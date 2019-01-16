Учимся меньше тратить на электричество: На энергосберегающих лампочках можно сэкономить в 10 раз, а холодильник лучше отодвинуть от плиты и батареи

С этого года в Беларуси снова выросли тарифы на электричество. Сейчас субсидируемый тариф для квартир с электроплитами составляет 0,1484 руб. за кВт*ч, а для квартир с газовыми - 0,1746 руб. За превышение придется платить по более высоким, стопроцентным тарифам. Впрочем, от них государство вскоре планирует отказаться, и тогда за все электричество мы будем платить по нынешним субсидируемым тарифам вне зависимости от расхода.

Из-за повышения тарифов счета за электричество изрядно вырастут. Например, семья, живущая в квартире с электроплитой и в месяц тратящая льготные 250 кВт*ч, в прошлом году платила за этот объем электроэнергии 30 руб. 45 коп., а в нынешнем будет платить 37 руб. 45 коп. Разница - почти 7 рублей. Прилично! Поэтому мы решили расспросить эксперта о том, как уже сейчас можно экономить на электричестве.

Энергосберегающие лампочки окупаются за три-четыре месяца

Начинать экономить электричество проще всего с лампочек.

- Существует четыре вида лампочек - накаливания, галогеновые, люминесцентные (они же ртутные) и светодиодные. Два последних типа - энергосберегающие, - рассказывает Антон Гахович, специалист по ресурсо- и энергосбережению Центра экологических решений. - Поэтому если у вас до сих пор стоят накалки либо галогенки, есть смысл заменить эти лампы на энергосберегающие. Например, светодиодная лампочка мощностью 6 ватт дает столько же света, сколько лампочка накаливания мощностью 60 ватт. Поэтому на лампочках вы будете экономить электроэнергию ровно в десять раз. В среднем они окупают свою стоимость за три-четыре месяца.

Между люминесцентными и светодиодными лампочками эксперт советует выбрать светодиодные. Во-первых, в них нет вредной для экологии ртути, а во-вторых, они дают лучший для зрения свет.

ЕСТЬ ВОПРОС

Надо ли выключать свет, выходя из комнаты?

Это правило с детства отложилось в голове у каждого: выходишь - выключи свет, чтобы не нагорело лишнего. Теперь эксперты, наоборот, советуют реже щелкать выключателем. Пусть горит! Во всяком случае у тех, кто озаботился экономичными лампочками.

- Дело в том, что когда вы включаете прибор, то в первую секунду ток в него поступает с большей силой, чем та, на которую он рассчитан. Поэтому любой электроприбор не любит частых включений и выключений, - объясняет Антон Гахович. - Любая люминесцентная или светодиодная лампочка - это тоже электронный прибор. В ней есть электронные компоненты, платы, транзисторы. Поэтому, во-первых, чем чаще вы щелкаете выключателем, тем больше риск того, что лампочка выйдет из строя раньше срока. А во-вторых, со светодиодными лампочками за 10 - 15 минут у вас накапает мизерная сумма - буквально одна копейка. Так что совет всегда выключать свет, когда вы ненадолго выходите из комнаты, актуален только для лампочек накаливания.

Если включать обогреватель каждый день, на него можно потратить до 60 рублей!

Современные квартиры, как правило, напичканы всевозможной техникой. Какая из них самая энергозатратная, и можно ли здесь сэкономить?

- Больше всего энергии потребляют любые виды нагревательных приборов. Например, электрочайник или электрическая плита. К счастью, чайник работает быстро, поэтому суммарно за месяц на него может набежать порядка 1,5 - 2 киловатта, - подсчитывает Антон Гахович. - Плита - более энергозатратный прибор. Если включить все четыре конфорки, за один час израсходуется порядка 13 киловатт.

Но ни от еды, ни от горячей воды для чая отказаться не получится, так что и экономить здесь сложно. А вот от чего точно стоит отказаться, так это от обогревателя.

- Средняя мощность обогревателя - 1 киловатт в час. Если, например, этот прибор работает у вас 12 часов в день, то за это время он израсходует 12 кВт*ч. Это, по нынешним тарифам, почти 2 рубля за один день! А сколько вы потратите на обогреватель за месяц? - говорит Антон Гахович. - Если у вас в квартире так холодно, что приходится постоянно включать обогреватель, выгоднее все-таки вложиться в утепление дома.

