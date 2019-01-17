Мужчина терроризировал жену и сломал руку 12-летнему сыну, который вступился за мать

Два года назад мужчина вместе с женой, тещей и тремя детьми переехал в Беларусь из другой страны. Обосновались в одной из деревень на Оршанщине. Поначалу проблем у супругов не было - он устроился рабочим на одно из предприятий, она - в хлебопекарню. Но через какое-то время мужчина пристрастился к спиртному. Попойки не прекращались. В конце концов мужчина ушел из семьи, а женщина подала на развод.

- Мужчина жил у знакомых в той же деревне и постоянно устраивал супруге скандалы. Приходил домой, подкарауливал ее на улице, мог явиться в пекарню и начать выяснять отношения там, - рассказала заместитель прокурора Оршанского района Людмила Дегалевич. - Дошло до того, что коллега провожала ее с работы. Женщина боялась поздно идти домой одна - однажды вечером муж подкараулил ее возле дома и, приставив к горлу нож, угрожал убить.

Через несколько дней после этого инцидента ночью мужчина ворвался в дом к супруге, ударил ее ногой в грудь и кулаком в лицо, бросил на кровать. Старший сын попытался защитить мать. 12-летний мальчик бросился отцу на спину, схватил его за шею и стал оттаскивать от матери. Мужчина оттолкнул ребенка, тот ударился о дверной косяк и сломал руку.

Мужчину признали виновным в угрозе убийством и причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности.