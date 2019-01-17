О 14-летнем Семене Тимашкове хорошо отзываются школьные учителя, ничего плохого не могут вспомнить соседи по даче и друзья - умный, начитанный, воспитанный парень. 17 января его признали виновным в покушении на убийство своего отца. Суд Ленинского района приговорил его к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии. Такой срок накануне просил назначить обвиняемому прокурор. Услышав слова судьи, Семен не изменился в лице, внешне никак не отреагировал.

- Дальше будет апелляция. Я видел много нарушений и в процессе суда, и в процессе следствия. Вина Семена не доказана, - прокомментировал приговор отец Семена Дмитрий Тимашков, по делу он признан потерпевшим. - Я думаю, что мы добьемся пересмотра этого дела, переквалификации по другой статье.

Семена защищал адвокат, которого наняли активисты в интернете. Дмитрий остался недоволен его работой.

- Я не вижу работы адвоката - он занимался не защитой, а тем, что искал какие-то проблемы во мне, в нашей семье. Как будто это может оправдать преступление. В последнем слове Семен сказал, что полностью раскаивается в совершенном преступлении. Прощения не просил - это же не церковь, в суде нужно выяснять факты.

Своей вины в том, что случилось, Дмитрий не видит.

Весь процесс был закрытым - это значит, что в зале суда могли присутствовать только участники процесса, журналистов туда не пускали. Но некоторые детали Дмитрий описывал в своем блоге. Так, он рассказывал, что судья спросила, не хочет ли Дмитрий извиниться перед сыном. Мужчина был удивлен этим вопросом и ответил нет. Он писал, что в суде пытался поймать взгляд сына, но тот все время отворачивался.

В Минске вынесли приговор подростку, который напал с ножом на отца. Фото: со страницы Семена в соцсети

Пока шло разбирательство, Дмитрий написал детективный роман «Шесть ударов ножом в спину, или История о том, можно ли вызволить ребенка из объятий Сатаны и спастись самому». Автор утверждает, что герои книги только похожи на настоящих, а реальные события переплетаются с вымышленными.

Напомним, о том, что 24 сентября Семен нанес шесть ударов ножом в спину своему отцу, Дмитрий сам подробно рассказал в своем блоге.

«Итак, шесть ударов ножом в спину… Все это разнообразие было принято моей спиной 24 сентября текущего года. Нож - популярной охотничьей модели «Южный крест». И этот нож, который уложил меня в больницу, был в руке моего сына…»

Позже мужчина не раз комментировал то, что случилось, в СМИ, рассказывал, что ситуацию в семье можно было назвать напряженной. Дмитрий много внимания уделял реабилитации дочери, у которой тяжелая форма ДЦП, на сына оставалось меньше времени (дети жили с отцом, мама живет отдельно). При этом, по словам Дмитрия, отношения с Семеном у них были нормальными, конфликты начались только летом прошлого года. Мужчина считает, что на Семена повлияли другие люди, сказались сложности в семье, подростковые проблемы - все это и привело к событиям 24 сентября, когда Дмитрий попал в больницу, а Семена увезла милиция.

Друг Семена Виктор вспоминает, что часто видел товарища подавленным и расстроенным.

- Семен должен быть на ужине в строго обозначенное время, иначе не выйдет с участка. Даже если Сеня опаздывал на 5 минут - это уже был повод для серьезного разговора. В наказание отец оставлял его на участке или давал дополнительную работу. Семен иногда говорил, что чувствует себя пустым местом. Мол, отец мог хотя бы похвалить, немножко чем-то помочь - нет. Только претензии были.

История вызвала широкий резонанс, в интернете парню даже стали собирать деньги, отвезли вещи и наняли адвоката.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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