2019-01-16T17:59:44+03:00
Спорт
КП Беларусь

Арина Соболенко: «Сейчас стала кричать чуть тише»

После игры австралийские зрители едва не подрались, споря, кому достанется сувенир от белорусской теннисистки [видео]
Владимир КРИУЛИН
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Арина Соболенко в ударе. Фото: twitter.com/WTAАрина Соболенко в ударе. Фото: twitter.com/WTA
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Арина Соболенко (11-я в рейтинге) во втором круге Australian Open обыграла британку Кати Болтер (97). Следующей соперницей 20-летней минчанки станет 17-летняя Аманда Анисимова (87).

- Я работаю над психологией, потому что иногда мне на корте сносит крышу, и нужно это исправлять, - сказала Арина. - Раньше я не контролировала свою игру, а теперь понимаю, что происходит, как я должна действовать, как бить по мячу, когда нужно просто подержать мяч. Это придает мне уверенность в матчах.

Интересно, что год назад Арину в Австралии дразнили из-за ее громких криков во время ударов по мячу. Сейчас же отношение другое, как-никак белоруска одна из претенденток на титул.

- Атмосфера была отличная, собралось много зрителей, кто-то даже кричал мое имя. Если честно, я немного боялась сюда ехать. В прошлом году я не особо понравилась болельщикам, потому что я кричала как безумная. Но сейчас я чуть потише, - рассказывала Арина после первого круга.

После игры с Болтер Соболенко болельщикам бросила сувениры: повязку с головы поймали две женщины (у одной из них в руках был флаг Беларуси) и несколько минут вырывали ее из рук, спорили, кому она достанется. В итоге пришли секьюрити, увели женщин с трибун, а повязку забрали.

Австралийские зрители едва не подрались, споря, кому достанется сувенир от Арины Соболенко. Источник: Jedd Zetzer

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