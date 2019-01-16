В Минск прилетел «Дворец с крыльями» - роскошный самолет привез президента беднейшей Зимбабве

В Минск на встречу с Александром Лукашенко прилетел президент Замбабве Эммерсон Мнангагва. Интересно, что эта страна когда-то считалась одной из богатейших в Африке, а сегодня она – одна из беднейших стран в мире, страдающая от низкого уровня жизни, гиперинфляции и резкого роста цен на топливо. Страна отказалась от национальной валюты - зимбабвийского доллара - после рекордной инфляции в 2009 году, достигавшей 231 000 000%, в пользу иностранных валют. В эти дни в Зимбабве из-за подорожания цен на топливо начались беспорядки. Участники протестов обвиняют Мнангагву в невыполнении предвыборных обещаний, поскольку их покупательская способность была подорвана сильной инфляцией. В столицы Зимбабве отключили интернет. 15 января на улицы вывели армию, сообщает агентство Reuters.

Тем не менее, президент Замбабве Эммерсон Мнангагва продолжает свой тур. На днях он был в России – встречался с Путиным. Сегодня прилетел в Минск. Не просто прилетел – а на одном из самых роскошных самолетов в мире - Boeing 787 Dreamliner в эксклюзивной VIP-компоновке. Такой борт стоит 300 миллионов долларов, а час аренды обходится в 74 тысячи долларов. А учитывая, что в турне президент проведет две недели (после Беларуси он отправится в Азербайджан, Казахстан и Давос в Швейцарии), стоимость такого перелета может обойтись в 25 миллионов долларов!

В Минск прилетел «Дворец с крыльями» - роскошный самолет привез президента Зимбабве. Фото: airteamimages.com.

Заглянем внутрь самолета, который называют «Дворцом с крыльями». Огромный лайнер рассчитан всего на 40 пассажиров. В самолете есть ванная комната, роскошная спальня с огромной кроватью, гардероб, столовая, гостиная и кухня.

Спальня Boeing 787 Dreamliner в эксклюзивной VIP-компоновке. Фото: airteamimages.com.

- Арендующим воздушное судно предоставляются услуги дворецкого, соответствующие стандартам семизвездочных отелей, - сообщается на сайте гонконгской компании Deer Jet, которая владеет самолетом.

В Минск прилетел «Дворец с крыльями» - роскошный самолет привез президента Зимбабве. Фото: airteamimages.com.

В аэропорту гостя встретил управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман и замминистра иностранных дел Андрей Дапкюнас. Завтра президент Зимбабве во Дворце Независимости встретится с Александром Лукашенко. Президенты обсудят развитие политических и торгово-экономических контактов, перспективные направления для укрепления двустороннего взаимодействия, прежде всего в сфере торговли и инвестиций, реализации совместных проектов. По итогам переговоров ожидается подписание ряда международных документов. Также планируется встреча президента Зимбабве с представителями белорусского бизнеса.

В Минск прилетел «Дворец с крыльями» - роскошный самолет привез президента Зимбабве. Фото: airteamimages.com.

КСТАТИ

Месяц назад в Беларусь прилетал еще один африканский деятель – президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир, который правит этой страной аж с 1989 года! И тоже прилетал на роскошном VIP-лайнере. В VIP-салоне самолета всего 12 мест. Тут установлено несколько диванов и два сервированных обеденных стола - как в ресторане. В середине салона - спальня с отдельным санузлом, с душевой кабиной. В задней части находится еще 20 мест в бизнес-классе - для сопровождающих. В самом хвосте расположена кухня.