литератора с бумагами, доказывающими его шляхетское происхождение. Также в книге - тайный брак, побеги из тюрем, церковный суд, целая фабрика по подделке документов, созданная Марцинкевичем. Все это подтверждается впервые опубликованными документами, связанными с литератором. Причем, по словам Змицера, в архивах есть немало неисследованного материала о классике - минимум на пару книг.

Андрей Павач. «Легенды не старой Гародні»

Андрей Павач. «Легенды не старой Гародні»

Книга составлена из легенд, а порой и анекдотов о любимом туристами Гродно. Порой кажется, что влюбленные в свой город историки и краеведы готовы любовно рассказать не то что о каждом доме - о любом его окошке. В небольшой книге на полторы сотни страниц с прекрасным оформлением Ивана Русачека - то, что касается гродненских улиц и двориков, событий различных войн, примечательных местных жителей. Само собой, не обошлось и без историй, связанных с главными достопримечательностями, - Неманом и королевским замком. А еще - без страшилок. Такой неформальный формат - хорошая подготовка к визиту в город над Неманом. Ведь в подобные легенды хочется верить, а место развития событий увидеть своими глазами.

Петро Васюченко. «Жаласлівая каралеўна»

Петро Васюченко. «Жаласлівая каралеўна»

Чем издательство «Мастацкая літаратура» умеет порадовать - так это со сказками. «Жаласлівая каралеўна» - это сказки, аудитория которых 12+. Однако автор «Дзівосных прыгод паноў Кубліцкага і Заблоцкага» Петро Васюченко умеет строить рассказ так, чтобы не было скучно никому. Сказки в новой книге о вечном - о любви, верности, справедливости. Их герои - люди, звери и даже насекомые. Хорошая метафора, чтобы объяснить, что жить счастливо хотят все. Главное - объяснять, говорить, ненавязчиво учить размышлять. Но в случае с «Жаласлівай каралеўнай», думается, получилась не только прекрасная книга для семейного чтения, но и, что немаловажно, для просмотра. Художник Михась Дайлидов создал для этого томика формата А4 свой мир, где переплетаются реальные фотообразы с графическими фантазиями.