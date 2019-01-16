В Беларуси число пожаров на предприятиях возросло на 41%

Министр начал с разговора о проверках малого и среднего бизнеса (кафе, рестораны, небольшие магазины, офисные помещения). В 2017 году на них был введен мораторий. После трагических событий в России (в ТЦ «Зимняя вишня») по поручению президента Беларуси сотрудники МЧС провели серию проверок на предприятиях.

- Когда начали проверять, мы убедились, что руководители не всегда могут держать свои обещания: параллельно решать свои вопросы и контролировать вопросы безопасности персонала и объектов, - сказал Владимир Ващенко. - В большей мере мы предлагаем руководителям свою помощь и рекомендации. Там, где нет понимания, приходится принимать жесткие меры. По отдельным объектам, особенно там, где не созданы безопасные условия для людей, выносим постановления на запрещение эксплуатации. Благо добросовестных руководителей больше. Но без контроля сегодня обойтись нельзя.

Министр добавил, что объекты с массовым пребыванием людей на постоянном контроле.

В целом количество пожаров на предприятиях возросло на 41% по сравнению с 2017-м. По регионам статистика выглядит так: в Брестской области рост 78%, в Витебской - в 2,2 раза, в Гомельской - 25%, в Гродненской - 24%, в Минской - 45%. В Минске зафиксировано снижение на 47%.

- Гибель на пожарах увеличилась на 4%, - сообщил Ващенко. - Как правило, это категория неработающего населения. А также одиноко проживающие люди, хотя им государство уделяет внимание: отремонтировали печное отопление, проводку. Но забывчивость, другие факторы сказываются. В то же время им на зимнее время предлагают переезжать, в каждой области есть места, где за ними будет соответствующий уход.

Владимир Ващенко отметил, что в прошлом году специалисты ведомства оказывали помощь при тушении пожаров в Турции, Греции, Латвии, отправляли гуманитарную помощь в Сирию.

Глава МЧС рассказал о сотрудничестве с учеными Беларуси:

- Практически все, что мы имеем на вооружении, - это разработки отечественного производства: техника и другое оборудование. Мы внедряем новые технологии пожаротушения. Особенно это актуально при тушении пожаров в высотных зданиях.

Помогли разработки ученых и для создания костюмов спасателей. Материалы из ткани «Арселон» выдерживают температуру минутных нагрузок до 400º С без усадки и плавления.

- Защитная одежда, химические костюмы - все нашего производства. Раньше ее закупали за рубежом, а сейчас даже экспортируем, - сказал Ващенко.

Также министр рассказал, что завершается разработка беспилотника (квадрокоптера), и в ближайшее время он пополнит арсенал других летательных аппаратов. Дальность полета должна составлять до 300 км. Он поможет при мониторинге и авиационной охране наших лесов. Это будет дешевле, чем с помощью вертолетов и самолетов. Но это не значит, что вертолеты и самолеты не будут использоваться для этих целей.

У министра спросили, были ли дополнительные проверки в Беларуси после происшествий в России, связанных со взрывом газа в жилых домах. Он ответил, что такой вопрос на особом контроле, отсылая к случаю 2012 года, когда подобная трагедия произошла в Логойске (из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома):

- Тогда было очень серьезное разбирательство, вопрос был рассмотрен на совещании у главы государства, всем были поставлены задачи. И эта работа ведется, вопрос на контроле. Все понимают и работают над предотвращением подобного… Но есть и человеческий фактор - например, психически неустойчивые люди, которые в целях суицида используют газ.