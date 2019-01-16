«Есть и темы, которые, рановато давать в 8-м классе». Репетитор о программе по математике, которые покритиковал президент

Как это бывало уже не раз, Лукашенко заметил, что школьные программы очень сложны.

- Вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в нормальный вид. У нас порой уже в восьмом-девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр, - предупредил Александр Лукашенко, говоря об Игоре Карпенко.

Младший сын президента Николай и учится в 8-м классе. Так что глава государства говорит о вещах, которые ему в силу этих обстоятельств как раз близки в данный момент.

«Комсомолка» поинтересовалась у известного репетитора по математике и физике Алексея Василевского, чем сложна программа по упомянутой президентом математике в 8-м классе.

- Программа по математике, на мой взгляд, немного неровная, но - подъемная. Идут темы и посложнее, и попроще. Например, в середине второй четверти начинают изучать квадратные уравнения. Но разве это вузовская программа? Это база: квадратные уравнения из числа самых простых. Там есть готовый алгоритм, который используется при решении задач, он не требует творческого мышления. Но есть и темы, которые, мне кажется, рановато давать в 8-м классе. Например, метод выделения полного квадрата. Там надо научиться видеть формулу сокращенного умножения в немного нестандартном виде. В любом случае, многое зависит от ученика. Если на занятия приходят высокомотивированные дети, они быстро все схватывают.

А вот по физике в 8-м классе все легко и просто – она изучается на уровне понимания явлений и процессов, там минимум формул и задач. Там все непонимания можно решить занятиями – если ребенок что-то не понимает, значит, он не открывал учебник и ничего не делал. Кстати, по физике именно в 8-м классе рекомендую ученикам обращаться к YouTube – там хватает разнообразного образовательного контента в самых доступных формах.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

После прежних выступлений главы государства по этому вопросу уже вносились существенные изменения в программы.

Так, начатые в 2015-м реформы, завершали летом 2017-го как раз следом за жесткими заявлениями Александра Лукашенко. Тогда в Министерстве образования объясняли необходимость изменений тем, что программы перегружены материалом, кое-что не соответствовало возрастным особенностям учащихся, детям не хватало времени для отработки материала.

В итоге, по многим предметам сокращены часы и объем материала, учтены межпредметные связи, исключено дублирование близких тем, а сложные для восприятия параграфы перенесли в старшие классы либо на повышенный уровень. Под это переработали учебники, причем не все из них успели выйти после этих изменений. Подо все эти изменения создавались рабочие группы.

Примерно в то же время озвучили решение об отказе от гимназий с 5-го класса с прошлого учебного года и отмены экзамены в них. Это событие широко обсуждалось родителями и экспертами, обеспокоенными падением уровня школьного образования. Также с начала 2017/2018 учебного года изменили и время начала уроков во многих школах на 9.00, что вызвало волну негодования у родителей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мы присвоим звание бакалавра, чтобы дипломы подходили, но будем считать, что это человек с высшим образованием»

Также Александр Лукашенко пояснил, какой подход к магистратуре кажется ему приемлемым.

Президенту нравится, что в белорусских вузах это ступень подготовки научных кадров, а не вторая ступень подготовки специалистов. Так это принято согласно Болонской системе: один из ее нюансов - разделение на бакалавриат и магистратуру как ступени подготовки специалиста. Об опыте работы по-болонски в России главе государства в ответ на его вопрос рассказал ректор Белорусско-Российского университета Михаил Лустенков. Он отметил, что российский бакалавриат (первые годы обучения в вузе) - это знания на уровне техникума. В ответ Лукашенко предостерег от заимствования российского опыта, перенятого из-за рубежа: «Россия […] сейчас не знает, что с ним делать». Также глава государства тонко уколол Болонскую систему.

- В магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием. Всех туда скопом посылать не надо. Хорошо, мы присвоим звание бакалавра после окончания вуза, чтобы дипломы подходили, но будем считать, что это человек с высшим образованием.

Глава государства заметил: нередко вчерашние студенты поступают в магистратуру «без особых на то причин»: «И не дай бог мы проверим, и это подтвердится».

- И это тоже надо проверить: какие программы в магистратуре. В некоторых вузах (я уже получил информацию и занимаюсь этим) какая-то шлифовка старой программы, которую они прошли в вузе. То есть целый год идет повторение того, что они уже изучили. В лучшем случае углубленное повторение. Этого быть не должно. Должна быть особая программа в каждом вузе, нацеленная на подготовку специалистов высокой квалификации, которые будут заниматься наукой и преподаванием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент недоволен министром образования Игорем Карпенко: «Программы надо реанимировать и привести в нормальный вид»

Особенно Александр Лукашенко отметил сложность программ за 8-9 класс - сейчас в 8-м классе учится сын президента Николай (читать далее)