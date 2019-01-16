Уловки маркетологов: В России продают «девяток яиц», а у нас - пиво объемом 480 мл и шоколад весом 80 граммов

Почти неделю интернет кипит: российские покупатели возмутились упаковкой яиц не с десятком, с «девятком» яиц. Многие увидели в этом прием маркетологов, который окрестили шринкфляция (от английского shrink - «сокращать»). Это когда от привычного объема товара отрезают незаметный на глаз кусочек, но берут те же деньги. На эту уловку покупаются люди во всем мире.

Мы отправились в минский гипермаркет, чтобы проверить, есть ли такие хитрости у нас.

Молочка: дешевле - в пакетах, а купить 900 г бывает выгоднее, чем литр

Заходим в магазин, и сразу хочется сказать спасибо МАРТу за инициативу с «честными ценниками»: сколько бы ни было в упаковке, рядом указана стоимость за литр или килограмм. Обязательными такие ценники станут с 21 февраля, но многие магазины уже это сделали.

Подходим к стенду с молочными продуктами. В пластмассовой бутылке молоко только одного производителя дотянуло до отметки в 1 литр. Но если сравнить «честную цену» 3,5%-ного молока, то упаковка 900 мл выходит… дешевле. Молоко в тетра-пак есть по 1 л и 950 мл. А вот молоко в полиэтиленовых пакетах - только объемом 1 л, и по цене - выгоднее всего. С кефиром сложнее - ни одной литровой пластиковой бутылки! А самые удивительные цифры на детском кефире: 207 и 210 мл.

Рядом упаковки мягкого творога по 125 г и зернистого по 235 и 380 г, но они хотя бы одного производителя. А вот творог одной и той же марки и одинаковой жирности 9% нашелся весом в 375 и 385 граммов. Первый стоит 2,34 рубля (килограмм - 6,24 рубля), второй - 2,6 рубля (за килограмм - 6,75 рубля). Если не пересчитывать в килограммы, то и не разберешься!

Полки с сырами пока радуют, почти везде привычные 200 или 250 граммов. Чего не скажешь о тех самых плавленых сырках из детства: вместо 100 г теперь только 80 или 90…

Крупы и шоколад лучше брать белорусские и весом побольше

Многие привыкли к пачкам масла по 200 г. В магазине таких не оказалось, только по 180 г, 400 г и даже 1 кг. И масло в упаковке 180 г получается на 8 рублей дороже килограммового.

Но самое интересное - на полке с майонезами и соусами. Кажется, их производители боятся ровных чисел: 837, 770, 680, 390, 380, 372, 210 и 190 граммов… Логику в объемах найти нам не удалось: часто аналогичный товар в упаковке 470 граммов будет выгоднее, чем в упаковке по 500 г.

Но нашлась и закономерность: чем дороже товар, тем больше вероятность найти его весом в 172 или 169 граммов. Доказательство - баночки иностранного джема по 284, 220 и 212 мл и азербайджанские перцы в баночках по 315 г.

Пакетов круп весом в 1 кг нашлось всего два: белорусская пшенка и дорогущий заморский рис (9,3 рубля!). Остальные упаковки только 800, 900, 700 и 500 г. И чем мельче упаковка - тем выше цена за килограмм.

Смотрим на хлопья на завтрак: цены взлетают в разы, а объемы - на столько же уменьшаются. Есть еще одна хитрость: все картонные упаковки - одного размера, а вот самих хлопьев может быть 185, 215 или 300 г.

Шоколадок по 100 г много, но и среди них замаскировались плитки по 90, 85 и 90 и 150 г. Причем пористый есть и по 80 г, хоть упаковка одинаковая с той, где шоколада лежит 100 г. Еще веселее с батончиками: там, где раньше было 100 г, теперь лишь есть и 81, и 82, и 77 г. Нашлась даже упаковка конфет в 172,2 г и ценой 15,1 рубля! В пересчете на «честные цены» это аж 87,7 рубля за килограмм.

Кофе и пиво маскируются - проще покупать воду

Воду пока продают прежними объемами - литр, 750 мл, 500 мл и детские бутылочки по 330 мл (обычно самые дорогие). Тоже с газировками. А вот соки уже есть и по 930, и по 950. То же с кофе: его объемы почти нигде не изменились, как правило, это 500 и 250 г. Но одна марка продает упаковки по 230, 75, 70 и даже 32,5 г! При этом по размеру они почти одинаковые.

Еще интереснее на стенде с пивом. Две жестяные баночки одной марки, одинакового размера и цены - 1,86 рубля. Но светлого 500 мл, а темного - 480 мл. Получается, не заметив подвоха, можно переплатить 41 копейку.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- С точки зрения маркетинга, такой ход позволяет оставить потребителя в привычных ценовых рамках. А если еще и упаковка похожа по габаритам на ту, в которой был привычный объем, потребитель вообще может не заметить подвоха, - объяснил «КП» ситуацию с «девятком яиц» Олег Павлов, председатель "Общественной потребительской инициативы", Россия. - Подобная практика уже неоднократно опробована. Пару лет назад подобная история начала происходить с молоком, сахаром, консервами, чипсами, минералкой. В кризисные времена производители, желая сохранить спрос, придумали сокращать объем продукции. Если на упаковке честно указано количество, то такой ход полностью законен. Покупателям можно только посоветовать внимательно читать этикетки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Упаковки какого объема мы нашли в магазине:

Молоко - 1000, 900, 950, 930 и 500 мл

Кефир - 1000, 900, 950, 930, 800 и 500 мл

Сметана - 200, 380, 385 и 400 г

Крупы - 1000, 800, 900, 700, 500 г

Хлопья на завтрак - 185, 215 и 300 г

Майонез - 800, 770, 837, 680, 372, 380, 390, 190, 210, 125 г

Консервированный горошек - 210, 250, 340, 420, 425, 450 и 510 г

Консервированная кукуруза - 170, 212, 340, 400 и 425 г

Шоколад - 200, 150, 90, 85, 82, 81, 80, 77, 55 и 50 г

Кофе - 1000, 500, 250, 230, 100, 150, 75, 70 и 32,5 г

Вода - 6, 5, 3, 2, 1,5 л, 1л, 0,75 л, 0,5 л и 0,33 л

Плавленые сырки - 90 и 80 г

Зернистый творог - 235 и 380 г

Глазированные сырки - 50, 45 и 40 г

Макароны - 900, 800, 600, 700, 550, 400, 450 г

Масло - 180, 400 и 1000 г

Маринованные овощи (салаты, щи, борщи) - 450, 470, 500 г