2019-01-16T16:22:00+03:00
Общество
КП Беларусь

«Есть и темы, которые, рановато давать в 8-м классе». Репетитор о программе по математике, которые покритиковал президент

Александр Лукашенко много говорил о проблемах образования, согласовывая 15 января назначение Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета
Сергей ТРЕФИЛОВ
Поделиться:
Судя по всему, в 2019 году систему образования могут ждать новые изменения в сторону неперегруженности программ. Фото: kp.byСудя по всему, в 2019 году систему образования могут ждать новые изменения в сторону неперегруженности программ. Фото: kp.by
Изменить размер текста:

Как это бывало уже не раз, Лукашенко заметил, что школьные программы очень сложны.

- Вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в нормальный вид. У нас порой уже в восьмом-девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр, - предупредил Александр Лукашенко, говоря об Игоре Карпенко.

Младший сын президента Николай и учится в 8-м классе. Так что глава государства говорит о вещах, которые ему в силу этих обстоятельств как раз близки в данный момент.

«Комсомолка» поинтересовалась у известного репетитора по математике и физике Алексея Василевского, чем сложна программа по упомянутой президентом математике в 8-м классе.

- Программа по математике, на мой взгляд, немного неровная, но - подъемная. Идут темы и посложнее, и попроще. Например, в середине второй четверти начинают изучать квадратные уравнения. Но разве это вузовская программа? Это база: квадратные уравнения из числа самых простых. Там есть готовый алгоритм, который используется при решении задач, он не требует творческого мышления. Но есть и темы, которые, мне кажется, рановато давать в 8-м классе. Например, метод выделения полного квадрата. Там надо научиться видеть формулу сокращенного умножения в немного нестандартном виде. В любом случае, многое зависит от ученика. Если на занятия приходят высокомотивированные дети, они быстро все схватывают.

А вот по физике в 8-м классе все легко и просто – она изучается на уровне понимания явлений и процессов, там минимум формул и задач. Там все непонимания можно решить занятиями – если ребенок что-то не понимает, значит, он не открывал учебник и ничего не делал. Кстати, по физике именно в 8-м классе рекомендую ученикам обращаться к YouTube – там хватает разнообразного образовательного контента в самых доступных формах.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

После прежних выступлений главы государства по этому вопросу уже вносились существенные изменения в программы.

Так, начатые в 2015-м реформы, завершали летом 2017-го как раз следом за жесткими заявлениями Александра Лукашенко. Тогда в Министерстве образования объясняли необходимость изменений тем, что программы перегружены материалом, кое-что не соответствовало возрастным особенностям учащихся, детям не хватало времени для отработки материала.

В итоге, по многим предметам сокращены часы и объем материала, учтены межпредметные связи, исключено дублирование близких тем, а сложные для восприятия параграфы перенесли в старшие классы либо на повышенный уровень. Под это переработали учебники, причем не все из них успели выйти после этих изменений. Подо все эти изменения создавались рабочие группы.

Примерно в то же время озвучили решение об отказе от гимназий с 5-го класса с прошлого учебного года и отмены экзамены в них. Это событие широко обсуждалось родителями и экспертами, обеспокоенными падением уровня школьного образования. Также с начала 2017/2018 учебного года изменили и время начала уроков во многих школах на 9.00, что вызвало волну негодования у родителей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мы присвоим звание бакалавра, чтобы дипломы подходили, но будем считать, что это человек с высшим образованием»

Также Александр Лукашенко пояснил, какой подход к магистратуре кажется ему приемлемым.

Президенту нравится, что в белорусских вузах это ступень подготовки научных кадров, а не вторая ступень подготовки специалистов. Так это принято согласно Болонской системе: один из ее нюансов - разделение на бакалавриат и магистратуру как ступени подготовки специалиста. Об опыте работы по-болонски в России главе государства в ответ на его вопрос рассказал ректор Белорусско-Российского университета Михаил Лустенков. Он отметил, что российский бакалавриат (первые годы обучения в вузе) - это знания на уровне техникума. В ответ Лукашенко предостерег от заимствования российского опыта, перенятого из-за рубежа: «Россия […] сейчас не знает, что с ним делать». Также глава государства тонко уколол Болонскую систему.

- В магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием. Всех туда скопом посылать не надо. Хорошо, мы присвоим звание бакалавра после окончания вуза, чтобы дипломы подходили, но будем считать, что это человек с высшим образованием.

Глава государства заметил: нередко вчерашние студенты поступают в магистратуру «без особых на то причин»: «И не дай бог мы проверим, и это подтвердится».

- И это тоже надо проверить: какие программы в магистратуре. В некоторых вузах (я уже получил информацию и занимаюсь этим) какая-то шлифовка старой программы, которую они прошли в вузе. То есть целый год идет повторение того, что они уже изучили. В лучшем случае углубленное повторение. Этого быть не должно. Должна быть особая программа в каждом вузе, нацеленная на подготовку специалистов высокой квалификации, которые будут заниматься наукой и преподаванием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент недоволен министром образования Игорем Карпенко: «Программы надо реанимировать и привести в нормальный вид»

Особенно Александр Лукашенко отметил сложность программ за 8-9 класс - сейчас в 8-м классе учится сын президента Николай (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Татьяна Мархель: Я очень романтичная - однажды в мечтах влюбилась в Василя Быкова и писала ему анонимные письма
Накануне юбилея народной актрисы, которая стала символом белорусской женщины, «Комсомолка» расспросила Татьяну Григорьевну о том, как она молилась и молчала на сцене, выливала флакон Chanel №5 и об опасных танцах в ресторане [фото]
Суд над экс-чиновником Мингориcполкома: «Требовал платить за спокойную работу и отсутствие проверок»
Сторона обвинения считает, что бывший начальник Главного управления потребительского рынка Сергей Барисевич собирал дань с руководителей школьных столовых и заведующих магазинами «Живинка»
Александр Лукашенко раздал награды, а артисты изобразили героев советских фильмов
Традиционно на старый Новый год Александр Лукашенко устраивает в центре «БелЭкспо» (который удобно располагается по соседству с Дворцом Независимости) прием для известных людей Беларуси.
Новости 24
ГАИ: 17 января не ставьте машины под деревьями, откажитесь от поездок
Третьекурсник Военной академии Минска погиб под колесами фуры
Возле Лиды перевернулся грузовик, который перевозил 4 миллиона яиц
Суд за дедовщину в Гродно: ефрейтора и рядового взяли под стражу в зале суда
Минчанин в «Макдональдсе» переоделся в форму сотрудника и спровоцировал драку
На сайте объявлений выставили на продажу «Теслу» почти за 200 тысяч долларов
В Гомеле мужчина приговорен к 21 году за убийство 12-летней давности
Правительство определило, какие дети находятся в социально опасном положении
Сильный ветер и мокрый снег: 17 января будет около 7 градусов мороза
В гомельской женской колонии открыли общежитие для заключенных мам с детьми
Парковка в ТРЦ Dana Mall теперь будет платной
В Гродно будут судить мужчину, который вколол детям неизвестное вещество в подъезде
Большой ремонт до конца мая: как объехать путепроводы на 3-м и 25-м км МКАД
Минфин увеличил цены на скупку драгметаллов у населения
В Гродно подросток пошел в школу и пропал
В Могилеве мужчина облил кислотой бывшую жену
В Барановичах школьница выпала из окна девятого этажа
Парламент Британии отверг соглашение с ЕС по Brexit
Александра Саснович вышла в третий круг Australian Open
Могилевчанин отработал на вахтерше приемы восточных единоборств
Погода в Беларуси на 16 января: непродолжительный снег и мороз