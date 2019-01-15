2019-01-15T17:12:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко назначил нового министра транспорта

Им стал 41-летний Алексей Авраменко – до этого он был замом
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
41-летний Алексей Авраменко стал новым министром транспорта Беларуси. Фото: БелТА.41-летний Алексей Авраменко стал новым министром транспорта Беларуси. Фото: БелТА.
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко отметил важность транспортной сферы и обратил внимание, что определенные проблемы, которые необходимо решать, есть:

- Несмотря на то что бывший министр Анатолий Сивак пошел на такую должность горячую, очень важную для страны, не надо думать, что в вашем министерстве нет проблем. Министерство очень серьезное, большое и разноплановое. Там все виды транспорта, начиная от воздушного и заканчивая водным. Поэтому много проблем, которые надо решать, - цутирует президента belta.by. - Я уже говорил представителям местной вертикали, что у нас два года будут непростые. И поскольку мы страна транзитная, от вас многое зависит.

Отдельно президент обратил внимание на водный транспорт, поручив серьезно заняться этим направлением и определиться, в какой части такой транспорт нужен в Беларуси, а в какой, наоборот, не нужен или очень затратен.

- Надо все эти вопросы проштудировать и точно так, как по министерству энергетики, проревизировать министерство транспорта. Посмотреть и на структуру, и на кадры, на все вопросы, - заявил Лукашенко.

Алексей Николаевич Авраменко родился 11 мая 1977 года в Минске. В 1999 году окончил Белорусскую государственную политехническую академию, в 2010-м - Академию управления при Президенте Беларуси. В 1999-2000 годах работал мастером ДСУ №43 «Строительно-монтажного треста №8», с 2000 по 2001 год - главным специалистом отдела содержания дорожной сети Комитета по автомобильным дорогам при министерстве транспорта и коммуникаций. В 2001-2006 годах был главным специалистом управления содержания дорожной сети департамента «Белавтодор». С 2006 по 2013 год занимал должности главного специалиста, заместителя начальника и начальника управления транспорта, связи и информатизации аппарата Совета Министров Беларуси. После чего был назначен заместителем министра транспорта и коммуникаций, с 2016 года работал первым заместителем министра транспорта и коммуникаций.

ЕСТЬ ВОПРОС

А что со старым министром?

Уже бывшего министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака 24 ноября прошлого года Александр Лукашенко назначил председателем Мингорисполкома. К тех пор кресло министра транспорта пустовало.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Суд над экс-чиновником Мингориcполкома: «Требовал платить за спокойную работу и отсутствие проверок»
Сторона обвинения считает, что бывший начальник Главного управления потребительского рынка Сергей Барисевич собирал дань с руководителей школьных столовых и заведующих магазинами «Живинка»
Александр Лукашенко раздал награды, а артисты изобразили героев советских фильмов
Традиционно на старый Новый год Александр Лукашенко устраивает в центре «БелЭкспо» (который удобно располагается по соседству с Дворцом Независимости) прием для известных людей Беларуси.
Новости 24
Александр Лукашенко: «Беларусь всегда будет другом Турции»
Годовалый внучок закрыл бабушку на балконе десятого этажа
Пропавшую 15-летнюю девочку из Витебска нашли
43-летний минчанин продавал друзьям метадон
В Минске судят полузащитника «Крумкачоў»
Настоятелю костела в Солигорске запретили служить в Беларуси
Авария под Борисовом: перевернулся рейсовый автобус Москва - Минск
Верховный суд оставил без изменения приговор командиру роты из Печей Павлу Суковенко и старшине Артуру Вирбалу
Александр Лукашенко: В 8 - 9 классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе
Настю Рыбку и Алекса Лесли судили в Таиланде
Александр Лукашенко: В 2019 - 2020 Беларусь будет подвергнута серьезной ревизии на предмет независимости
В Витебске пропала 15-летняя девочка
Лукашенко согласовал новых руководителей в Минске и регионах Беларуси
От Сосен до ТЦ «Ждановичи». В Минске может появиться новая маршрутка
27-летний водитель BMW на высокой скорости врезался ночью в столб