«Вешальнікі» в Купаловском: спектакль о смертной казни, психологии палачей и неисправимых ошибках

Неделю назад в Беларуси вынесли очередной смертный приговор: за убийство двух девушек в Бобруйске мужчину приговорили к исключительной мере наказания. Если приговор вступит в силу, именем Республики Беларусь мужчина будет убит выстрелом в затылок, и в списке почти 400 расстрелянных за 20 лет прибавится еще одна фамилия.

Осужденного уговаривают расслабиться - умереть будет быстрееФото: Павел МАРТИНЧИК

Поэтому премьера спектакля «Вешальнікі» в Купаловском театре видится очень актуальной, хотя о белорусских реалиях там нет ни слова. По сюжету действие разворачивается не в Бобруйске, скажем, а в Великобритании середины 1960-х – это время, когда стране отменяют смертную казнь. Режиссер Виталь Кравченко поставил пьесу ирландца Мартина Макдонаха – его недавний фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получил две премии «Оскар». МакДонах известен и другими своими работами – как минимум фильмами «Семь психопатов» и «Залечь на дно в Брюгге». «Палачей» впервые поставили в 2015 на сцене Лондонского театра, в Беларуси премьера состоялась 15 января.

Это уже вторая постановка Кравченко по пьесе МакДонаха за сезон. Первая, «Королева красоты», вышла в августе прошлого года в Гомельском городском молодежном театре.

- МакДонах тем и хорош, что как есть показывает правду нашей жизни, наши ошибки, не делая из этого моралите. А дальше можно сделать выводы, что-то изменить (или не изменить) в своей жизни и даже в жизни общества, если есть такая возможность, - объяснял свой выбор Виталь Кравченко.

Сид (Сергей Чуб) и Гарри Уэйд (Игорь Денисов) обычно не задаются вопросами из серии «а что, если…»Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Служка Кароны ў якасці вешальніка»

Вопросы о смертной казни в «Вешальніках» рассматриваются с колокольни обычно закрытых для общественности и СМИ персонажей – тех, кто приводит приговор в исполнение. Мнение этих людей о своей работе не так-то просто узнать – обычно они не раздают интервью журналистам, как главный герой МакДонаха. Тем интереснее узнать, как их взгляд на казнь отражен в постановке, тем более, что три палача из пьесы (Альберт Пьерпойнт, Гарри Уэйд и Сид Армфилд) имеют реальных прототипов, которые умерли не так давно.

На казни Гарри всегда надевал бабочку - соблюдал торжество моментаФото: Павел МАРТИНЧИК

«Вешальнікі» - это черная комедия. Но в первые минуты спектакля смеяться не хочется совсем, да и после вряд ли можно ожидать дружного смеха из зала: на сцене – тюремная камера за железной клеткой, за ней – осужденный на смертную казнь. Поначалу и не замечаешь, что место действия одновременно похоже и на камеру, и на цирковую площадку – когда один из персонажей взлетает в воздух с петлей на шее, на деталях сфокусироваться нелегко.

Страх, возмущение, заинтригованность – в первой половине спектакля зритель, возможно, испытает спектр чувств. К середине постановки напряжение спадает и возникает недоумение – при чем здесь паб, выпивохи и малозначительные разговоры? Но это ненадолго – затем вас будто берут за шиворот и окунают в историю. И дело не только в сюжете, но и в актерской игре.

Главный герой Гарри Уэйд в исполнении Игоря Денисова – уверенный в себе бывший палач, а ныне владелец английского паба. Выглядит паб, однако, бутафорским – пустым и необжитым. Уюта и жизни ему добавляет огромная дверь, в которую с «улицы» стучит дождь.

- Я быў служкай Кароны ў якасці вешальніка!, - с гордостью говорит Гарри о себе и профессии. Но несмотря на внешнюю непоколебимую уверенность, он терзается из-за своей карьерной несостоятельности – Гарри осознает, что на самом-то деле он палач № 2. По всем параметрам, главный из которых – количество повешенных, его обскакал другой палач - Пьерпойнт. 600 повешенных против 233!

Рассказать о том, сколько человек повесил, Гарри решился только после того, как смертную казнь отменилиФото: Павел МАРТИНЧИК

Это настолько абсурдно, что, наверное, должно быть смешно, как и то, что Гарри раздосадован слишком медленной казнью одного из осужденных – 45 секунд вместо положенных 14.

В теме смертной казни есть еще как минимум два громких вопроса, на которые нет однозначных ответов. Первый - палачи, которые приводят приговор в исполнение – только лишь исполнители народной воли и решения суда или такие же убийцы? И второй – всегда ли есть 100% уверенность, что к смерти приговорили виновного? У персонажей, конечно, на эти вопросы рождаются ответы – и по ходу действия они меняются кардинально.

После завершения карьеры палач стал владельцем пабаФото: Павел МАРТИНЧИК

- Калі суд скажа, што яны павінны памерці – яны павінны памерці!- уверен в начале постановки Гарри.

Чуть позже Иван Кушнерук в роли харизматичного столичного ловеласа Питера Муни докажет, что Гарри Уэйд этой теорией руководствуется не всегда. Питер – один из самых загадочных персонажей. То ли главный злодей, то ли случайная жертва, то ли тот, кто покажет настоящие лица героев?

Семья палача, виселица на флагштоке и открытый финал

О деталях исполнения смертного приговора в Беларуси информации не так много. Из книги «Расстрельная команда» бывшего начальника СИЗО № 1 Минска Олега Алкаева известно, что участникам расстрельной команды запрещено рассказывать кому-то о том, что они участвуют в смертной казни.

Палачи на сцене Купаловского из этого тайны не делают. Семья Гарри – жена Эллис и дочь Ширли в курсе, чем он занимался до того, как стал владельцем паба. Роль Эллис – услужливой официантки, по-своему заботливой мамы и уставшей жены исполняет Зоя Белохостик, а Ширли, «нудзілу знутры и панурую звонку», играет Кристина Дробыш.

Ширли узнает, что не такая уж она и стеснительнаяФото: Павел МАРТИНЧИК

Они тоже оказываются в фокусе пристального внимания режиссера. И здесь сплошные вопросы – счастлива ли эта семья, есть ли там любовь и что должно произойти, чтобы эти люди по-настоящему заинтересовались друг другом?

Отношения мамы Эллис (Зоя Белохвостик) и дочери Ширли (Кристина Дробыш) есть, за что критиковатьФото: Павел МАРТИНЧИК

Еще один палач, тот самый Альберт Пьерпойнт, которого играет Александр Подобед, появляется на сцене практически в финале – и отрываться от происходящего на сцене уже не захочется ни на секунду.

Таинственный Альберт Пьерпойнт, о котором говорят еще в начале истории, появляется на сцене только ближе к финалуФото: Павел МАРТИНЧИК

Здесь вам и призрачная любовная линия, и раскаяние, и преступление, и то, что обычно следует за ним.

Финал режиссер оставляет открытым - определить для себя, как разрешился главный вопрос спектакля, зритель должен сам. Идти на «Вешальнікаў» стоит уже только за этим. А еще – за лингвистическим удовольствием от перевода Марии Пушкиной, блестящими сценами и затем, чтобы понять – так что вы все-таки думаете по поводу смертной казни?