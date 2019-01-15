Белорусам любимая машина Путина понравилась больше, чем «Поло Седан»

Белорусская автомобильная ассоциация озвучила результаты продаж новых автомобилей в 2018 году: за год продали почти 53 тысячи новых легковушек – это исторический максимум. Причина, по словам экспертов – хорошие кредитные предложения. Самый большой рост показал B-класс – почти в два раза. На треть выросли продажи паркетников. А вот продажи седанов представительского класса – типа BMW 7-Series, Mercedes S-Class и Audi A8 - в 2018 году снизились.

Белорусы, как и прежде, любят бюджетные автомобили российской сборки. Впервые за пять лет сменился №1. Volkswagen Polo Sedan больше не лидер. Рейтинг теперь возглавляет любимый автомобиль Путина - Lada Vesta.

Любимый автомобиль Путина - Lada Vesta. Фото: Дмитрий СМИРНОВ.

Цена в Беларуси – от 20 тысяч рублей. Эта модель впервые ворвалась в ТОП-10 – и сразу на первое место! В прошлом году в Беларуси продали 5269 таких новеньких машин. Специалисты говорят, что все дело в агрессивном маркетинге и конкуренции белорусских дилеров Lada в борьбе за покупателя. Кстати, эта же модель стала самой популярной и в соседней России.

Lada Vesta.

ЧТО ЕЩЕ ЛЮБЯТ БЕЛОРУСЫ?

2. Volkswagen Polo Sedan (4908 проданных машин)

Сборка: Калуга (Россия)

Цена: от 24.400 рублей

Volkswagen Polo Sedan.

Пять последних лет эта модель была самой любимой машиной белорусов. Считается, что машину разработали специально для рынка стран СНГ. Ее покупают и для себя, и на предприятия, и в такси, и в Убер, и в каршеринг.

3. Renault Logan (3250 проданных машин)

Сборка: Тольятти (Россия)

Цена: от 17.400 рублей

Renault Logan.

Уже второй год Logan держится на почетном третьем месте рейтинга. Бюджетный автомобиль компания Renault разработала специально для развивающихся рынков, таких как Румыния, Россия, Марокко, Алжир, Венесуэла, Индия и прочие. Это любимая машина белорусских таксистов - простая и надежная. В 2012 году вышло ее второе поколение – еще более успешное, чем первое. А в прошлом году появилась рестайлинговая версия – машина стала еще симпатичнее.

4. Renault Sandero Stepway (2976 проданных машин)

Сборка: Москва (Россия)

Цена: от 22.400 рублей

Renault Sandero Stepway.

«Сандеро» - компактный хетчбэк, сделанный на базе Renault Logan. Его внедорожная версия с увеличенным клиренсом особенно полюбилась белорусам. Три предыдущих года Sandero Stepway занимал третье место рейтинга. В этот раз модель съехала в рейтинге со второго на четвертое место.

5. Renault Duster (2359 проданных машин)

Сборка: Москва (Россия)

Цена: от 24.500 рублей

Renault Duster.

На строчку ниже в этот раз опустился этот компактный кроссовер, который разработали в техноцентре Renault, но изначально представили под маркой Dacia. Позже для белорусского и российского рынка машина стала производиться под брендом Renault. В течение 2015-2016 годов в белорусском рейтинге «Дастер» понемногу поднимался в рейтинге.

6. Geely Atlas (2315 проданных машин)

Сборка: Жодино (Беларусь)

Цена: от 35.200 рублей

Geely Atlas.

Это главная надежда белорусского автопрома. Прошлый год стал первым годом, когда в Беларуси полноценно продавался первый белорусско-китайский кроссовер. И сразу же ворвался в ТОП-10 лидеров продаж. Результат неплох: еще каких-то 44 проданных экземпляра – и модель бы вошла в пятерку самых продаваемых. Причиной популярности эксперты называют очень сладкий кредит, который предлагают потенциальным покупателям - первые три года под 1,9% годовых (если сразу оплатить минимум четверть стоимости машины).

Впрочем, до запланированных объемов производства и продажи белорусско-китайскому автомобилю еще очень далеко. Грандиозные планы озвучили на открытии завода: в прошлом году хотели выпустить 25 тысяч машин, в 2019-м - 35 тысяч, в 2020-м - 60 тысяч, а потом и вовсе нарастить производство до цифры в 120 тысяч автомобилей в год! Правда, позже планы скорректировали. В прошлом году хотели собрать только 15 тысяч из ранее озвученных 25 тысяч – а по факту выпустили и вовсе 9 тысяч. А сроки снова сдвинулись на год: 25 тысяч машин теперь хотят собрать не в прошлом, а в 2019 году, 35 тысяч - не в 2019-м, а в 2020-м, 60 тысяч - не в 2020-м, а в 2021 году.

7. Skoda Rapid (1972 проданные машины)

Сборка: Калуга (Россия)

Цена: от 25.490 рублей

Skoda Rapid.

Эта модель уже четвертый год уверенно держится в середине рейтинга. Правда, в этои раз съехала на строчку вниз. Начиная с 2017 года модель продается только российской сборки. Впрочем, раньше наши автолюбители чешскую сборку не очень-то жаловали – цена на треть больше, а качество одинаковое.

8. Lada Largus (1950 проданных машин)

Сборка: Тольятти (Россия)

Цена: от 20.570 рублей

Lada Largus.

Эта модель взяла номинацию «Стабильность года». Этот универсал начал продаваться пять лет назад и уже успел завоевать доверие белорусов – стабильно держится на 7-8 местах уже много лет. Largus - это точная копия Renault Logan MCV, который выпускают в Румынии. В базовой комплектации - пять мест. Семиместная версия стоит на 3.840 рублей дороже – правда, там и комплектация побогаче.

9. Renault Kaptur (1783 проданных машин)

Сборка: Москва (Россия)

Цена: от 28.500 рублей

Renault Kaptur.

По итогам 2016 года эта новая модель сразу ворвалась в топ-10 продаж в Беларуси – стала девятой. В прошлый раз уже попала в пятерку. Яркий дизайн, неплохие внедорожные качества и агрессивный маркетинг. По итогам 2018 года, правда, популярность начала снижаться.

10. Hyundai Creta (1346 проданных машин)

Сборка: Санкт-Петербург (Россия)

Цена: от 32.900 рублей

Hyundai Creta.

Еще два года назад эта модель занимала аж 24-ую строчку (было продано всего 232 автомобиля). В 2017 году продали 845 автомобилей. В прошедшем году – в полтора раза больше.

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ!

В этот раз из ТОП-10 самых любимых новых легковушек вылетели две модели: паркетник Kia Sportage (цена от 40.800 рублей) и бюджетный седан Hyundai Accent (от 24.900 рублей).

Kia Sportage.