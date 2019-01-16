Главный тренер хоккейной сборной и минского «Динамо» Андрей Сидоренко: Пока перестал читать комментарии в интернете - сейчас все шишки летят в меня

Первый раз он стал тренером сборной Беларуси и минского «Динамо» в 1993-м. Было разное: взлеты, поражения, попадание под его началом белорусских хоккеистов в группу В на чемпионате мира в 95-м... Но через год в Эйндховене невыход в элитную группу А некоторые поставили в вину главному тренеру. На него даже написали кляузу - письмо в федерацию хоккея, подписанное 23 хоккеистами. Сидоренко не продлили контракт, он покинул Беларусь, много лет работал за границей, чтобы через 25 лет вернуться на те же позиции.

- Андрей Михайлович, прошлым летом вы возглавили сборную, осенью - и минское «Динамо». Команды, не секрет, не в лучшем состоянии. Четверть века назад вы наступали на те же грабли. Зачем вам это сегодня? Неужто юношеский максимализм и желание доказать завистникам, что все же можете?

- Да, с одной стороны, юношеский максимализм еще не иссяк (невесело улыбается). Только сегодня ситуация выглядит еще хуже, чем тогда. Но я прекрасно понимал, что меня ожидает и в каком состоянии сейчас хоккейные дела. С другой стороны, я понимал, что шанс есть. Предложение возглавить сборную поступило в мае, окончательно все решилось в июле, тогда и заступил.

В 90-е Андрей Михайлович уже делал попытку совмещать тренерство хоккейной сборной Беларуси и минского «Динамо». Чем обернется вторая попытка спустя 25 лет? Фото: личный архив.

- В интервью «Прессболу» в 96-м вы сказали: «Есть люди, которые хотят поставить меня на колени, чтобы самим исполнить роль короля». Такое ощущение и сегодня?

- Точно такого же нет. Но все понимают, что происходит в хоккее, и многие этой ситуацией пользуются. Но я не думаю о рисках: есть работа, которую надо выполнить - и я работаю. А дальше будет видно - цыплят по осени считают, у нас же будет видно по весне, ждем чемпионат мира в Казахстане.

- Платить надо, но и отрабатывай по-честному. Иногда специально провоцируем на эмоции, заводим - чтобы вырабатываемый адреналин давал отдачу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Раз цель - чемпионат мира и выход в элитный дивизион, а времени на подготовку мизер, зачем было взваливать на себя и минское «Динамо»? Не думали, что усидеть на этих двух стульях - гиблая затея?

- Гиблая не гиблая, но да - «Динамо» было в плачевном состоянии. Но там костяк хоккеистов, которые представят нашу сборную на чемпионате мира. Да, то, как они выглядели, в каком функциональном состоянии были, - удручающая картина.

И со сменой тренера опоздали. Сейчас времени тренироваться нет - все время игры, игры, игры. Уже немножко изменили атмосферу, отношение, но не все сразу. Как говорят - табун лошадей моментально не повернешь, какое-то время нужно с ними проскакать (улыбается).

- Но от вас ждут быстрого результата, с долгим уже надоело возиться.

- Быстро не будет – так могут рассуждать лишь дилетанты. Когда команда физически не готова, ты не придешь, не сделаешь по мановению волшебной палочки, чтобы сразу все побежали-полетели. Много моментов, на которые нужно время.

- Я не думаю о рисках: есть работа, которую надо выполнить - и я работаю...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У нас рассуждают по-другому: «Ага, поставили Сидоренко – сейчас посмотрим, каков герой…» И потирают руки, видя, как было первое время: проигрыш, проигрыш, проигрыш...

Да, вначале было несколько поражений подряд, но все равно положительная тенденция есть. Ее мало, я сам недоволен. Но вопрос в другом - команда запущенная, нет баланса между атакой и обороной. И самый страшный момент в «Динамо» - команда физически не была готова к чемпионату, а эта база закладывается летом.

