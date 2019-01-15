Нельзя строить и перестраивать. Минкульт взял под охрану кварталы Осмоловки

Осмоловка - один из самых аутентичных микрорайонов столицы, с маленькими домиками, построенными сразу после войны. Уже несколько лет ее судьба беспокоит и минчан, и власти. Напомним, по генплану часть домиков хотели снести, а на их месте построить дома, автостоянки, магазины, ясли, паркинг. Горожане встали на защиту района, прошли общественные обсуждения. В итоге проект отправили на доработку.

И вот решение по вопросу Осмоловки наконец-то принято. На портале pravo.by опубликовали постановление Министерства культуры «Об утверждении проекта зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей». Речь в нем именно о территории в границах ул. Старовиленской - ул. Киселева - ул. Богдановича - пр. Машерова - ул. Чичерина - ул. Киселева - ул. Куйбышева - ул. Пашкевич - ул. Богдановича - ул. Коммунистической. То есть теперь кварталы Осмоловки включены в зону защиты историко-культурных ценностей, там запрещается возводить здания, сооружения, в том числе автостоянки и рекламные конструкции. Это также значит, что домики не будут сносить.

По некоторым адресам улиц Чичерина, Киселева, Куйбышева, Коммунистической запрещено изменение высоты, архитектурных решений и декора фасадов зданий. А 11 домов на улицах Богдановича, Коммунистическая, Чичерина, Пашкевич и Киселева получили третью категорию историко-культурной ценности.

Защитники Осмоловки ликуют: хоть микрорайон и не признали историко-культурной ценностью, зато он теперь охраняется Минкультом, значит, сносить его не будут. Следующий шаг – убрать снос Осмоловки с Генплана Минска при корректировке в 2020 году.

Постановление подписано еще 12 ноября, на сайте опубликовано 15 января. Оно вступает в силу через 15 дней после опубликования.

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- Вопрос о сносе Осмоловки чиновники поднимают уже лет 30, с начала 90-х, - говорит Виталий Паскробко. - Устали бояться. Какие по этому поводу только слухи не ходили. То нас якобы итальянцы выкупили, то американцы, то китайцы… А меж тем все проблемы в домах, если они были, власти могли давно решить. Стены и потолки трещины могут давать в любом доме, если за ними не ухаживать. Мы же постоянно отчисляли деньги на капремонт, но так и не дождались. В результате ремонтируем все сами. А в том, что жилье не ветхое, можете убедиться сами. (читайте далее)

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