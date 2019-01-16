Арина Соболенко: «Сейчас стала кричать чуть тише»

Арина Соболенко (11-я в рейтинге) во втором круге Australian Open обыграла британку Кати Болтер (97). Следующей соперницей 20-летней минчанки станет 17-летняя Аманда Анисимова (87).

- Я работаю над психологией, потому что иногда мне на корте сносит крышу, и нужно это исправлять, - сказала Арина. - Раньше я не контролировала свою игру, а теперь понимаю, что происходит, как я должна действовать, как бить по мячу, когда нужно просто подержать мяч. Это придает мне уверенность в матчах.

Интересно, что год назад Арину в Австралии дразнили из-за ее громких криков во время ударов по мячу. Сейчас же отношение другое, как-никак белоруска одна из претенденток на титул.

- Атмосфера была отличная, собралось много зрителей, кто-то даже кричал мое имя. Если честно, я немного боялась сюда ехать. В прошлом году я не особо понравилась болельщикам, потому что я кричала как безумная. Но сейчас я чуть потише, - рассказывала Арина после первого круга.

После игры с Болтер Соболенко болельщикам бросила сувениры: повязку с головы поймали две женщины (у одной из них в руках был флаг Беларуси) и несколько минут вырывали ее из рук, спорили, кому она достанется. В итоге пришли секьюрити, увели женщин с трибун, а повязку забрали.