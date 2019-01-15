Впервые в Минске - чемпионат Европы по фигурному катанию: Все звезды в гости к нам!

Соревнования фигуристов такого ранга впервые пройдут в Беларуси. Среди участников - настоящие звезды: олимпийская чемпионка Алина Загитова (Россия), двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес (Испания), трехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция).

Вместе со спортсменами приедут тренеры и обслуживающий персонал - всего около 500 человек. Соревнования будут освещать около 150 иностранных журналистов, а комфорт для зрителей и фигуристов обеспечат около 200 волонтеров, включая иностранных.

Поражает и размах работ при подготовке «Минск-Арены». Отдел подготовки льда будет работать на площадке с 4 утра до 12 ночи. Тренировочные сессии и выступления на льду спортсменов стоят в расписании с 6 утра до 10 вечера. Уже подсчитано, что за время официальных тренировок и соревнований спортсмены, их тренеры, помощники, персонал «Минск-Арены» выпьют около 7 тысяч порций кофе.

Для чемпионата будут использованы две ледовые площадки - основная и тренировочная общей площадью 3600 квадратных метров. Для заливки понадобится 54 000 литров подготовленной с помощью специальных фильтров и реагентов воды. Чтобы придать льду нужный фоновый цвет, будет использовано 600 килограммов краски. Символику чемпионата на лед будут в течение 3 дней наносить две бригады по 8 человек.

На самое главное, конечно, - это выступление фигуристов топ-класса.

- Это второй по значимости турнир в сезоне для европейских спортсменов, - говорит чемпион мира и Олимпийских игр Алексей Ягудин. - Понятно, что раз в четыре года проводятся Олимпийские игры. Но лично для меня Олимпиада - это что-то такое, что находится на другой планете. А чемпионат Европы - вот он, здесь, с нами. Это такой вид спорта, как биатлон: можно всю гонку идти первым, а на последнем рубеже смазать весь результат. Так и у нас: вроде мы все до мелочей прогнозируем, но можно упасть - и все… Как говорится, лед скользкий. Но каждый спортсмен верит в успех. Что касается посещаемости, уверен: все должно быть на ура, ведь Беларусь любит фигурное катание и зимние виды спорта.

Кто фавориты?

В мужском фигурном катании главной звездой будет легендарный испанец Хавьер Фернандес - чемпион мира 2015 и 2016 годов, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года и действующий чемпион Европы. На его счету уникальное достижение - он выиграл чемпионат Европы шесть раз подряд и в Минске может завоевать уже седьмое золото. В числе его конкурентов - россияне Михаил Коляда (бронзовый призер чемпионата мира 2018 года) и Максим Ковтун (серебро чемпионата Европы 2018 года).

В Минске Хавьер Фернандес может в седьмой раз подряд стать чемпионом Европы. Фото: International Skating Union

В соревнованиях пар выступят французы Ванесса Джеймс и Морган Дипре, которые недавно выиграли золото финала Гран-при 2018/2019. Конкуренцию им составит российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов - серебряные медалисты чемпионата мира 2018 года и бронзовые призеры финала Гран-при 2018/2019.

Одной из изюминок чемпионата станет выступление в танцах на льду знаменитой французской пары Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона - чемпионов мира 2015, 2016, 2018 годов, серебряных призеров Олимпийских игр 2018 года. В числе их конкурентов будут россияне Виктория Синицина и Александр Кацалапов (серебро финала Гран-при 2018/2019) и итальянский дуэт Шарлен Гийяр и Марко Фаббри (бронза финала Гран-при 2018/2019).

В последнее время наибольший интерес вызывает женское одиночное катание, и все взоры наверняка будут прикованы к олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой. На Играх в Пхенчхане она во многом неожиданно обошла Евгению Медведеву, которая два года была мировым лидером. Но затем Загитова стала лишь серебряным призером финала Гран-при 2018/2019 в Канаде. А в декабре на чемпионате России ее обошли Станислава Константинова и Софья Самодурова. Скорее всего, это трио и поборется за золото.

Беларусь на чемпионате Европы будут представлять Яков Зенько (мужское одиночное катание), а также Анна Кубликова и Юрий Гулицкий (танцы на льду). Вряд ли они смогут побороться за медали, но точно достойны нашей поддержки, чтобы в будущем порадовать победами.

Церемония открытия чемпионата состоится 23 января. Соревнования будут проходить со среды, 23 января, по субботу, 26 января, включительно. 21 и 22 января зрители смогут посетить официальные тренировки. А закроет чемпионат 27 января гала-концерт с участием призеров соревнований.

НЕ ПРОПУСТИ!

Чемпионат Европы по фигурному катанию, который Минск будет принимать впервые, пройдет с 21 по 27 января в «Минск-Арене». Билеты: на отдельные дни - 5 - 50 руб., абонемент на все мероприятия чемпионата - 100 - 250 руб. Т.(029) 650-99-99.

Расписание:

Понедельник 21 января

Весь день - официальная тренировка

Вторник 22 января

Весь день - официальная тренировка

Среда 23 января

11.00 - женщины (короткая программа)

18.00 - церемония открытия на льду

18.45 - пары (короткая программа)

Четверг 24 января

12.00 - мужчины (короткая программа)

19.00 - пары (произвольная программа)

Пятница 25 января

11.30 - танцы на льду (ритмичный танец)

18.00 - женщины (произвольная программа)

Суббота 26 января

11.15 - мужчины (произвольная программа)

16.25 - танцы на льду (произвольный танец)

Воскресенье 27 января

15.00 - гала-концерт

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