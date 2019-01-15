Беременным разрешили ездить за рулем на любом сроке, а глухота не помешает работать в такси

В этот день вступает в силу обновленный список заболеваний и противопоказаний для допуска к управлению транспортными средствами*.

Заметнее всего новшества в выдаче медсправок облегчат жизнь водителям с правами категории В.

Самое важное - больше не будет разделения на допуск «с правом найма» и «без права найма». То есть до сих пор при некоторых диагнозах получить права категории В и управлять соответствующими автомобилями водительская комиссия разрешала, а вот устраиваться на работу - нет. В водительской справке этот вердикт отражался просто - слова «с правом найма» зачеркивались. Теперь эти ограничения сняты. Получил права категории В - можешь пытаться устроиться на работу водителем.

С облегчением вздохнут женщины - беременным разрешили водить автомобиль на любом сроке. Хоть к роддому сама за рулем приезжай, если уверена, что схватки в дороге не помешают держать ситуацию под контролем.

- Это обусловлено тем, что женщина, будучи не беременной, здоровой, получила справку на пять лет. За этот промежуток времени женщина может родить пять раз. Беременность - это состояние, а не заболевание и не противопоказание, - прокомментировала новшество в эфире канала «Беларусь 1» Ирина Болдырева, консультант управления медицинской экспертизы Министерства здравоохранения. Представитель Минздрава, кстати, напомнила, что беременным на сроке более 20 недель в автомобиле можно не пристегиваться.

Есть в новом списке послабления и для людей с ограниченными возможностями. Так, полная глухота теперь не помешает не только водить машину с правами категории В, но и официально работать в такси.

Сняты ограничения для людей с онкологическими заболеваниями. Единственным абсолютным противопоказанием к управлению автомобилем осталась 4-я стадия злокачественных опухолей.

Поменялись и сроки обязательного медицинского освидетельствования при некоторых заболеваниях. Так, раньше после инфаркта миокарда проходить медкомиссию надо было каждый год. Теперь ежегодный осмотр потребуется только в первые два года, а потом - раз в два года.

*С постановлением №88 Минздрава от 6.12.2018 г. «Об установлении перечня заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, при соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению» можно ознакомиться на национальном правовом портале. Там 59 страниц.

А КАК У НИХ?

В США перед получением прав у водителей проверяют только зрение. И не в поликлинике, а в местном ГАИ, где есть специальные аппараты. Списка болезней-противопоказаний нет. Каждый, советуясь со своим врачом, может решить сам, позволяет здоровье управлять автомобилем или нет.

В Германии для получения прав требуется только официальные результаты теста от окулиста. Если есть какое-то серьезное заболевание, которое может помешать управлению автомобилем, о нем надо сообщить врачу и пройти дополнительное обследование, после чего решение о выдаче водительского удостоверения решается в индивидуальном порядке.

В Японии для получения прав проверяют зрение, способность различать цвета и слух.

В Израиле надо заключение невролога, окулиста (это можно сделать в любой оптике) и анализ крови на сахар.