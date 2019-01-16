2019-01-16T12:22:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Телевизоры, пледы и 700 сертификатов «Евроопт»: «Комсомолка» назвала имена тех, кто получил призы за подписку

Мы уже подвели итоги рекламной игры «Cемейные традиции»
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«Комсомолка» постоянно радует своих подписчиков призами.«Комсомолка» постоянно радует своих подписчиков призами.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Те, кто подписался на «Комсомолку» на первое полугодие 2019 года стали участниками розыгрыша ценных подарков. Подписчики, которым улыбнулась удача, выиграли телевизоры, пледы, денежный приз 500 рублей и 700 денежных сертификатов в «Евроопт».

Так, современные телевизоры LG достались Рудинскому В.П. из Любани, Пименовой М.А. из Жодино, Кислицкой Г.А. из Хойников, денежный приз в 500 рублей достался Абросимовой Г.А. из д. Заречье Смолевичского района, а пледы и 700 денежных сертификатов в «Евроопт» разъехались по всей стране.

Кстати, денежные сертификаты в «Евроопт» на 15 рублей, которые разыграла «Комсомолка» - это та сумма, которой достаточно, чтобы стать участником еще одного розыгрыша - «Удача в придачу!» в «Евроопте», где каждую неделю разыгрывают крупные денежные призы и автомобили. Вот так, подписавшись на «Комсомолку», можно стать обладателем заветных ключей от собственного автомобиля.

Не стоит отчаиваться, если вам не повезло в этой рекламной игре. «Комсомолка» постоянно радует своих подписчиков призами. За последние несколько лет мы разыграли среди своих читателей около 300 ценных призов и более 1000 денежных призов и сертификатов. Уверяем, что это не предел. Уже в конце февраля стартует «Зеленый марафон» - проект, который мы проводим с 2010 года. Будет все: и пакетики семян в подарок, и розыгрыш элитных сортов картофеля, и дачные призы для постоянных подписчиков.

Что делать, чтобы не пропустить все ближайшие акции для подписчиков?

Те, кто хочет в 2019 году участвовать в наших рекламных играх, но не успел оформить подписку на «толстушку» на все полугодие, могут до 25 января подписаться минимум на три месяца на ежедневный выпуск + «толстушка» начиная с февраля.

Подписка по индексу для постоянных подписчиков 63356 обойдется вам в 55 рублей 50 копеек за три месяца. Газета будет приходить в почтовый ящик пять раз в неделю, а значит, свежих и интересных новостей будет много. Кстати, для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей у нас есть специальный индекс 63359. При подписке на почте стоимость по нему 50 рублей 85 копеек. Эти же индексы действуют и при подписке до востребования в «Белсоюзпечати»: индекс 63356 - 36,03 рубля, 63359 - 31,29 рубля. Подписка в «Белсоюзпечати» доступна жителям Минска и области, а также жителям Брестской и Могилевской областей.

Не откажите себе в удовольствии читать свежие новости в любимой газете и благодаря ей выиграть приятные призы.

Полные списки победителей рекламной игры - на kp.by

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