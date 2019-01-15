2019-01-15T15:07:41+03:00
Минск
КП Беларусь

Нельзя строить и перестраивать. Минкульт взял под охрану кварталы Осмоловки

С десяток домиков в микрорайоне признали историко-культурными ценностями
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
Микрорайон Осмоловка включили в зону охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностейМикрорайон Осмоловка включили в зону охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностейФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Осмоловка - один из самых аутентичных микрорайонов столицы, с маленькими домиками, построенными сразу после войны. Уже несколько лет ее судьба беспокоит и минчан, и власти. Напомним, по генплану часть домиков хотели снести, а на их месте построить дома, автостоянки, магазины, ясли, паркинг. Горожане встали на защиту района, прошли общественные обсуждения. В итоге проект отправили на доработку.

И вот решение по вопросу Осмоловки наконец-то принято. На портале pravo.by опубликовали постановление Министерства культуры «Об утверждении проекта зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей». Речь в нем именно о территории в границах ул. Старовиленской - ул. Киселева - ул. Богдановича - пр. Машерова - ул. Чичерина - ул. Киселева - ул. Куйбышева - ул. Пашкевич - ул. Богдановича - ул. Коммунистической. То есть теперь кварталы Осмоловки включены в зону защиты историко-культурных ценностей, там запрещается возводить здания, сооружения, в том числе автостоянки и рекламные конструкции. Это также значит, что домики не будут сносить.

По некоторым адресам улиц Чичерина, Киселева, Куйбышева, Коммунистической запрещено изменение высоты, архитектурных решений и декора фасадов зданий. А 11 домов на улицах Богдановича, Коммунистическая, Чичерина, Пашкевич и Киселева получили третью категорию историко-культурной ценности.

Защитники Осмоловки ликуют: хоть микрорайон и не признали историко-культурной ценностью, зато он теперь охраняется Минкультом, значит, сносить его не будут. Следующий шаг – убрать снос Осмоловки с Генплана Минска при корректировке в 2020 году.

Постановление подписано еще 12 ноября, на сайте опубликовано 15 января. Оно вступает в силу через 15 дней после опубликования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Осмоловку забирают как курицу, которая может нести золотые яйца»

- Вопрос о сносе Осмоловки чиновники поднимают уже лет 30, с начала 90-х, - говорит Виталий Паскробко. - Устали бояться. Какие по этому поводу только слухи не ходили. То нас якобы итальянцы выкупили, то американцы, то китайцы… А меж тем все проблемы в домах, если они были, власти могли давно решить. Стены и потолки трещины могут давать в любом доме, если за ними не ухаживать. Мы же постоянно отчисляли деньги на капремонт, но так и не дождались. В результате ремонтируем все сами. А в том, что жилье не ветхое, можете убедиться сами. (читайте далее)

Чиновники - об Осмоловке: «Общественность предлагает оставить все как есть, но что дальше? Ждать, пока развалится?»

По мнению властей, реконструкция домов обойдется дороже, чем их снос (читайте далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Минчанин записал 102 альбома: Пишу песни по дороге за хлебом, а новый диск - о ведьмах и вурдалаках
Останавливаться рок-музыкант Владимир Зайченко и его группа Infanta не собираются: после зимних праздников начнется запись новой, 103-й, пластинки – теперь на стихи белорусских поэтов
«Пусть будет первым и по жизни!»: 4-килограммовый Андрюша стал первым минчанином года
Мамы, которые родили малышей в столице в новогоднюю ночь, получили «приданое» - подарочные коробки «МамаPro» с подгузниками, градусником, маникюрными ножничками и другими важными вещами для мамы и малыша
Новости 24
СК: бывший муж во время ссоры облил 50-летнюю могилевчанку кислотой
Александр Лукашенко: «Беларусь всегда будет другом Турции»
Годовалый внучок закрыл бабушку на балконе десятого этажа
Пропавшую 15-летнюю девочку из Витебска нашли
43-летний минчанин продавал друзьям метадон
В Минске судят полузащитника «Крумкачоў»
Настоятелю костела в Солигорске запретили служить в Беларуси
Авария под Борисовом: перевернулся рейсовый автобус Москва - Минск
Верховный суд оставил без изменения приговор командиру роты из Печей Павлу Суковенко и старшине Артуру Вирбалу
Александр Лукашенко: В 8 - 9 классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе
Настю Рыбку и Алекса Лесли судили в Таиланде
Александр Лукашенко: В 2019 - 2020 Беларусь будет подвергнута серьезной ревизии на предмет независимости
В Витебске пропала 15-летняя девочка
Лукашенко согласовал новых руководителей в Минске и регионах Беларуси
От Сосен до ТЦ «Ждановичи». В Минске может появиться новая маршрутка
27-летний водитель BMW на высокой скорости врезался ночью в столб