Президент недоволен министром образования Игорем Карпенко: «Программы надо реанимировать и привести в нормальный вид»

Президент много говорил о проблемах образования, согласовывая назначение Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета.

Как это бывало не раз, Лукашенко снова заметил, что школьные программы очень сложны. После прежних выступлений главы государства по этому вопросу уже были внесены существенные изменения в программы (изменения в них внедряли с 2015-го, а в 2017-м внесли финальные корректировки), по многим сокращены часы и объем материала, переработаны школьные учебники. Не все из них даже успели выйти после этих изменений. Для этого создавались рабочие группы по каждому предмету.

Чиновники говорили в 2017-м, что учтены межпредметные связи в рамках курсов одной области знаний, а дублирование близких тем исключено. Сложные для восприятия темы перенесли в старшие классы либо перевели на повышенный уровень изучения. Основой для усвоения знаний декларировали урок, а не домашнее задание. В Министерстве образования тогда объясняли, что программы были перегружены материалом, кое-что не соответствовало возрастным особенностям учащихся, не хватало времени для отработки материала.

Кстати, примерно в то же время приняли решение об отказе от гимназий с 5-го класса и отмены экзамены в них. Это событие широко обсуждалось родителями и экспертами, обеспокоенными падением уровня школьного образования. С начала 2017/2018 учебного года изменили и время начала уроков во многих школах на 9.00, что вызвало волну негодования у родителей.

Но президент видит существенные проблемы и теперь:

- Вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в нормальный вид. У нас порой уже в восьмом-девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр, - предупредил Александр Лукашенко, говоря об Игоре Карпенко.

Стоит отметить, что младший сын президента Николай как раз и учится в 8-м классе. Так что глава государства говорит о вещах, которые ему в силу этих обстоятельств близки в данный момент.

Также, передает БелТА, Лукашенко пояснил, какой подход к магистратуре кажется ему приемлемым. Назначенный ректором Белорусско-Российского университета Михаил Лустенков рассказал в ответ на вопрос президента, о разнице в подготовке бакалавров и магистрантов в Беларуси и России. У соседей магистратура стала второй ступенью подготовки специалистов, сказал Лустенков, отметив, что бакалавриат (первые четыре года обучения в вузе) - это знания на уровне техникума. А в наших университетах магистратура - это уже ступень подготовки научных кадров.

Лукашенко понравился этот подход и он его одобрил, заметив: по такому принципу и должны готовить магистрантов у нас. Также президент предостерег от заимствования российского опыта, перенятого из-за рубежа: «Россия […] сейчас не знает, что с ним делать».

- В магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием. Всех туда скопом посылать не надо. Хорошо, мы присвоим звание бакалавра после окончания вуза, чтобы дипломы подходили, но будем считать, что это человек с высшим образованием.

Глава государства заметил: нередко вчерашние студенты поступают в магистратуру «без особых на то причин»: «И не дай бог мы проверим, и это подтвердится».

По мнению Александра Лукашенко, в магистратуре должна быть особая программа.

- И это тоже надо проверить: какие программы в магистратуре. В некоторых вузах (я уже получил информацию и занимаюсь этим) какая-то шлифовка старой программы, которую они прошли в вузе. То есть целый год идет повторение того, что они уже изучили. В лучшем случае углубленное повторение. Этого быть не должно. Должна быть особая программа в каждом вузе, нацеленная на подготовку специалистов высокой квалификации, которые будут заниматься наукой и преподаванием.