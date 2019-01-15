2019-01-15T15:39:51+03:00
Минск
КП Беларусь

«В прошедшем году не попали только в 46 квартир». В Минске проверят дома после взрывов в России

А при проведении капремонтов коммунальники обещают встречаться с жильцами и объяснять, что и зачем делают.
Таисия САВИНА
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С газовых колонок планируется переходить на электрообогревателиС газовых колонок планируется переходить на электрообогревателиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за последних трагедий, связанных со взрывами бытового газа в России и Украине, в белорусской столице проводят проверки домов и квартир.

- В прошедшем году мы не попали только в 46 квартир. Мы просим их предоставить доступ, чтобы составить соответствующий акт. Там, где есть возможность, будем уходить от газовых колонок и ставить водонагреватели, - рассказал гендиректор «Минского городского жилищного хозяйства» Юрий Кукашук на пресс-конференции.

Интересовало журналистов и то, будут ли изменения в болезненном для многих вопросе капитальных ремонтов.

- Теперь перед началом капитального ремонта мы встречаемся с населением и проговариваем, какие виды работ будем делать, чтобы люди знали. Сейчас мы активно пользуемся вайбером, чтобы наладить взаимоотношения с населением по их проблемным вопросам, - рассказал Юрий Владимирович.

А вот если дом старый, но не настолько, чтобы попасть в программу капремонта, то даже если жильцы готовы внести средства, капремонт делать вне очереди не будут. Не положено.

Зато количество парковочных мест, которое запланировали при строительстве, потом изменить не смогут. Напомним, раньше это было возможно, и в итоге многие новые дома оставались практически без парковки во дворе.

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