Этот момент был упущен: Сидоренко или кто-то другой бы пришел - картина была бы одинаковой. Состав набирали другие люди, я бы собрал свою команду и готовил бы ее иначе - я немного по-другому представляю себе хоккей.

«Привыкли к канадскому менталитету, но нашим нужна жесткая рука»

- В последнее время в хоккее как под копирку: новый тренер - новые надежды и очередной провал. Как переломить ситуацию?

- Нужно, чтобы в хоккее работала система. Но мы взяли канадский вектор, и за это время не воспитали для сборной ни одного сильного хоккеиста. Итог – нет результата ни в сборной, ни в «Динамо».

- Чья вина?

- Что сейчас говорить? На мой взгляд, по «Динамо» стратегически неправильно была проведена работа. Что касается сборной - я уже пригласил в нее всех наших лучших игроков. Проблем много, но я уже привык: впрягся - и тяну.

- Нужно, чтобы в хоккее работала система. Но мы взяли канадский вектор, и за это время не воспитали для сборной ни одного сильного хоккеиста. Итог – нет результата ни в сборной, ни в «Динамо».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На протяжении всей моей тренерской карьеры команды попадались не самые богатые и почти все с кризисом управления. Но все определяют игроки и бюджет - тогда можно дать результат.

Часто из клуба в клуб ситуации повторяются. Взять ту же польскую «Унию» из Освенцима - не сразу клеилось. Пришлось решать разные задачи, не только тренерские, некоторые воспринимали мои инициативы в штыки. Помню, не выдержал: «Ах так? Занимайтесь тогда сами!» Коньки в сумку - и на вокзал. Догнали, дали карт-бланш - только не бросай! (Улыбается.)

Уже немножко изменили атмосферу, отношение, но не все сразу. Как говорят - табун лошадей моментально не повернешь, какое-то время нужно с ними проскакать. Фото: личный архив.

Систему наладили, билеты раскупали. Но это другой менталитет, в итоге слаженная работа руководства - и я получал от этого настоящее удовольствие. Поэтому и достигли серьезных результатов («Уния» три раза подряд стала чемпионом Польши. - Ред.), потом достойно выступили со сборной Польши.

На протяжении всей моей тренерской карьеры команды попадались не самые богатые и почти все с кризисом управления. Но все определяют игроки и бюджет - тогда можно дать результат. Фото: личный архив.

- Когда вы тренировали польских хоккеистов, вас нарекли «золотым диктатором». Сработает ли этот принцип у нас?

- Я люблю дисциплину, возможно, вы обратили внимание - в играх стали меньше удаляться, появилась игровая дисциплина. В команде были большие проблемы даже по бытовой дисциплине. Канадские тренеры пустили это на самотек, и многие расслабились - привыкли к канадскому менталитету. Но нашим нужна жесткая рука. Если в Канаде это работает, у нас воспринимается как слабость.

«Если хоккеист начинает говорить - ищи замену»

- Когда в 90-х вас убрали, какие выводы вы сделали?

- Не подпускай близко тех, кого считаешь незаменимым: сделаешь добро - получишь зло. Благодаря моей поддержке некоторые и тренерами стали, и сейчас перенимают опыт, налаживают показательную дисциплину… Я многим когда-то дал путевку в жизнь - того же Михаила Захарова, когда он в Америке думал заканчивать карьеру, вернул в сборную. Если бы не взял – многое бы могло сложиться иначе… Ковалев, Андриевский, Скабелка - многих тогда заставил работать, и завертелось - у ребят получилось.

- Ты на виду, ответственность огромная, с другой стороны - это главный стимул в жизни. Если захиреешь, закиснешь – всё.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Впечатлило, что то «письмо 23-х», которое вы расценили как предательство, единственный из игроков сборной, кто не подписал, - Андрей Скабелка. И еще там не было имени Руслана Салея - вы ему дали путевку в большой спорт.

