Суд о взятках врачей: «Характеристика положительная. Отличник здравоохранения...»

В Минском городском суде идет суд по уголовному делу в отношении бывшего замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого и экс-главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка. Напомним, Лосицкому предъявили обвинение по ч. 3 ст. 430 УК РБ «Получение взятки», а Кравченку - по ч. 2 ст. 424 УК РБ «Злоупотребление властью или служебными полномочиями» и по ч.2, ч.3 ст. 430 УК РБ «Получение взятки».

Как говорил гособвинитель, Кравченок неоднократно брал взятки, в том числе от Владимира Ладутько, директора компании «Геол-М». Именно эта фирма выиграла тендер на поставку компьютерного томографа. Брал взятки и уже бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий.

Сегодня, 16 января, в суде давали показания свидетели, среди которых были сотрудники 12-ой стоматологической поликлиники. Они отзывались о своем бывшем руководителе только положительно.

- Конечно, как руководителя, лучше я не знала. Я работала очень много - у меня стаж работы 30 лет. Всегда четко ставил задачи, всегда четко требовал выполнения. Всегда в общении был корректным. Ни голоса не повысит, ничего. Выслушает, подскажет тебе, - рассказала главная медсестра 12-ой городской клинической стоматологической поликлиники Минска Елена Филипченко.

Елена Васильевна – член комиссии по закупкам в поликлинике. Она рассказала о закупке компьютерного томографа в поликлинику в 2013 году:

- Я хочу сказать, что обсуждалось это очень давно, поскольку все идет вперед, развивается. Естественно, возникает вопросы о том, чтобы проводить более лучшие обследования пациентов.

- Какое участие главврач принимал на период подготовки, проведения закупки? – спросил гособвинитель Юрий Шерснев.

- По крайней мере, когда заседала комиссия, главврача не было никогда.

- На производственных совещаниях поднимался вопрос о необходимости (томографа – Ред.)?

- Конечно, в течение нескольких лет поднимался.

- Кто поднимал вопрос?

- Заведующий, начмед. Шли разговоры о том, что проводить операции...

- Какая позиция была главврача?

- Работайте, ищите, смотрите… Сразу говорилось, что ведите маркетинговые расследования. Что у нас сейчас есть на рынке, то нужно закупать.

По словам свидетеля, проблем с работой томографа не возникали.

Гособвинитель огласил в суде документы, а именно информацию на Кравченка:

- Характеристика дана председателем Минского городского совета депутатов. Положительная. Характеристика дана главой администрации Первомайского района Минска. Также положительная характеристика обвиняемого дана председателем районной организации... Почетные грамоты, отличник здравоохранения...

Судебное разбирательство продолжается.

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