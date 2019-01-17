2019-01-17T00:14:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мужчина терроризировал жену и сломал руку 12-летнему сыну, который вступился за мать

40-летний житель Оршанского района должен отбыть три месяца ареста
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Мужчина напал на жену и сломал руку 12-летнему сыну, который вступился за мать.Мужчина напал на жену и сломал руку 12-летнему сыну, который вступился за мать.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:

Два года назад мужчина вместе с женой, тещей и тремя детьми переехал в Беларусь из другой страны. Обосновались в одной из деревень на Оршанщине. Поначалу проблем у супругов не было - он устроился рабочим на одно из предприятий, она - в хлебопекарню. Но через какое-то время мужчина пристрастился к спиртному. Попойки не прекращались. В конце концов мужчина ушел из семьи, а женщина подала на развод.

- Мужчина жил у знакомых в той же деревне и постоянно устраивал супруге скандалы. Приходил домой, подкарауливал ее на улице, мог явиться в пекарню и начать выяснять отношения там, - рассказала заместитель прокурора Оршанского района Людмила Дегалевич. - Дошло до того, что коллега провожала ее с работы. Женщина боялась поздно идти домой одна - однажды вечером муж подкараулил ее возле дома и, приставив к горлу нож, угрожал убить.

Через несколько дней после этого инцидента ночью мужчина ворвался в дом к супруге, ударил ее ногой в грудь и кулаком в лицо, бросил на кровать. Старший сын попытался защитить мать. 12-летний мальчик бросился отцу на спину, схватил его за шею и стал оттаскивать от матери. Мужчина оттолкнул ребенка, тот ударился о дверной косяк и сломал руку.

Мужчину признали виновным в угрозе убийством и причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Поскользнулся прямо… под колеса. В Вилейском районе пешеход спровоцировал ДТП
Белоруснефть к 2020 году установит больше 150 зарядных станций для электромобилей
20-летний ипэшник в Минске обманул почти на $35 тысяч десятки людей и юрлиц
В вузах отменят историю Беларуси, но будут изучать государственность
ГАИ: 17 января не ставьте машины под деревьями, откажитесь от поездок
Третьекурсник Военной академии Минска погиб под колесами фуры
Возле Лиды перевернулся грузовик, который перевозил 4 миллиона яиц
Суд за дедовщину в Гродно: ефрейтора и рядового взяли под стражу в зале суда
Минчанин в «Макдональдсе» переоделся в форму сотрудника и спровоцировал драку
На сайте объявлений выставили на продажу «Теслу» почти за 200 тысяч долларов
В Гомеле мужчина приговорен к 21 году за убийство 12-летней давности
Правительство определило, какие дети находятся в социально опасном положении
Сильный ветер и мокрый снег: 17 января будет около 7 градусов мороза
В гомельской женской колонии открыли общежитие для заключенных мам с детьми
Парковка в ТРЦ Dana Mall теперь будет платной
В Гродно будут судить мужчину, который вколол детям неизвестное вещество в подъезде
Большой ремонт до конца мая: как объехать путепроводы на 3-м и 25-м км МКАД
Минфин увеличил цены на скупку драгметаллов у населения
В Гродно подросток пошел в школу и пропал
В Могилеве мужчина облил кислотой бывшую жену
В Барановичах школьница выпала из окна девятого этажа
Парламент Британии отверг соглашение с ЕС по Brexit
Александра Саснович вышла в третий круг Australian Open
Могилевчанин отработал на вахтерше приемы восточных единоборств
Погода в Беларуси на 16 января: непродолжительный снег и мороз