Медианная зарплата оказалась меньше средней почти на 243 рубля

Если данные о средних зарплатах в стране мы узнаем от Белстата каждый месяц, то медианную подсчитывают гораздо реже - раз в полгода. Хоть она и считается более точным показателем.

В чем различия? Чтобы подсчитать среднюю зарплату, специалисты делают просто: складывают все зарплаты в стране - от самых низких до самых высоких, а потом делят на количество работающих. В итоге получается то, что и называют «средней температурой по больнице». В то время как медианная зарплата - это планка, больше и меньше которой в стране получает одинаковое количество человек. Это, можно сказать, середина зарплатного списка.

В ноябре прошлого года, по данным Белстата, медианная зарплата в Беларуси составила 751 руб. 10 коп. Средняя, для сравнения, 994 руб. Разница получилась немаленькой - почти 243 руб. Тем не менее, медианная зарплата тоже понемногу растет, как и средняя. По сравнению с предыдущим подсчетом, который был в мае прошлого года, она увеличилась на 41 руб. 80 коп.

Медианные зарплаты в отдельных сферах тоже отличаются от средних, и иногда значительно (см. инфографику). Например, медианная зарплата айтишников оказалась меньше средней на целых 989 рублей! Разница между медианной и средней зарплатой в сфере образования составила 128 руб. 40 коп., в здравоохранении - 144 руб. 90 коп. А вот медианные зарплаты в горнодобывающей промышленности почти не отличаются от средних, разница всего 38 руб. 70 коп.