Еще один серьезный потребитель электричества в любом доме - холодильник. Отказаться от него не получится, но можно установить его так, чтобы не переплачивать.

- Часто холодильники стоят рядом с батареей или у плиты. В итоге, чтобы поддерживать нужную температуру, ему нужно чаще включаться и тратить больше электричества. Если у вас новый холодильник класса А или А+, то из-за этого можно сильно не переживать. Но если холодильник старый, то в месяц может набежать лишних 25 кВт*ч. А это около 4 рублей переплаты, - объясняет Антон Гахович.

Еще один вечный вопрос - нужно ли выключать приборы или зарядные из розеток, когда вы ими не пользуетесь? Если на приборе есть какая-нибудь лампочка, то тратить энергию она будет, хоть и немного - порядка одного ватта в час.

ЕСТЬ ВОПРОС

Надо ли менять старую технику?

Новые приборы умеют экономно расходовать электричество, а значит, обходятся своим хозяевам дешевле. Но как быть, если вашему холодильнику уже лет 20, а телевизору - 10? Может, лучше их заменить?

- В Беларуси тарифы на электричество все еще слишком низкие по сравнению с той же Европой, поэтому и окупаемость энергоэффективных приборов пока не такая высокая, - поясняет Антон Гахович. - Скажем, у вас был старый холодильник, который за год потреблял 300 киловатт, а новый будет потреблять 200 киловатт. Получается, новый холодильник будет экономить вам всего 15 рублей в год. Если на этот холодильник вы потратили 500 рублей, то окупаться он будет 33 года! Но если вы в любом случае планировали покупать новый холодильник и выбираете между классом А и классом Б, который тратит больше энергии, но стоит на 100 рублей дешевле, лучше все-таки выбрать холодильник класса А. В этом случае окупаемость составит около 7 лет, а с учетом того, что холодильник обычно служит 15 - 20 лет, это нормально.

Чтобы грамотно экономить, проведите ревизию всех приборов в доме

- Если вы хотите экономить электричество, лучше всего провести так называемый энергетический аудит своей квартиры, - советует Антон Гахович. - Для этого можно купить специальный прибор, который называется ваттметр, или энергометр. Это специальная насадка на розетку, которая подсчитывает, сколько энергии расходует включенный в нее прибор. Например, благодаря такому энергометру я обнаружил, что основной потребляющий прибор в моей квартире - это старый компьютер с мощным блоком питания и видеокартой. Есть второй вариант - посмотреть потребление энергии каждым электроприбором в доме. Она указана на специальных наклейках на задней стороне. После этого приблизительно прикиньте, сколько времени вы пользуетесь конкретными приборами и сколько энергии на них уходит. Когда вы будете это знать, то поймете, от чего можно отказаться. Например, чаще пользоваться мультиваркой, которая расходует меньше энергии, чем плита.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подешевеет ли электричество, когда заработает АЭС?

Сейчас стоимость электричества зависит от цен на газ. Но уже в следующем году заработают первые два реактора Белорусской АЭС в Островце, мы начнем производить собственную электроэнергию. Может, и тарифы удастся снизить?

Увы, такого чиновники пообещать не могут. Причина - перекрестное субсидирование: население платит за электричество меньше его себестоимости, а предприятия - больше.

- Нам нужно постепенно уходить от перекрестного субсидирования, - в июле 2018 года говорил тогда еще вице-премьер Владимир Семашко в интервью изданию «Островецкая правда». - В Беларуси сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения. На западе население платит за электроэнергию в 2 - 3 раза больше, чем промышленные предприятия. Например, в Германии около 8,5 цента за киловатт-час платит промышленный производитель, а население - около 27 центов. А у нас наоборот: 11,5 цента платит тот же МАЗ, а частные потребители - около 5 центов. Поэтому тариф для населения постепенно будет подниматься. (…) Ставится задача - дать возможность «раскрутиться», заработать реальному сектору экономики: в этом случае выиграют и люди. Ведь, если предприятие будет работать эффективно, продавать продукцию на экспорт, тогда и у людей будет достойная зарплата.