Виктория Азаренко расплакалась: «Я прошла через много трудностей и порой удивляюсь, почему это происходит со мной»

Начало года у Виктории Азаренко выдалось так себе. На теннисных кортах: 1 января уступила Венус Уильямс на турнире в Окленде уже в первом круге (3:6, 6:1, 3:6). За пределами корта: судебному делу за право опеки ее сына Лео дали новый ход и, похоже, впереди новые разбирательства. А ведь казалось, что в прошлом году в споре с её экс-бойфрендом поставили точку.

Вика и Лео вместе приехали на Australian Open, один из турниров Большого шлема. Для Азаренко Мельбурн – особое место, с которым связано много приятных воспоминаний. Она дважды здесь побеждала (2012 и 2013 года). В 2012-м она в финале обыграла Марию Шарапову и стала первой ракеткой мира.

Но в этом году не получилось пройти хотя бы один круг. Сегодня утром немка Лаура Зигемунд (110-я ракетка мира) выиграла в трех сетах - 6:7, 6:4, 6:2. Еще никогда Азаренко не выбывала из турнира в Мельбурне уже в первом круге. Если считать прошлогодние матчи, это третье поражение подряд. Игра складывалась так, что было очевидно: это не Зигемунд выиграла, это Азаренко проиграла. Виктория далека от той мощи, которую показывала здесь в лучшие времена. Она совершила слишком много невынужденных ошибок.

Послематчевое общение Виктории с медиа получилось как никогда эмоциональным. Она говорила тихо, подперев голову рукой. Сначала рассуждала о своей игре, мол, многое не получалось, когда были выигрышные возможности, она им не смогла воспользоваться, что расстроило. На тренировках у нее многое получается, но не получается перенести это на официальные игры.

- Другого пути нет, я много работаю, тренируюсь, да – расстроена, но иду вперед, - резюмировала Азаренко.

- Как вернуть былую уверенность на корте? – спросили у теннисистки.

- Надо играть, идти шаг за шагом. Мои амбиции велики, я знаю, на что я способна… Сейчас для меня непростое время. Сидя здесь сегодня, я не думаю, что потерпела поражение. Я борюсь. Поражение – это когда ты сдаешься и больше не пытаешься. Я буду продолжать бороться, это то, что я должна сделать, чтобы выйти из этой ситуации.

Кульминацией наступила, когда ее спросили, где она находит силы, чтобы преодолевать трудности (видимо, подразумевалось и судебное дело за право опеки сына). Виктория взяла паузу, потом не выдержала и расплакалась. Отдышавшись, она нашла в себе силы ответить:

- Я прошла через много трудностей в своей жизни, и порой удивляюсь, почему это происходит со мной. Но я думаю, что эти трудности делают меня сильнее. Я хочу в это верить, я буду упорно работать, чтобы преодолеть их. Надо время, терпение и поддержка.

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