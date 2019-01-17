2019-01-17T09:54:48+03:00
Экономика
КП Беларусь

Медианная зарплата оказалась меньше средней почти на 243 рубля

Причем в сфере информационных технологий этот разрыв - около 1000 рублей, а в горнодобывающей промышленности - всего 39
Анна РЫБЧИНСКАЯ
Поделиться:
Медианная зарплата оказалась меньше средней почти на 243 рубляМедианная зарплата оказалась меньше средней почти на 243 рубляФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Если данные о средних зарплатах в стране мы узнаем от Белстата каждый месяц, то медианную подсчитывают гораздо реже - раз в полгода. Хоть она и считается более точным показателем.

В чем различия? Чтобы подсчитать среднюю зарплату, специалисты делают просто: складывают все зарплаты в стране - от самых низких до самых высоких, а потом делят на количество работающих. В итоге получается то, что и называют «средней температурой по больнице». В то время как медианная зарплата - это планка, больше и меньше которой в стране получает одинаковое количество человек. Это, можно сказать, середина зарплатного списка.

В ноябре прошлого года, по данным Белстата, медианная зарплата в Беларуси составила 751 руб. 10 коп. Средняя, для сравнения, 994 руб. Разница получилась немаленькой - почти 243 руб. Тем не менее, медианная зарплата тоже понемногу растет, как и средняя. По сравнению с предыдущим подсчетом, который был в мае прошлого года, она увеличилась на 41 руб. 80 коп.

Медианные зарплаты в отдельных сферах тоже отличаются от средних, и иногда значительно (см. инфографику). Например, медианная зарплата айтишников оказалась меньше средней на целых 989 рублей! Разница между медианной и средней зарплатой в сфере образования составила 128 руб. 40 коп., в здравоохранении - 144 руб. 90 коп. А вот медианные зарплаты в горнодобывающей промышленности почти не отличаются от средних, разница всего 38 руб. 70 коп.

Как медианная зарплата отличается от средней Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как медианная зарплата отличается от среднейФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
МИД о Бабиче: «Господин посол не видит разницы между федеральным округом и независимым государством»
Порошенко Зеленскому: «Вы не Голобородько, вы приехали не на троллейбусе и не на велосипеде!»
В Минске вспыхнул электросамокат, который принесли на ремонт
Зеленский: «Почему поджигателя магазина «Рошен» нашли за пару часов, а убийцу Павла Шеремета не нашли?»
Директор турфирмы «Сандали Тревел» в Минске обманула клиентов на крупную сумму
На стадионе «Олимпийский» в Киеве проходят дебаты Порошенко и Зеленского
В Бобруйске 2-летний малыш оделся и ушел из дома, пока никого из взрослых не было
Четырех девушек в Бресте сбила на «зебре» 41-летняя автоледи на Fiat
На Пасху на границе откроют пункты упрощенного пропуска
Не хотелось жаловаться: пенсионерка ночевала в сарае, потому что сын бил и угрожал арбалетом
Генпрокурор: «Молодые люди по бестолковости употребляют наркотики»