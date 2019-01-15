В этом году Беларусь может потерять больше 40 тысяч работников?

На днях одна из крупнейших международных консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers выпустила свой макроэкономический обзор на 2019 год. Среди прочего эксперты проанализировали, что ждет рынок рабочей силы в этом году. По их прогнозам, около сорока стран столкнутся с сокращением численности рабочей силы. В их число попала и Беларусь. Причем не просто так, а в топ-10! Радует только, что на последнее место.

Также в списке почти все наши соседи, кроме Польши. По скорости сокращения рабочей силы в этом году Россия заняла 9-е место, Латвия - 6-е, Литва - 4-е, а Украина - 1-е. В целом же первая десятка полностью состоит из стран Восточной и Центральной Европы (см. подверстку).

По прогнозам экспертов, за этот год численность рабочей силы в Беларуси может сократиться примерно на 1%. По последним данным Белстата, в ноябре прошлого года численность рабочей силы в стране составляла 4 млн 352 тыс. человек. Значит, если предположения экспертов оправдаются, в 2019-м мы потеряем примерно 43,5 тысячи работников.

Разумеется, для экономики в такой ситуации ничего хорошего нет.

- Сокращение численности рабочей силы - проблема для экономики, - отмечают эксперты PricewaterhouseCoopers. - Производительность труда должна расти еще быстрее, просто чтобы сохранить объем производства. Государство получает деньги от меньшего числа налогоплательщиков. И если сокращение рабочей силы вызвано старением населения, то стране приходится поддерживать большее количество пенсионеров. Мы надеемся, что дальновидные правительства уделят больше внимания тому, чтобы придумать, как удержать возрастных работников в числе занятых.

Топ-10 стран, где в 2019 году больше всего сократится рабочая сила

1. Украина

2. Болгария

3. Румыния

4. Литва

5. Венгрия

6. Латвия

7. Молдова

8. Хорватия

9. Россия

10. Беларусь

По данным обзора PricewaterhouseCoopers