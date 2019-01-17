Спектакли и концерты в Минске зимой-2019: бессмертные фразы Раневской, фолк и Дядя Ваня с любовью

Насмешница Фаина Раневская

Комедия «Раневская. Одинокая насмешница» - особенная, потому что главным героем здесь является не только Фаина Георгиевна Раневская, но и ее неповторимый юмор, ее крылатые фразы на все времена. Авторы пьесы - Лион Измайлов и Алексей Цапик - говорят со сцены языком Раневской и ее словами - им просто не было необходимости что-то сочинять или в чем-то корректировать великую актрису. Поэтому Фаину Георгиевну можно смело назвать полноценным соавтором этого спектакля. Фаина Раневская в спектакле очень разная. Зритель видит ее тонкую и ранимую душу с забавными слезинками в глазах, и тут же все меняется, и в зал летят острые перлы из уст как будто совсем другого человека - гордого, сильного и красивого в своем внутреннем одиночестве.

Роль Раневской исполняет Ольга Кирсанова-Миропольская, которую многие помнят как Маргариту Хоботову из «Покровских ворот». Спектакль-посвящение, спектакль-восхищение большой актрисой московские актеры играют на одном дыхании. У драматической комедии «Раневская. Одинокая насмешница» очень хорошие отзывы российских зрителей, которые его уже видели.

30 января, 19.00, КЗ «Минск». Телефон для справок: (017) 328-66-38.

Купить билеты: 20 – 60 руб.

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Приглашаем на «Бяседу»

Зрители любят ансамбль народной музыки «Бяседа», которым долгие годы руководит композитор Леонид Захлевный, на их концертах всегда аншлаг. Среди хитов «Бяседы» - «За маладых», «Чарка на пасашок», «Запрагай-ка, бацька, лошадзь», «Ой, вішэнькі», «Мы вам жадаем», «Маруся», «Звіняць звончыкі» и многие другие. Отличительная черта ансамбля - исполнительское мастерство, высочайший профессионализм. Все концертные программы «Бяседы» - это своеобразный театр песни с интересным чередованием хоровых, инструментальных и сольных номеров. Благодаря «Бяседе» белорусскую песню знают в Европе и Азии. Слово «бяседа» в переводе с белорусского означает «застолье», а на застолье приходят самые близкие люди. Предстоящий концерт таким и будет!

31 января, 19.00, КЗ «Минск». Телефон для справок: (017) 328-66-38.

Купить билеты: 10 – 25 руб.

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«Любовь» и «Люди» Дяди Вани

В День святого Валентина группа «Дядя Ваня» представляет новую большую концертную программу «#ЛЮБОВЬ». Фронтмен группы Иван Вабищевич стал популярен после участия в конкурсе молодых исполнителей «Новая волна - 2008», где получил псевдоним Дядя Ваня и специальный приз от самой Примадонны - Аллы Пугачевой. Пробовал он свои силы и во втором сезоне шоу «Голос». А уже полным составом группа «Дядя Ваня» выступала в проекте Первого канала «Победитель».

Концертная программа «#ЛЮБОВЬ» включает новый альбом группы, изданный в России в сентябре минувшего года, а также более ранние, полюбившиеся зрителю хиты. Концерт станет своего рода презентацией для белорусского зрителя нового альбома «#ЛЮДИ». Впервые в истории группы «Дядя Ваня» тексты для композиций этого альбома написал российский автор Игорь Брусенцев, известный своими песнями для Николая Носкова («Паранойя», «Я люблю тебя - это здорово»). Он является также автором текстов песен «Восток» и «Любовь», вошедших в альбом группы «Дядя Ваня» «#ЛЮДИ».

14 февраля, 19.00, КЗ «Минск». Телефон для справок: (017) 328-66-38.

Купить билеты: 10 – 25 руб.

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