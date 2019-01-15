2019-01-15T15:53:34+03:00
Минск
КП Беларусь

Желтые вазы перекрасят в серый и зеленый. Что еще изменится в Минске в 2019?

Ждем еще больше световых фигур, ремонт парка Горького, QR-коды для аттракционов и 10 миллионов цветов
Таисия САВИНА
Поделиться:
Теперь странные желтые вазы у проспекта Независимости станут разноцветными.Теперь странные желтые вазы у проспекта Независимости станут разноцветными.Фото: Ольга ШИЛАК
Изменить размер текста:

Столичные коммунальники рассказали, как изменится Минск - похоже, он станет разноцветным, а в городе долго будет пахнуть свежей краской. Специалисты из ЖКХ каждый год «катаются по ближнему и дальнему зарубежью, чтобы брать оттуда дизайн», признались они.

В результате в этом году в столице поставят 2400 новых ваз и чаш, световых фигур и прочих архитектурных украшений. Говорят, Минск теперь украсят каретами, деревьями и елочками - их проекты уже нарисованы. Кроме того, высадят 10 миллионов цветов и много деревьев.

С прошлого лета минчане ждут решения: что будет с вазами вдоль проспекта, которые неожиданно из пастельных стали желтыми? Даже у горожан мнения разделились кардинально, одни их полюбили, другие на дух не переносят.

- Желтыми они точно не будут. Часть ваз будет зелеными, часть - графитовыми. Мы выбрали 3 или 4 цвета. Кстати, эти чаши - разработка французов. А делали их на витебском предприятии по цене в раза 4 дешевле, а качество такое же, - рассказал гендиректор «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич.

В этом году в городе проведут реконструкции парков Уго Чавеса, Павлова и Горького.

- Было поручение президента внимательно смотреть на парк Горького, и в прошлом году мы сделали вместе с Министерством культуры концепцию по улучшению этого парка. В этом году начнем его реконструкцию. Уберем киоски на набережной, которые логично возмущают жителей, в отдельную торговую зону. На аттракционы поставили системы наблюдения и турникеты, чтобы люди могли с помощью QR-кода на сотовом телефоне проходить через аттракционы. Входная арка в таком состоянии, что ее нужно ремонтировать. Набережную тоже хотим ремонтировать, но это очень затратно. На колесе обозрения отремонтируют надпись «Минск», - рассказал Игорь Кушнеревич.

Также в Минске отремонтируют аварийные лестницы и дорожки, фонтаны, а на Слепянке и Свислочи - набережные, которые много где уже лежат в воде.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЖКХ отчитались, что проделали для Минска в 2018 году

700 дворов обустроили и 10 комплексно отремонтировали

3700 подъездов отремонтировали вместе с жильцами

100 млн цветов высадили

49 000 деревьев высадили в Минске и вдоль МКАД

Построили 19 автостоянок и паркингов, более 7000 парковочных мест

За последние 10 лет количество прожекторов для подсветки зданий выросло на 400%

1197 лифтов отремонтировали и заменили

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Минчанин записал 102 альбома: Пишу песни по дороге за хлебом, а новый диск - о ведьмах и вурдалаках
Останавливаться рок-музыкант Владимир Зайченко и его группа Infanta не собираются: после зимних праздников начнется запись новой, 103-й, пластинки – теперь на стихи белорусских поэтов
«Пусть будет первым и по жизни!»: 4-килограммовый Андрюша стал первым минчанином года
Мамы, которые родили малышей в столице в новогоднюю ночь, получили «приданое» - подарочные коробки «МамаPro» с подгузниками, градусником, маникюрными ножничками и другими важными вещами для мамы и малыша
Новости 24
СК: бывший муж во время ссоры облил 50-летнюю могилевчанку кислотой
Александр Лукашенко: «Беларусь всегда будет другом Турции»
Годовалый внучок закрыл бабушку на балконе десятого этажа
Пропавшую 15-летнюю девочку из Витебска нашли
43-летний минчанин продавал друзьям метадон
В Минске судят полузащитника «Крумкачоў»
Настоятелю костела в Солигорске запретили служить в Беларуси
Авария под Борисовом: перевернулся рейсовый автобус Москва - Минск
Верховный суд оставил без изменения приговор командиру роты из Печей Павлу Суковенко и старшине Артуру Вирбалу
Александр Лукашенко: В 8 - 9 классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе
Настю Рыбку и Алекса Лесли судили в Таиланде
Александр Лукашенко: В 2019 - 2020 Беларусь будет подвергнута серьезной ревизии на предмет независимости
В Витебске пропала 15-летняя девочка
Лукашенко согласовал новых руководителей в Минске и регионах Беларуси
От Сосен до ТЦ «Ждановичи». В Минске может появиться новая маршрутка
27-летний водитель BMW на высокой скорости врезался ночью в столб