- Руслана тогда дисквалифицировали, и, чтобы парень здесь не погиб, мы направили его в Америку. Ему сантиметра не хватало, чтобы начать играть в НХЛ - критерии были суровые. Поначалу агент говорил, что Салею не хватает жесткости - Руслан начал еще больше пахать. Молча - взял и наработал.

Поэтому я всегда говорю: «Если хоккеист начинает говорить - ищи замену». У Руслана был прагматичный, взвешенный подход - потому и стал звездой.

Большинство хоккеистов, получив в Америке первые доллары, сразу купили дорогие машины. Руслан взял за несколько сотен - чтобы ездила. Это о многом говорит. А когда менталитет «лишь бы дорваться» - пиши пропало.

- Были предложения платить хоккеистам только за результат. Не это ли главный мотиватор?

- Платить надо, но и отрабатывай по-честному. Иногда специально провоцируем на эмоции, заводим - чтобы вырабатываемый адреналин давал отдачу (улыбается). Тонкие моменты - чистая психология.

Но я верю, что в любом случае изменю ситуацию. Уже и забивать начали, хоть сейчас нет ярких хоккеистов - за счет чего выигрывать? За счет организации, дисциплины и функциональной подготовки. Да, хотелось бы, чтобы все игры «Динамо» собирали 15-тысячную арену. Но для этого надо менять стратегию. Плюс готовить игроков для сборной, там сейчас образовалась пропасть – часть хоккеистов уже на исходе, а с молодежью еще работать и работать.

- Хоть вы и «золотой диктатор», но многие считают вас слишком интеллигентным.

- Хочется построить отношения на доверии. А надо бы стать злым (улыбается). Потому везде одно и то же - стараешься поступать справедливо, честно, а порядочность никому не нужна. Я ведь тоже был хоккеистом, но мы были другие. У нас тренировки были - кувырки на асфальте, тогда спортивные площадки асфальтировали.

Представьте: бросили баскетбольный мячик в кольцо, и, пока он падает, надо кувыркнуться и успеть поймать. Все тело в кровь стесывали.

Штангу с блинами по 160 кило тягали - глаза вываливались. Сейчас весь опорно-двигательный аппарат напоминает о былом. Сегодня же к процессу и к хоккеистам подходим гибко. Но если уж мы договорились, а кто-то не сделал, с той же дисциплиной - он уже проиграл.

- Уволите?

- Есть и система штрафов. За нарушение дисциплины, за глупые удаления, длинный язык. Не хочу никого наказывать - просто надо ответственнее относиться к работе. Не изменишь отношение – ничего не добьешься.

- Есть игроки, с которыми уже понимаете - не получится?

- Нескольких игроков уже убрали: не слышали меня и не соответствовали параметру «цена-качество». Многие задумались.

«Мама советует: «Нападать надо, а вы всё пятитесь!»

- Андрей Михайлович, вы для многих по картинке - ого-го мужчина…

- Мама всегда смотрит хоккей, советы дает: то «удаляетесь много», то «нападать надо, а вы всё пятитесь!» Я в ответ: «Я стараюсь».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Да старый уже (смеется).

- Для мужчины в форме 59 - самый сок!

- Почти все время занимает хоккей, остальное - семье.

Слева направо: с невесткой, сыном, дочкой и внучками. Фото: личный архив.

Супруга домохозяйка, в этом году 40 лет, как мы вместе. У нас взрослая дочь, сын с женой родили двух любимых внучек-близняшек - Киру и Владу, им по 9 лет. Занимаются в модельном агентстве, выступают на подиуме, хорошо учатся.

Кира и Влада – красавицы-близняшки - радуют дедушку успехами в школе и на подиуме. Фото: личный архив.

Для меня семейные ценности очень важны, моей маме 82 года. Всегда смотрит хоккей, советы дает: то «удаляетесь много», то «нападать надо, а вы всё пятитесь!» Я в ответ: «Я стараюсь». Она: «Плохо стараешься!» Любит пожурить (улыбается). Каюсь, семья меня видит мало - вчера в полночь с дочкой пересеклись, поговорили.

