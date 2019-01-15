Через 80 дней в Минске выступит гений фортепиано Денис Мацуев

- Я предпочитаю называть рояль «она», хотя рояли мужского рода. Я к нему отношусь, как к живой девушке, иногда, как к зрелой женщине, и от этого контакта зависит конечный успех концерта, - говорит Денис Мацуев.

Денис Мацуев – один из самых гастролирующих музыкантов в мире. Каждый год он дает около 200 концертов, в этом году повездо и Беларуси: он представит минской публике новую концертную программу.

- Я не первый год работаю с этим артистом. Совсем недавно завершилось большое европейское турне Дениса, организатором которого выступило агентство Berin Iglesias Art. Могу сказать, что он потрясающий музыкант. Его концерты длятся от двух часов и более, и я не раз наблюдал, как публика с замиранием внимает каждой ноте, каждому его движению от начала и до конца, будь то джазовая программа с бэндом или классическое выступление. И, конечно, непременный шквал аплодисментов в конце. Я рад, что мы можем дать белорусской публике возможность насладиться этой виртуозной игрой и прекрасной музыкой, - рассказывает организатор концерта Максим Берин.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Дворец Республики (площадь Независимости, 1)

КОГДА? 6 апреля 2019 года в 19.00

ЦЕНА ВОПРОСА: 70 – 250 рублей