Теннисистки рассказали, как встречали Новый год: Шампанское и записки с желаниями

Александра Саснович (31-я в рейтинге) на пути в третий раунд Australian Open обыграла эстонку Анетт Контавей (20) - 6:3, 6:3. После матча в экспресс-комментарии с корта она на камеру передала привет белорусским болельщикам:

- Знаю, что очень много людей из Беларуси поддерживают меня дома. Там сейчас 5 утра, но они встают, смотрят, как мы, белорусские теннисистки, играем, и поддерживают нас. Большое спасибо за поддержку.

В третьем круге Саснович сыграет с Анастасией Павлюченковой (44). С россиянкой она дважды играла в прошлом сезоне, оба раза верх брала Анастасия.

Накануне Павлюченкова рассказала Eurosport, что встречала Новый год с белорусками.

- Это было с Шэньчжэне в русско-белорусской компании. У девчонок было шампанское из Durty Free. Арина Соболенко тоже принесла. Арина еще хотела поджечь записки (с желаниями), но я не стала этого делать.

По версии Соболенко это было так:

- Все было сонно. На турнире долго не посидишь, я не люблю пить. Просто был хороший ужин - и спать. Я бы хотела хоть раз встретить Новый год дома с семьей, снегом.

Наталья Вихлянцева рассказала все в деталях:

- Я собрала игроков, сказала: давайте хотя бы встретим Новый год, не надо разбегаться по комнатам. Они поддержали идею. Были россиянки, белоруски, теннисистки из Грузии, Румынии, Сербии. С фейерверком не получилось… Зато поджигали записки с желаниями. Люди боялись: все же было в холле отеля, а кто-то поджигал записки на пол-листа А4. Прохожие с удивлением за этим наблюдали. А мы им кричали: «С Новым годом!»