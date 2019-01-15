2019-01-15T16:05:36+03:00
Досуг
КП Беларусь

Через 80 дней в Минске выступит гений фортепиано Денис Мацуев

Билеты на концерт народного артиста России уже продаются
Дарья ПУТЕЙКО
Поделиться:
Фото: организаторы.Фото: организаторы.
Изменить размер текста:

- Я предпочитаю называть рояль «она», хотя рояли мужского рода. Я к нему отношусь, как к живой девушке, иногда, как к зрелой женщине, и от этого контакта зависит конечный успех концерта, - говорит Денис Мацуев.

Денис Мацуев – один из самых гастролирующих музыкантов в мире. Каждый год он дает около 200 концертов, в этом году повездо и Беларуси: он представит минской публике новую концертную программу.

- Я не первый год работаю с этим артистом. Совсем недавно завершилось большое европейское турне Дениса, организатором которого выступило агентство Berin Iglesias Art. Могу сказать, что он потрясающий музыкант. Его концерты длятся от двух часов и более, и я не раз наблюдал, как публика с замиранием внимает каждой ноте, каждому его движению от начала и до конца, будь то джазовая программа с бэндом или классическое выступление. И, конечно, непременный шквал аплодисментов в конце. Я рад, что мы можем дать белорусской публике возможность насладиться этой виртуозной игрой и прекрасной музыкой, - рассказывает организатор концерта Максим Берин.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Дворец Республики (площадь Независимости, 1)

КОГДА? 6 апреля 2019 года в 19.00

ЦЕНА ВОПРОСА: 70 – 250 рублей

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Сергей Жилин: Был на телепроекте «Голос» день, когда оркестр «Фонограф» сыграл 144 композиции
Впервые за много лет в Минск с гастролями приезжает известный российский пианист, дирижер, бэнд-лидер, композитор Сергей Жилин и его оркестр, которого телезрители знают по российским телепроектам «Голос», «ДОстояние РЕспублики», «Две звезды»
Новости 24
Александр Лукашенко: «Беларусь всегда будет другом Турции»
Годовалый внучок закрыл бабушку на балконе десятого этажа
Пропавшую 15-летнюю девочку из Витебска нашли
43-летний минчанин продавал друзьям метадон
В Минске судят полузащитника «Крумкачоў»
Настоятелю костела в Солигорске запретили служить в Беларуси
Авария под Борисовом: перевернулся рейсовый автобус Москва - Минск
Верховный суд оставил без изменения приговор командиру роты из Печей Павлу Суковенко и старшине Артуру Вирбалу
Александр Лукашенко: В 8 - 9 классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе
Настю Рыбку и Алекса Лесли судили в Таиланде
Александр Лукашенко: В 2019 - 2020 Беларусь будет подвергнута серьезной ревизии на предмет независимости
В Витебске пропала 15-летняя девочка
Лукашенко согласовал новых руководителей в Минске и регионах Беларуси
От Сосен до ТЦ «Ждановичи». В Минске может появиться новая маршрутка
27-летний водитель BMW на высокой скорости врезался ночью в столб