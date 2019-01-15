Желтые вазы перекрасят в серый и зеленый. Что еще изменится в Минске в 2019?

Столичные коммунальники рассказали, как изменится Минск - похоже, он станет разноцветным, а в городе долго будет пахнуть свежей краской. Специалисты из ЖКХ каждый год «катаются по ближнему и дальнему зарубежью, чтобы брать оттуда дизайн», признались они.

В результате в этом году в столице поставят 2400 новых ваз и чаш, световых фигур и прочих архитектурных украшений. Говорят, Минск теперь украсят каретами, деревьями и елочками - их проекты уже нарисованы. Кроме того, высадят 10 миллионов цветов и много деревьев.

С прошлого лета минчане ждут решения: что будет с вазами вдоль проспекта, которые неожиданно из пастельных стали желтыми? Даже у горожан мнения разделились кардинально, одни их полюбили, другие на дух не переносят.

- Желтыми они точно не будут. Часть ваз будет зелеными, часть - графитовыми. Мы выбрали 3 или 4 цвета. Кстати, эти чаши - разработка французов. А делали их на витебском предприятии по цене в раза 4 дешевле, а качество такое же, - рассказал гендиректор «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич.

В этом году в городе проведут реконструкции парков Уго Чавеса, Павлова и Горького.

- Было поручение президента внимательно смотреть на парк Горького, и в прошлом году мы сделали вместе с Министерством культуры концепцию по улучшению этого парка. В этом году начнем его реконструкцию. Уберем киоски на набережной, которые логично возмущают жителей, в отдельную торговую зону. На аттракционы поставили системы наблюдения и турникеты, чтобы люди могли с помощью QR-кода на сотовом телефоне проходить через аттракционы. Входная арка в таком состоянии, что ее нужно ремонтировать. Набережную тоже хотим ремонтировать, но это очень затратно. На колесе обозрения отремонтируют надпись «Минск», - рассказал Игорь Кушнеревич.

Также в Минске отремонтируют аварийные лестницы и дорожки, фонтаны, а на Слепянке и Свислочи - набережные, которые много где уже лежат в воде.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЖКХ отчитались, что проделали для Минска в 2018 году

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За последние 10 лет количество прожекторов для подсветки зданий выросло на 400%

1197 лифтов отремонтировали и заменили