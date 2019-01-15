Корм, отвары или топливо? Что делать с живой елкой после Нового года

В ЕС из старых елок делают бумагу и наполнители для кошачьего туалета. В Швеции изготавливают мебель и обогревают дома, а в Германии - деревянные ножи для масла.

Да что далеко ходить: в Киеве после Нового года организовали 15 пунктов сбора живых елок. В России их собирают благотворительные организации или зоопарки.

А вот у нас в стране, увы, ситуация туманная: что с ней делать - не понятно. Можно ли дать елке вторую жизнь? Мы расспросили об этом директора Центра экологических решений Евгения Лобанова.

Можно ли избавиться от елки с пользой?

Больше всего пользы от новогодней елки будет, если вы порубите ее на дрова и отправите в топку для дома или бани: ель хорошо горит.

В ЖЭСе нам посоветовали просто выбросить елку. Но не в мусоропровод, а вынести на улицу и поставить рядом со строительным мусором.

- По возможности выбрасывать ель лучше в распиленном или разломанном виде, так она займет меньше места в мусоровозе. Ель со временем разложится и никакой опасности для окружающей среды не будет представлять, - говорит Евгений Лобанов.

А что с елками в кадках?

Тем, кто переживает за природу, часто советуют купить ель в кадке. Мол, весной ее можно высадить снова в природу, у себя во дворе или даже в лесу. Евгений Лобанов относится к этому скептически:

- Как показывает практика, они редко приживаются. Ель долго находится в сухой квартире, а почва в кадке часто отличается от той, в которой елки растут.

Можно ли использовать елку в качестве удобрения или для отваров?

Лучше этого не делать - хвоя агрессивна и окисляет землю, это не всем растениям придется по душе. Для отваров тоже не сгодится, вы ведь не знаете наверняка, насколько она экологически чистая, да и отвар получится с комнатной пылью. Но еловые лапки - прекрасное средство для того, чтобы утеплить уличные растения зимой.

Что если отнести ее в зоопарк?

Хвою можно измельчать и добавлять в корм копытным животным. В отличие от сена она содержит больше витаминов и белка. Понятно, что лошадей и пони у городских жителей нет - они их только в зоопарках и видят. Туда и звоним с вопросом: «Возьмете в дар елочку?»

- В этом году мы отказались от такой практики. Люди несут к нам сухие елки, то есть мусор. А мусор мы не можем у себя собирать. Они были срублены перед Новым годом, поэтому уже не могут быть живыми, - рассказали в зоопарке.

Может, лучше искусственная?

Пластиковая ель - плохая альтернатива: если выбросить ее, пластик останется в земле на столетия и переживет наших правнуков.

- Искусственные елки, как правило, состоят из ПВХ и других добавок. В Беларуси они не перерабатываются, а отправятся на свалку. Но если уж надо куда-то ее выбросить, то не в контейнер для пластика, а в контейнер для общих отходов, - со вздохом советует Евгений.