Внучки Кира и Влада, им по 9 лет, занимаются в модельном агентстве, выступают на подиуме, хорошо учатся. Фото: личный архив.

Жена за годы выработала терпеливую позицию. У нас очень дружная семья, по возможности стараюсь их объединять - они прекрасно понимают мою работу. Даже гордятся, внучка Кира недавно сказала: «Дедушка, я не хочу опозорить фамилию Сидоренко». Думаю: «Ничего себе мысли в 9 лет!..»

- Андрей Михайлович, чемпионат мира может стать главным подарком к вашему юбилею 22 июля?

- Да, но на данном этапе все шишки летят в меня - поэтому пока перестал читать комментарии в интернете. После игры ночью приезжаешь и тупо щелкаешь по каналам. Вчера посмотрел хоккей, послушал мотивационную речь Аль Пачино и в четыре лег спать. Сейчас поедем с хоккеистами в детский дом с подарками, потом с каждым спортсменом поговорить надо, до каждого достучаться.

- А если совсем невмоготу, есть хобби, чтобы отвлечься?

- Бывает, иду в магазин - да, занимаюсь шопингом (улыбается). Понравилась вещь - нужна она мне или нет - неважно. Хорошие джинсы, рубашка или даже телефон. Потом думаешь - зачем купил? Отвлекся... Раздариваю довольным родным и друзьям. Отдушина - спорт, стараюсь держать себя в форме: плаваю, на коньках катаюсь. Я же публичный человек, не пойдешь же – «Он вышел родом из народа. Но, вышел и упал на снег (улыбается)». Держу себя в тонусе - голова тоже должна быть светлая.

Некоторые на мне одежду рассматривают, а мне не до того. Недавно две игры выиграли - бросил рубашку в стирку. И вспомнил примету: выиграли - не стирай. Достал - играем дальше (смеется)...

Еще я театр люблю. На даче у родных люблю большой семьей собираться. Я и траву там кошу, и в бане парюсь. На свой дом пока времени нет…

- Но огромная зарплата - за сборную да плюс «Динамо» - компенсирует лишения? Наверняка больше, чем у другого белорусского тренера?

- Гораздо меньше, чем у некоторых (улыбается). И не думайте, что я здесь ради денег - за совместительство я ничего не получаю. За деньги многие горазды были, а вы найдите энтузиаста, который бы горел за идею.

- Похоже, уже нашли...

- Да, в хоккее я не бизнесмен (улыбается). Сейчас, скорее, важен результат, моральное удовлетворение от того, что ты можешь. Себя отстоять и страну не подвести - вот и весь мой бизнес-план к приближающемуся 60-летию. Ты на виду, ответственность огромная, с другой стороны - это главный стимул в жизни. Если захиреешь, закиснешь – всё.

Да, меня бьют - тяжело, я ж интеллигент, но в то же время это и смысл. Кто-то скажет - чудак, адреналинщик. Только я не смолчу: чтобы судить кого-то - докажи, что сам в этой жизни что-то собой представляешь.

- Себя отстоять и страну не подвести - вот и весь мой бизнес-план к приближающемуся 60-летию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Михайлович Сидоренко, родился 22 июля 1959 года в Чебаркуле Челябинской области. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер Беларуси. Чемпион мира в составе молодежной сборной (1979), трехкратный чемпион Беларуси (1992, 1993, 1994), четырехкратный чемпион Польши (1997—2000), дважды финалист Кубка Чемпионов (1994, 1995). Играл за «Трактор», «Динамо» (Москва), «Северсталь», «Динамо» (Минск). С 1993 года тренировал «Тивали», сборную Беларуси, Польши, польскую «Унию», «Спартак» (Москва), «Трактор», «Дизель», «Гомель» и др. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею и ХК «Динамо» (Минск). Женат, двое детей, двое внуков.