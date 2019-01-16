Телевизоры, пледы и 700 сертификатов «Евроопт»: «Комсомолка» назвала имена тех, кто получил призы за подписку

Те, кто подписался на «Комсомолку» на первое полугодие 2019 года стали участниками розыгрыша ценных подарков. Подписчики, которым улыбнулась удача, выиграли телевизоры, пледы, денежный приз 500 рублей и 700 денежных сертификатов в «Евроопт».

Так, современные телевизоры LG достались Рудинскому В.П. из Любани, Пименовой М.А. из Жодино, Кислицкой Г.А. из Хойников, денежный приз в 500 рублей достался Абросимовой Г.А. из д. Заречье Смолевичского района, а пледы и 700 денежных сертификатов в «Евроопт» разъехались по всей стране.

Кстати, денежные сертификаты в «Евроопт» на 15 рублей, которые разыграла «Комсомолка» - это та сумма, которой достаточно, чтобы стать участником еще одного розыгрыша - «Удача в придачу!» в «Евроопте», где каждую неделю разыгрывают крупные денежные призы и автомобили. Вот так, подписавшись на «Комсомолку», можно стать обладателем заветных ключей от собственного автомобиля.

Не стоит отчаиваться, если вам не повезло в этой рекламной игре. «Комсомолка» постоянно радует своих подписчиков призами. За последние несколько лет мы разыграли среди своих читателей около 300 ценных призов и более 1000 денежных призов и сертификатов. Уверяем, что это не предел. Уже в конце февраля стартует «Зеленый марафон» - проект, который мы проводим с 2010 года. Будет все: и пакетики семян в подарок, и розыгрыш элитных сортов картофеля, и дачные призы для постоянных подписчиков.

Что делать, чтобы не пропустить все ближайшие акции для подписчиков?

Те, кто хочет в 2019 году участвовать в наших рекламных играх, но не успел оформить подписку на «толстушку» на все полугодие, могут до 25 января подписаться минимум на три месяца на ежедневный выпуск + «толстушка» начиная с февраля.

Подписка по индексу для постоянных подписчиков 63356 обойдется вам в 55 рублей 50 копеек за три месяца. Газета будет приходить в почтовый ящик пять раз в неделю, а значит, свежих и интересных новостей будет много. Кстати, для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей у нас есть специальный индекс 63359. При подписке на почте стоимость по нему 50 рублей 85 копеек. Эти же индексы действуют и при подписке до востребования в «Белсоюзпечати»: индекс 63356 - 36,03 рубля, 63359 - 31,29 рубля. Подписка в «Белсоюзпечати» доступна жителям Минска и области, а также жителям Брестской и Могилевской областей.

Не откажите себе в удовольствии читать свежие новости в любимой газете и благодаря ей выиграть приятные призы.

Полные списки победителей рекламной игры - на kp.by